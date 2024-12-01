Чайка
Урал
«Чайка»
Турнирное положение: Команда Евгения Калишина бьется за попадание в стыки. На текущий момент она занимает 8 место в турнирной таблице.
При этом «Чайка» в 20 поединках первенства настреляла 23 мяча в ворота соперников. А вот оборона команды дала результативный сбой 22 раза.
Чайка — Урал: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась одним баллом. Песчанокопцы не сумели переиграть «СКА-Хабаровск» (0:0).
До того команда не сумела переиграть «Шинник» (0:0). А вот поединок с «Родиной» подопечные Калешина провалили (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Чайка» добыла одну победу. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 2 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Песчанокопцы не забивали в 3 своих последних поединках. При этом команда Калешина в этих матчах явно не хватало фарта.
С «Уралом» команда пересекалась лишь единожды. Три с половиной месяца назад «Чайка» уступила сопернику (0:2).
Нет сомнений, что песчанокопцы мотивированы завершить осеннюю часть сезона набором очков. Вот только тягаться с набравшим ход оппонентом им будет сложно.
«Урал»
Турнирное положение: Уральцы всеми силами сражаются за прямое повышение в классе. Команда находится на 3 месте турнирной таблицы лучшей лиги мира.
Причем «Урал» прекрасно действует в плане реализации. В 20 матчах команда настреляла 30 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: в минувшем туре команда добыла важнейшую викторию. Уральцы переиграли «Аланию» (1:0).
При этом после того команда прошла в следующий раунд Кубка России, в серии пенальти одолев «Химки». А вот перестрелка с «Енисеем» завершилась викторией (4:3).
Вообще, в 5 своих последних поединках «Урал» добыл 3 победы. В этих матчах игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Уральцы проводят весьма продуктивный цикл. По подбору игроков команда не уступает ряду полпредов РПЛ.
При этом «Урал» на 4 очков отстает от искомой второй позиции. А вот оборона ошибается уж слишком часто — 20 пропущенных мячей.
Явно пошла на пользу уральцам смена наставника. Олег Шатов уже успел привнести в игру команды много нового, и ведь сработало же!
И уж точно номинальные гости будут максимально агрессивно атаковать. Да и оппонент нынче выглядит вполне удобоваримым.
Статистика для ставок
- Уральцы в среднем пропускают аккурат гол за матч
- «Чайка» не забивала в 3 своих последних матчах
- «Урал» не проигрывает уже больше месяца
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Урал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.89. Ничья оценена в 3.44, а победа оппонента — в скромные 4.08.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.14 и 1.68.
- 1.75Боруссия Д — Бавария: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- 2.03Барселона — Лас-Пальмас: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
- 2.15ЦСКА — Рубин: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Подопечные Шатова выглядят куда монолитнее соперника, и уж точно сразу активно понесутся в атаку.
Песчанокопцы крайне нестабильны, да и «Урал» нынче пребывает в прекрасных кондициях.
Ставка: Победа «Урала» в 1 тайме за 2.51.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.14