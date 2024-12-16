В понедельник, 16 декабря, в 14-м туре португальской Примейры «Риу Аве» дома примет «Витория Гимарайнш». Начало игры запланировано на 23:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Риу Аве» — «Витория Гимарайнш», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Риу Аве»

Турнирное положение: «Риу Аве» по итогам 13-ти матчей португальского первенства набрал 15 очков и скорее борется за выживание, чем за выход в еврокубки.

Команда занимает 10-ю строчку и на 12 баллов отстает от зоны континентальных турниров (топ-4), а также лишь на четыре пункта опережает зону плей-офф за выживание в элитном дивизионе.

Последние матчи: в рамках 13-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле потерпел поражение от «Санты Клары» (0:1).

Перед этим в 12-м туре португальского первенства коллектив в результативной игре на домашней арене одержал победу над «Морейренсе» со счетом 3:2.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Риу Аве» проиграл лишь раз при трех победах и одной ничьей.

Такие результаты сулят хозяевам неплохие шансы если не на победу, то на ничью, особенно на своем поле, пусть даже в текущем сезоне их соперник выступает успешнее.

Клейтон — лучший бомбардир команды в Примейре текущего сезона в шестью голами.

«Витория Гимарайнш»

Турнирное положение: «Витория Гимарайнш» по итогам 13-ти поединков португальского первенства набрал 21 балл и борется за попадание в еврокубки.

Команда занимает шестую строчку и на шесть баллов отстает от зоны континентальных турниров (топ-4), а также на один пункт опережает седьмой «Морейренсе».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в пятом туре основного раунда Лиги конференций клуб на чужом поле одержал разгромную победу над «Санкт-Галлен» (4:1).

Перед этим коллектив в рамках 13-го тура португальского чемпионата остался ни с чем, в чужих стенах потерпев минимальное поражение от «Бенфики» (0:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех из пяти последних матчей, которые пришлись на разные турниры, «Витория Гимарайнш» выиграла при одной ничьей и одном поражении.

Словом, у гостей неплохая форма, и это позволяет им рассчитывать на победу, тем не менее, успехи соперника, а также то, что игра состоится на его поле, рискует сказать на их шансах.

Нелсон Оливейра — лучший бомбардир команды в чемпионате Португалии с тремя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Риу Аве» выиграл

в пяти из семи последних матчей «Риу Аве» забивали больше 2,5 голов

в четырех из шести последних матчей «Витории Гимарайнш» забивала только одна команда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Витория Гимарайнш» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.20, победа «Риу Аве» — в 3.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.30 и 1.63.

Прогноз: в трех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их четырех последних домашних поединках.

В то же время, в двух из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 2.03.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти из семи последних матчей «Риу Аве».

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.30