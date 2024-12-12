Молдавский «Петрокуб» дома сыграет против испанского «Бетиса» в 5 туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 12 декабря, начало — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Петрокуб» — «Бетис», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Петрокуб»

Турнирная таблица: «Петрокуб» находися на самом дне турнирной таблицы Лиги конференций, набрав 1 очко. Чемпион Молдавии в основном этапе еврокубка занимает 34 место.

Последние матчи: В 4 туре Лиги конференций «Петрокуб» сыграл вничью с «Истанбулом» (1:1). Чемпиону Молдавии удалсь избежать поражения в компенсированное время.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: В Лиге конференций «Петрокуб» так и не смог пока одержать победы. В четырёх матчах чемпион Молдавии сыграл лишь одну встречу вничью, в остальных потерпел поражение.

«Бетис»

Турнирное положение: В Лиге конференций «Бетис» занимает 22 место, набрав 4 очка.

Последние матчи: «Бетис» в гостевом матче против «Млады-Болеслав» потерпел поражение со счётом 1:2.

Не сыграют: 7 футболистов «Бетиса» сейчас находятся в лазарете команды: из строя выбыли Беллерин (контузия), Форналс (мышечная травма), Кардозо (мышечная травма), Менди (травма колена), Карвалью (травма ахилла), Рока (травма лодыжки), Иско (травма ноги).

Состояние команды: «Бетис» в четырёх матчах Лиги конференций одержал одну победу, одну игру завершил вничью и две проиграл.

Статистика для ставок

«Бетис» занимает 22 место в основной этапе Лиги конференций

«Петрокуб» потерпел три поражения в основном этапе Лиги конференций

«Бетис» и «Петрокуб» ранее не встречались между собой

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.19. Ничья оценена в 7.44, а победа «Петрокуба» — в 15.50.

ТБ 3.5 и ТМ 3.5 принимаются с коэффициентом — 2.28 и 1.66 соответственно.

Прогноз: «Петрокуб», пожалуй, самый слабый участник всего основного этапа Лиги конференций. «Бетис» как представитель испанской Ла Лиги не должен потерять очки в предстоящей игре.

Ставка: Фора «Бетиса» (-2) с коэффициентом 1.83.

Прогноз: Есть большая вероятность, что игра получится результативной.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.73.