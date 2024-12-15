15 декабря в 27-м туре чемпионата Аргентины по футболу сыграют «Бока Хуниорс» и «Индепендьенте». Начало игры — в 01:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Бока Хуниорс» — «Индепендьенте», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Бока Хуниорс»

Турнирное положение: «Бока Хуниорс» откровенно проваливает нынешний сезон. На данный момент команда занимает 6 место в турнирной таблице.

При этом «Бока Хуниорс» уже на 7 очков отстает от лидера чемпионата. А вот забить команде удалось всего 30 раз в 26 поединках аргентинского чемпионата.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела победить. «Бока Хуниорс» минимально переиграл «Ньюэллс Олд Бойз».

При этом «Бока Хуниорс» до того смог переиграть «Химнасию и Эсгриму» (1:0). А вот поединок с «Велес Сарсфилдом» завершился поражением (3:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки забили 6 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Арон Ансельмино, Кристиан Лема, Кристиан Медина — травмированы.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Бока Хуниорс» постепенно обретает стабильность. Да и оборона дала результативный сбой 23 раза.

Матчи с «Индепендьенте» для команды традиционно складываются сложно. В 5 последних очных поединках «Бока Хуниорс» победил 1 раз при одном поражении.

Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команде нужно исключительно побеждать, да и оппонент наступает на пятки в таблице.

«Индепендьенте»

Турнирное положение: «Индепендьенте» традиционно сражается за самые высокие позиции. Ныне команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Индепендьенте» в среднем забивает фактически гол за матч. При этом пропускает команда несколько реже раза за матч: 17 мячей в 26 матчах.

Последние матчи: в минувшем туре команда взяла три очка. «Индепендьенте» переиграл «Атлетико Тукуман» (2:1).

Чуть раньше команда уверенно одолела «Сентраль Кордобу» (2:0). А вот поединок с «Ньюэллс Олд Бойз» завершился коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Индепендьенте» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Индепендьенте» набрал 39 очков в 26 матчах чемпионата. Да и отставание от лидера составляет 9 зачетных баллов.

К слову, «Индепендьенте» уже три года не может победить «Бока Хуниорс». Причем в двух последних матчах команда не забила ни разу.

При этом в кадровом плане у команды фактически полный штиль. Да и мотивация подтянуться к лидерам достаточно серьезная.

Нет сомнений, что номинальные гости будут искать свои шансы у ворот соперника. Да и серия из двух побед кряду явно окрыляет.

Статистика для ставок

Обе команды выиграли в двух своих последних поединках

«Индепендьенте» в среднем забивает фактически гол за матч

«Бока Хуниорс» уже 3 года не проигрывает «Индепендьенте»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бока Хуниорс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.70 и 1.44.

Прогноз: «Бока Хуниорс» максимально мотивирован подняться в группу лидеров, и уж точно будет активно атаковать.

Номинальные хозяева явно способны прибавить, да и в атаке выглядят выгоднее соперника.

Ставка: Победа «Боки Хуниорс» за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют более двух мячей на двоих.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.70