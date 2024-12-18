18 декабря в 6-м туре группового раунда Женской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Барселона» (жен) и «Манчестер Сити» (жен). Начало игры — в 20:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Барселона» (жен) — «Манчестер Сити» (жен), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Барселона» (жен)

Турнирное положение: Каталонки в нынешней Лиге чемпионов выступают продуктивно. Нынче команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Барселона» (жен) в пяти турах набрала 12 очков. Да и оборона команды выглядит весьма монолитно, совершив результативный сбой лишь 3 раза.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке «Барселона» (жен) победила. Команда сумела переиграть «Валенсию» (жен) (1:0).

При этом «Барселона» (жен) чуть ранее разгромила «Хаммарбю» (жен) (3:0). Плюс поединок с «Бетисом» (жен) также завершился уверенной викторией (4:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 5 раз. В этих поединках ее игроки настреляли 17 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Каталонки уже давно обеспечили себе выход в плей-офф. Да и первое место в группе еще есть шанс добыть.

При этом «Барселона» (жен) традиционно неудачно противостоит «Манчестер Сити» (жен). Из трёх очных поединков команда проиграла 2 раза при одной виктории.

Очевидно, что номинальные хозяйки будут действовать максимально агрессивно. Каталонки мотивированы впервые за последние 3 года одолеть англичанок.

«Манчестер Сити» (жен)

Турнирное положение: «Манчестер Сити» (жен) нынешний сезон проводит весьма продуктивно. В Женской Лиге чемпионов команда сейчас находится на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Манчестер Сити» (жен) в 5 поединках Лиги чемпионов команда отличилась 11 точными выстрелами. А вот в свои ворота англичанки пропустили всего 3 мяча.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда не смогла разжиться очками. Команда уступила «Эвертону» (жен) (1:2).

При этом до того команда уверенно одолела «Санкт-Пёльтен» (жен) (2:0). Плюс встреча с «Лестером» (жен) завершилась разгромной викторией (4:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Манчестер Сити» (жен) добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Манчестер Сити» (жен) еще не обеспечил себе 1 место в группе. Да и выиграла команда все 5 поединков в рамках главного женского клубного турнира Старого Света.

В своем чемпионате команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы. Причем отставание от лидера сейчас измеряется 6 очками.

При этом «Манчестер Сити» (жен) прекрасно обороняется. В 5 поединках Женской Лиги чемпионов команда пропустила в свои ворота всего трижды.

Нет сомнений, что номинальные гости не будут играть на удержание стратегически достаточной ничьей. Вот только в плане реализации у команды не все так весело.

Статистика для ставок

Каталонки в Женской Лиге чемпионов в среднем забивают почти 5 мячей за матч

Обе команды в Женской Лиге чемпионов пропускают в среднем реже гола за матч

«Барселона» (жен) выиграла в 12 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» (жен) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 5.50, а победа оппонента — в скромные 11.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.67 и 2.15.

Прогноз: Англичанки максимально мотивированы завершить групповой этап без очковых потерь.

«Манчестер Сити» (жен) в двух последних очных встречах переиграл каталонок, и явно намерен сохранить за собой первое место в группе.

Ставка: «Манчестер Сити» (жен) не проиграет за 4.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

Ставка: Обе забьют за 2.38