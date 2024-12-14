Ноттингем Форест
Астон Вилла
«Ноттингем Форест»
Турнирное положение: «Ноттингем Форест» находится в топ-5. У команды 25 очков по итогам 15 матчей. «Ноттингем Форест» одержал 7 побед, 4 раза сыграл вничью и потерпел 4 поражения.
Последние матчи: В последних трех встречах у «Ноттингем Форест» были две победы. Неудачным оказался визит на «Этихад». Клуб в гостях уступил «Манчестер Сити» со счетом 0:3.
Ноттингем Форест — Астон Вилла: коэффициенты букмекеров
На своем поле «Ноттингем Форест» показывает успешную игру. Клуб в родных стенах одержал три победы в последних четырех встречах. Удастся ли «Ноттингем Форест» вновь добиться успеха в домашней встрече?
Состояние команды: «Ноттингем Форест» в нынешнем сезоне может побороться за еврокубки. У команды есть шансы пробиться и в Лигу чемпионов.
В предстоящей встрече букмекеры затруднились определить явного фаворита. Победить может как один, так и другой клуб.
Последний раз команды встречались 24 февраля. Тогда «Ноттингем Форест» в гостях проиграл «Астон Вилле» со счетом 2:4.
«Астон Вилла»
Турнирное положение: «Астон Вилла» располагается на шестой позиции в таблице АПЛ. У бирмингемского коллектива 25 очков по итогам 15 туров.
«Астон Вилла» одержала 7 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 4 поражения. Разница мячей составляет 23-23.
Последние матчи: «Астон Вилла» неудачно начала декабрь. Клуб в гостях уступил «Челси» со счетом 0:3.
Но потом команда реабилитировалась. Были одержаны три победы кряду. Ранее удалось одолеть «Брентфорд», «Саутгемптон» и «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов.
Состояние команды: «Астон Вилла» в начале зимы серьезно прибавила. Безусловно, клуб намерен подняться в таблице повыше. Шестая строчка — не то место, которое устроило бы руководство команды.
В гостях «Астон Вилла» выступает не лучшим образом. В предыдущих пяти выездных матчах клуб выиграл лишь раз. «Астон Вилла» в гостях одолела «РБ Лейпциг» со счетом 3:2.
Статистика для ставок
- «Ноттингем Форест» в родных стенах одержал три победы в последних четырех встречах
- У «Астон Виллы» трехматчевая выигрышная серия
- 24 февраля «Ноттингем Форест» в гостях проиграл «Астон Вилле» со счетом 2:4
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ноттингем Форест» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 2.65. Ничья — в 3.45, победа «Астон Виллы» — в 2.70.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.83 и 1.95 соответственно.
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Прогноз: команды находятся в хорошей форме. Зрителям скучать не придется. Смогут забить оба клуба.
Ставка: обе забьют за 1.70.
Прогноз: три очка нужны и «Ноттингем Форест», и «Астон Вилле». Однако матч может оказаться равным. Не исключено, что будет ничья.
Ставка: ничья за 3.45.