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    Добудет ли «Бока» три очка?

    «Бока Хуниорс» — «Индепендьенте». Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, чемпионат Аргентины, 15 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Бока Хуниорс» — «Индепендьенте»
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    «Бока Хуниорс»
    15 декабря в 27-м туре чемпионата Аргентины по футболу сыграют «Бока Хуниорс» и «Индепендьенте». Начало игры — в 01:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Бока Хуниорс» — «Индепендьенте», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Бока Хуниорс»

    Турнирное положение: «Бока Хуниорс» откровенно проваливает нынешний сезон. На данный момент команда занимает 6 место в турнирной таблице.

    При этом «Бока Хуниорс» уже на 7 очков отстает от лидера чемпионата. А вот забить команде удалось всего 30 раз в 26 поединках аргентинского чемпионата.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела победить. «Бока Хуниорс» минимально переиграл «Ньюэллс Олд Бойз».

    При этом «Бока Хуниорс» до того смог переиграть «Химнасию и Эсгриму» (1:0). А вот поединок с «Велес Сарсфилдом» завершился поражением (3:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки забили 6 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Арон Ансельмино, Кристиан Лема, Кристиан Медина — травмированы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Бока Хуниорс» постепенно обретает стабильность. Да и оборона дала результативный сбой 23 раза.

    Матчи с «Индепендьенте» для команды традиционно складываются сложно. В 5 последних очных поединках «Бока Хуниорс» победил 1 раз при одном поражении.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команде нужно исключительно побеждать, да и оппонент наступает на пятки в таблице.

    «Индепендьенте»

    Турнирное положение: «Индепендьенте» традиционно сражается за самые высокие позиции. Ныне команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

    Причем «Индепендьенте» в среднем забивает фактически гол за матч. При этом пропускает команда несколько реже раза за матч: 17 мячей в 26 матчах.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда взяла три очка. «Индепендьенте» переиграл «Атлетико Тукуман» (2:1).

    Чуть раньше команда уверенно одолела «Сентраль Кордобу» (2:0). А вот поединок с «Ньюэллс Олд Бойз» завершился коллизией (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Индепендьенте» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Индепендьенте» набрал 39 очков в 26 матчах чемпионата. Да и отставание от лидера составляет 9 зачетных баллов.

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    К слову, «Индепендьенте» уже три года не может победить «Бока Хуниорс». Причем в двух последних матчах команда не забила ни разу.

    При этом в кадровом плане у команды фактически полный штиль. Да и мотивация подтянуться к лидерам достаточно серьезная.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут искать свои шансы у ворот соперника. Да и серия из двух побед кряду явно окрыляет.

    Статистика для ставок

    • Обе команды выиграли в двух своих последних поединках

    • «Индепендьенте» в среднем забивает фактически гол за матч

    • «Бока Хуниорс» уже 3 года не проигрывает «Индепендьенте»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бока Хуниорс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.70 и 1.44.

    Прогноз: «Бока Хуниорс» максимально мотивирован подняться в группу лидеров, и уж точно будет активно атаковать.

    Номинальные хозяева явно способны прибавить, да и в атаке выглядят выгоднее соперника.

    Ставка: Победа «Боки Хуниорс» за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют более двух мячей на двоих.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.70

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    «Бока Хуниорс» — «Индепендьенте»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 15.12.2024. Прогнозы на футбол. Добудет ли «Бока» три очка?
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