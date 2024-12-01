1 декабря в 21-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Чайка» и «Урал». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Чайка» — «Урал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Чайка»

Турнирное положение: Команда Евгения Калишина бьется за попадание в стыки. На текущий момент она занимает 8 место в турнирной таблице.

При этом «Чайка» в 20 поединках первенства настреляла 23 мяча в ворота соперников. А вот оборона команды дала результативный сбой 22 раза.

Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась одним баллом. Песчанокопцы не сумели переиграть «СКА-Хабаровск» (0:0).

До того команда не сумела переиграть «Шинник» (0:0). А вот поединок с «Родиной» подопечные Калешина провалили (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Чайка» добыла одну победу. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 2 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Песчанокопцы не забивали в 3 своих последних поединках. При этом команда Калешина в этих матчах явно не хватало фарта.

С «Уралом» команда пересекалась лишь единожды. Три с половиной месяца назад «Чайка» уступила сопернику (0:2).

Нет сомнений, что песчанокопцы мотивированы завершить осеннюю часть сезона набором очков. Вот только тягаться с набравшим ход оппонентом им будет сложно.

«Урал»

Турнирное положение: Уральцы всеми силами сражаются за прямое повышение в классе. Команда находится на 3 месте турнирной таблицы лучшей лиги мира.

Причем «Урал» прекрасно действует в плане реализации. В 20 матчах команда настреляла 30 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в минувшем туре команда добыла важнейшую викторию. Уральцы переиграли «Аланию» (1:0).

При этом после того команда прошла в следующий раунд Кубка России, в серии пенальти одолев «Химки». А вот перестрелка с «Енисеем» завершилась викторией (4:3).

Вообще, в 5 своих последних поединках «Урал» добыл 3 победы. В этих матчах игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Уральцы проводят весьма продуктивный цикл. По подбору игроков команда не уступает ряду полпредов РПЛ.

При этом «Урал» на 4 очков отстает от искомой второй позиции. А вот оборона ошибается уж слишком часто — 20 пропущенных мячей.

Явно пошла на пользу уральцам смена наставника. Олег Шатов уже успел привнести в игру команды много нового, и ведь сработало же!

И уж точно номинальные гости будут максимально агрессивно атаковать. Да и оппонент нынче выглядит вполне удобоваримым.

Статистика для ставок

Уральцы в среднем пропускают аккурат гол за матч

«Чайка» не забивала в 3 своих последних матчах

«Урал» не проигрывает уже больше месяца

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Урал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.89. Ничья оценена в 3.44, а победа оппонента — в скромные 4.08.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.14 и 1.68.

Прогноз: Подопечные Шатова выглядят куда монолитнее соперника, и уж точно сразу активно понесутся в атаку.

Песчанокопцы крайне нестабильны, да и «Урал» нынче пребывает в прекрасных кондициях.

Ставка: Победа «Урала» в 1 тайме за 2.51.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.14