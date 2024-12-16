Риу Аве
Витория Гимарайнш
«Риу Аве»
Турнирное положение: «Риу Аве» по итогам 13-ти матчей португальского первенства набрал 15 очков и скорее борется за выживание, чем за выход в еврокубки.
Команда занимает 10-ю строчку и на 12 баллов отстает от зоны континентальных турниров (топ-4), а также лишь на четыре пункта опережает зону плей-офф за выживание в элитном дивизионе.
Риу Аве — Витория Гимарайнш: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в рамках 13-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле потерпел поражение от «Санты Клары» (0:1).
Перед этим в 12-м туре португальского первенства коллектив в результативной игре на домашней арене одержал победу над «Морейренсе» со счетом 3:2.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Риу Аве» проиграл лишь раз при трех победах и одной ничьей.
Такие результаты сулят хозяевам неплохие шансы если не на победу, то на ничью, особенно на своем поле, пусть даже в текущем сезоне их соперник выступает успешнее.
Клейтон — лучший бомбардир команды в Примейре текущего сезона в шестью голами.
«Витория Гимарайнш»
Турнирное положение: «Витория Гимарайнш» по итогам 13-ти поединков португальского первенства набрал 21 балл и борется за попадание в еврокубки.
Команда занимает шестую строчку и на шесть баллов отстает от зоны континентальных турниров (топ-4), а также на один пункт опережает седьмой «Морейренсе».
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в пятом туре основного раунда Лиги конференций клуб на чужом поле одержал разгромную победу над «Санкт-Галлен» (4:1).
Перед этим коллектив в рамках 13-го тура португальского чемпионата остался ни с чем, в чужих стенах потерпев минимальное поражение от «Бенфики» (0:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех из пяти последних матчей, которые пришлись на разные турниры, «Витория Гимарайнш» выиграла при одной ничьей и одном поражении.
Словом, у гостей неплохая форма, и это позволяет им рассчитывать на победу, тем не менее, успехи соперника, а также то, что игра состоится на его поле, рискует сказать на их шансах.
Нелсон Оливейра — лучший бомбардир команды в чемпионате Португалии с тремя голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Риу Аве» выиграл
- в пяти из семи последних матчей «Риу Аве» забивали больше 2,5 голов
- в четырех из шести последних матчей «Витории Гимарайнш» забивала только одна команда.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Витория Гимарайнш» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.20, победа «Риу Аве» — в 3.50.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.30 и 1.63.
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Прогноз: в трех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их четырех последних домашних поединках.
В то же время, в двух из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 2.03.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти из семи последних матчей «Риу Аве».
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.30