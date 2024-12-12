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    «Бетис» разгромит «Петрокуб»?

    «Петрокуб» — «Бетис». Ставка (к. 1.83) и прогноз на футбол, Лига конференций, 12 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Петрокуб» — «Бетис»
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    «Бетис» — «Барселона»
    Молдавский «Петрокуб» дома сыграет против испанского «Бетиса» в 5 туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 12 декабря, начало — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Петрокуб» — «Бетис», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Этап лиги 12 Декабря 2024 года

    Петрокуб

  • Лига конференций. Этап лиги
    •  Петрокуб 20:45 Бетис

    Бетис

  • Севилья
    •

    «Петрокуб»

    Турнирная таблица: «Петрокуб» находися на самом дне турнирной таблицы Лиги конференций, набрав 1 очко. Чемпион Молдавии в основном этапе еврокубка занимает 34 место.

    Последние матчи: В 4 туре Лиги конференций «Петрокуб» сыграл вничью с «Истанбулом» (1:1). Чемпиону Молдавии удалсь избежать поражения в компенсированное время.

    Петрокуб — Бетис: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: В Лиге конференций «Петрокуб» так и не смог пока одержать победы. В четырёх матчах чемпион Молдавии сыграл лишь одну встречу вничью, в остальных потерпел поражение.

    «Бетис»

    Турнирное положение: В Лиге конференций «Бетис» занимает 22 место, набрав 4 очка.

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    • Последние матчи: «Бетис» в гостевом матче против «Млады-Болеслав» потерпел поражение со счётом 1:2.

    Не сыграют: 7 футболистов «Бетиса» сейчас находятся в лазарете команды: из строя выбыли Беллерин (контузия), Форналс (мышечная травма), Кардозо (мышечная травма), Менди (травма колена), Карвалью (травма ахилла), Рока (травма лодыжки), Иско (травма ноги).

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    Состояние команды: «Бетис» в четырёх матчах Лиги конференций одержал одну победу, одну игру завершил вничью и две проиграл.

    Статистика для ставок

    • «Бетис» занимает 22 место в основной этапе Лиги конференций

    • «Петрокуб» потерпел три поражения в основном этапе Лиги конференций

    • «Бетис» и «Петрокуб» ранее не встречались между собой

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.19. Ничья оценена в 7.44, а победа «Петрокуба» — в 15.50.

    ТБ 3.5 и ТМ 3.5 принимаются с коэффициентом — 2.28 и 1.66 соответственно.

    Прогноз: «Петрокуб», пожалуй, самый слабый участник всего основного этапа Лиги конференций. «Бетис» как представитель испанской Ла Лиги не должен потерять очки в предстоящей игре.

    Ставка: Фора «Бетиса» (-2) с коэффициентом 1.83.

    Прогноз: Есть большая вероятность, что игра получится результативной.

    Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.73.

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    «Петрокуб» — «Бетис»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 12.12.2024. Прогнозы на футбол. «Бетис» разгромит «Петрокуб»?
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