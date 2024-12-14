14 декабря в 16-м туре АПЛ «Ноттингем Форест» на своем поле сыграет против «Астон Виллы». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Астон Вилла», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ноттингем Форест»

Турнирное положение: «Ноттингем Форест» находится в топ-5. У команды 25 очков по итогам 15 матчей. «Ноттингем Форест» одержал 7 побед, 4 раза сыграл вничью и потерпел 4 поражения.

Последние матчи: В последних трех встречах у «Ноттингем Форест» были две победы. Неудачным оказался визит на «Этихад». Клуб в гостях уступил «Манчестер Сити» со счетом 0:3.

На своем поле «Ноттингем Форест» показывает успешную игру. Клуб в родных стенах одержал три победы в последних четырех встречах. Удастся ли «Ноттингем Форест» вновь добиться успеха в домашней встрече?

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Ноттингем Форест» в нынешнем сезоне может побороться за еврокубки. У команды есть шансы пробиться и в Лигу чемпионов.

В предстоящей встрече букмекеры затруднились определить явного фаворита. Победить может как один, так и другой клуб.

Последний раз команды встречались 24 февраля. Тогда «Ноттингем Форест» в гостях проиграл «Астон Вилле» со счетом 2:4.

«Астон Вилла»

Турнирное положение: «Астон Вилла» располагается на шестой позиции в таблице АПЛ. У бирмингемского коллектива 25 очков по итогам 15 туров.

«Астон Вилла» одержала 7 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 4 поражения. Разница мячей составляет 23-23.

Последние матчи: «Астон Вилла» неудачно начала декабрь. Клуб в гостях уступил «Челси» со счетом 0:3.

Но потом команда реабилитировалась. Были одержаны три победы кряду. Ранее удалось одолеть «Брентфорд», «Саутгемптон» и «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов.

Состояние команды: «Астон Вилла» в начале зимы серьезно прибавила. Безусловно, клуб намерен подняться в таблице повыше. Шестая строчка — не то место, которое устроило бы руководство команды.

В гостях «Астон Вилла» выступает не лучшим образом. В предыдущих пяти выездных матчах клуб выиграл лишь раз. «Астон Вилла» в гостях одолела «РБ Лейпциг» со счетом 3:2.

Статистика для ставок

«Ноттингем Форест» в родных стенах одержал три победы в последних четырех встречах

У «Астон Виллы» трехматчевая выигрышная серия

24 февраля «Ноттингем Форест» в гостях проиграл «Астон Вилле» со счетом 2:4

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ноттингем Форест» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 2.65. Ничья — в 3.45, победа «Астон Виллы» — в 2.70.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.83 и 1.95 соответственно.

Прогноз: команды находятся в хорошей форме. Зрителям скучать не придется. Смогут забить оба клуба.

Ставка: обе забьют за 1.70.

Прогноз: три очка нужны и «Ноттингем Форест», и «Астон Вилле». Однако матч может оказаться равным. Не исключено, что будет ничья.

Ставка: ничья за 3.45.