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    Хозяева уничтожат своего соперника?!

    «Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас». Ставка (к. 3.05) и прогноз на футбол, Примера, 15 декабря 2024 года

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    Микель Оярсабаль — игрок «Реал Сосьедада»
    В рамках 17-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» на своем поле примет «Лас-Пальмас». Поединок пройдет 15 декабря и начнется в 20:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 15 Декабря 2024 года

    Реал Сосьедад

  • Сан-Себастьян
    •  Реал Сосьедад 20:30 Лас-Пальмас

    Лас-Пальмас

  • Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
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    «Реал Сосьедад»

    Турнирное положение: Команда занимает 6-е место в таблице Примеры с 24 очками в активе после 16-и туров. «Реал Сосьедад» еще держится в зоне еврокубков, имея возможность подняться выше.

    Интересно, что команда на своем поле играет далеко не лучшим образом. «Реал Сосьедад» занимает по этому показателю 15-е место в лиге, набрав 10 очков из 24-х возможных.

    Реал Сосьедад — Лас-Пальмас: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошедшей встрече в рамках Лиги Европы «Реал Сосьедад» разгромил киевское «Динамо» со счетом 3:0, а до этого команда с таким же счетом одолела «Леганес» в Примере.

    У «Реал Сосьедада» продолжается победная серия, которая насчитывает уже 5 матчей подряд во всех турнирах. За этот период команда сумела забить 11 голов, не пропустив при этом не единого мяча.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: Хамари Траоре и Арсен Захарян (у обоих — травмы).

    Состояние команды: В последнее время «Реал Сосьедад» играет очень уверенно, отлично действуя в обороне и остро в атаке. Даже в последних 5-и матчах в рамках Примеры команда выиграла 4 матча при 1-м поражении.

    «Реал Сосьедад» ни разу не проиграл «Лас-Пальмасу» в последних 5-и очных встречах. В прошедшем поединке «бело-голубые» разгромили своего соперника со счетом 3:0.

    «Лас-Пальмас»

    Турнирное положение: Команда балансирует между серединой турнирной таблицы Примеры и ее нижней частью. «Лас-Пальмас» занимает 14-е место с 18-ю очками в активе после 16-и туров.

    Команда опережает зону вылета на 5 баллов, имея на 1 игру больше. К тому же, «Лас-Пальмас» делит 3-е место с конца в Примере по пропущенным голам (27 пропущенных за 16 встреч).

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    • Последние матчи: В прошлом туре Примеры команда обыграла «Вальядолид» со счетом 2:1, забив победный гол на 64-й минуте. Матчем ранее «Лас-Пальмас» одолел «Европу» (2:1) в рамках 1/32 финала Кубка Испании.

    В последних 5-и встречах «Лас-Пальмас» проиграл только «Мальорке» со счетом 2:3 при 4-х победах. За этот период команда сенсационно одолела «Барселону» на чужом поле (2:1) и «Райо Вальекано» (3:1).

    Не сыграют: Алекс Суарес, Фабио Сильва (перебор желтых карточек), Аднан Янузай и Вити (у обоих — травмы).

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    Состояние команды: Сейчас «Лас-Пальмас» уже начинает стабильно набирать очки, создавая отрыв от зоны вылета, но вся борьба за выживание еще впереди. Команда может вновь упасть в яму и оказаться в группе риска.

    В «Лас-Пальмасе» есть результативный форвард Сандро Рамирес, который занимает 11-е место в списке лучших бомбардиров Примеры. За 13 встреч нападающий забил 6 голов и сделал 2 голевые передачи.

    Статистика для ставок

    • «Реал Сосьедад» выиграл все 5 последних матчей во всех турнирах

    • У «Лас-Пальмаса» продолжается победная серия, которая насчитывает 3 встречи подряд

    • «Реал Сосьедад» ни разу не проигрывал «Лас-Пальмасу» в последних 5-и очных матчах (3 победы и 2 ничьих)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Реал Сосьедада» — 1.42, победа «Лас-Пальмаса» — 9.00, ничья — 4.20.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.13 и 1.72 соответственно.

    Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что «Лас-Пальмас» развалиться и позволит забить «Реал Сосьедаду» довольно много голов.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Реал Сосьедада» 2.5 больше за 3.05.

    Прогноз: «Реал Сосьедад» начнет делать результат уже в 1-м тайме.

    Ставка: Победа «Реал Сосьедада» в 1-м тайме за 1.92.

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    «Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: прогноз, ставка (3.05), статистика, коэффициенты матча 15.12.2024. Прогнозы на футбол. Хозяева уничтожат своего соперника?!
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