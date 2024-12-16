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    Догонит ли «Витория Гимарайнш» «Брагу»?

    «Риу Аве» — «Витория Гимарайнш». Ставка (к. 2.03) и прогноз на футбол, чемпионат Португалии, 16 декабря 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия Прогнозы на Витория Гимарайнш
    Прогноз и ставки на «Риу Аве» — «Витория Гимарайнш»
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    Нелсон Оливейра
    В понедельник, 16 декабря, в 14-м туре португальской Примейры «Риу Аве» дома примет «Витория Гимарайнш». Начало игры запланировано на 23:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Риу Аве» — «Витория Гимарайнш», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Португалия. Примейра 16 Декабря 2024 года

    Риу Аве

  • Вила-ду-Конде
    •  Риу Аве 23:45 Витория Гимарайнш

    Витория Гимарайнш

  • Гимарайнш
    •

    «Риу Аве»

    Турнирное положение: «Риу Аве» по итогам 13-ти матчей португальского первенства набрал 15 очков и скорее борется за выживание, чем за выход в еврокубки.

    Команда занимает 10-ю строчку и на 12 баллов отстает от зоны континентальных турниров (топ-4), а также лишь на четыре пункта опережает зону плей-офф за выживание в элитном дивизионе.

    Риу Аве — Витория Гимарайнш: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в рамках 13-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле потерпел поражение от «Санты Клары» (0:1).

    Перед этим в 12-м туре португальского первенства коллектив в результативной игре на домашней арене одержал победу над «Морейренсе» со счетом 3:2.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Риу Аве» проиграл лишь раз при трех победах и одной ничьей.

    Такие результаты сулят хозяевам неплохие шансы если не на победу, то на ничью, особенно на своем поле, пусть даже в текущем сезоне их соперник выступает успешнее.

    Клейтон — лучший бомбардир команды в Примейре текущего сезона в шестью голами.

    «Витория Гимарайнш»

    Турнирное положение: «Витория Гимарайнш» по итогам 13-ти поединков португальского первенства набрал 21 балл и борется за попадание в еврокубки.

    Команда занимает шестую строчку и на шесть баллов отстает от зоны континентальных турниров (топ-4), а также на один пункт опережает седьмой «Морейренсе».

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в пятом туре основного раунда Лиги конференций клуб на чужом поле одержал разгромную победу над «Санкт-Галлен» (4:1).

    Перед этим коллектив в рамках 13-го тура португальского чемпионата остался ни с чем, в чужих стенах потерпев минимальное поражение от «Бенфики» (0:1).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех из пяти последних матчей, которые пришлись на разные турниры, «Витория Гимарайнш» выиграла при одной ничьей и одном поражении.

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    Словом, у гостей неплохая форма, и это позволяет им рассчитывать на победу, тем не менее, успехи соперника, а также то, что игра состоится на его поле, рискует сказать на их шансах.

    Нелсон Оливейра — лучший бомбардир команды в чемпионате Португалии с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Риу Аве» выиграл

    • в пяти из семи последних матчей «Риу Аве» забивали больше 2,5 голов

    • в четырех из шести последних матчей «Витории Гимарайнш» забивала только одна команда.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Витория Гимарайнш» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.20, победа «Риу Аве» — в 3.50.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.30 и 1.63.

    Прогноз: в трех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их четырех последних домашних поединках.

    В то же время, в двух из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 2.03.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти из семи последних матчей «Риу Аве».

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.30

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