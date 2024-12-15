«Бока Хуниорс»
Турнирное положение: «Бока Хуниорс» откровенно проваливает нынешний сезон. На данный момент команда занимает 6 место в турнирной таблице.
При этом «Бока Хуниорс» уже на 7 очков отстает от лидера чемпионата. А вот забить команде удалось всего 30 раз в 26 поединках аргентинского чемпионата.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела победить. «Бока Хуниорс» минимально переиграл «Ньюэллс Олд Бойз».
При этом «Бока Хуниорс» до того смог переиграть «Химнасию и Эсгриму» (1:0). А вот поединок с «Велес Сарсфилдом» завершился поражением (3:4).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки забили 6 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Арон Ансельмино, Кристиан Лема, Кристиан Медина — травмированы.
Состояние команды: «Бока Хуниорс» постепенно обретает стабильность. Да и оборона дала результативный сбой 23 раза.
Матчи с «Индепендьенте» для команды традиционно складываются сложно. В 5 последних очных поединках «Бока Хуниорс» победил 1 раз при одном поражении.
Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команде нужно исключительно побеждать, да и оппонент наступает на пятки в таблице.
«Индепендьенте»
Турнирное положение: «Индепендьенте» традиционно сражается за самые высокие позиции. Ныне команда находится на 7 месте турнирной таблицы.
Причем «Индепендьенте» в среднем забивает фактически гол за матч. При этом пропускает команда несколько реже раза за матч: 17 мячей в 26 матчах.
Последние матчи: в минувшем туре команда взяла три очка. «Индепендьенте» переиграл «Атлетико Тукуман» (2:1).
Чуть раньше команда уверенно одолела «Сентраль Кордобу» (2:0). А вот поединок с «Ньюэллс Олд Бойз» завершился коллизией (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Индепендьенте» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Индепендьенте» набрал 39 очков в 26 матчах чемпионата. Да и отставание от лидера составляет 9 зачетных баллов.
К слову, «Индепендьенте» уже три года не может победить «Бока Хуниорс». Причем в двух последних матчах команда не забила ни разу.
При этом в кадровом плане у команды фактически полный штиль. Да и мотивация подтянуться к лидерам достаточно серьезная.
Нет сомнений, что номинальные гости будут искать свои шансы у ворот соперника. Да и серия из двух побед кряду явно окрыляет.
Статистика для ставок
- Обе команды выиграли в двух своих последних поединках
- «Индепендьенте» в среднем забивает фактически гол за матч
- «Бока Хуниорс» уже 3 года не проигрывает «Индепендьенте»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бока Хуниорс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.70 и 1.44.
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Прогноз: «Бока Хуниорс» максимально мотивирован подняться в группу лидеров, и уж точно будет активно атаковать.
Номинальные хозяева явно способны прибавить, да и в атаке выглядят выгоднее соперника.
Ставка: Победа «Боки Хуниорс» за 2.15.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют более двух мячей на двоих.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.70