ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — «Рубин»17-й тур РПЛ. Булыкин ждет победу ЦСКА над «Рубином», Кирьяков не видит фаворита в матче «Спартак» — «Краснодар» «Бавария» — ПСЖБлистающий «Ливерпуль», возрождение «Баварии», «ПСЖ» в зоне риска: Итоги 5-го тура Лиги чемпионов Том АспиналлДжонс неспроста избегает Аспиналла. У Англичанина есть все, чтобы сокрушить «Баунса»
    Все новости спорта

    «Урал» не будет медлить!

    «Чайка» — «Урал». Ставка (к. 2.51) и прогноз на футбол, Первая лига, 1 декабря 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на ФНЛ — Первая лига Прогнозы на Чайка Прогнозы на Урал Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Чайка» — «Урал»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Урал»
    1 декабря в 21-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Чайка» и «Урал». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Чайка» — «Урал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Первая лига 01 Декабря 2024 года

    Чайка

  • Песчанокопское
    •  Чайка 14:00 Урал

    Урал

  • Екатеринбург
    •

    «Чайка»

    Турнирное положение: Команда Евгения Калишина бьется за попадание в стыки. На текущий момент она занимает 8 место в турнирной таблице.

    При этом «Чайка» в 20 поединках первенства настреляла 23 мяча в ворота соперников. А вот оборона команды дала результативный сбой 22 раза.

    Чайка — Урал: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась одним баллом. Песчанокопцы не сумели переиграть «СКА-Хабаровск» (0:0).

    До того команда не сумела переиграть «Шинник» (0:0). А вот поединок с «Родиной» подопечные Калешина провалили (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Чайка» добыла одну победу. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 2 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: Песчанокопцы не забивали в 3 своих последних поединках. При этом команда Калешина в этих матчах явно не хватало фарта.

    С «Уралом» команда пересекалась лишь единожды. Три с половиной месяца назад «Чайка» уступила сопернику (0:2).

    Нет сомнений, что песчанокопцы мотивированы завершить осеннюю часть сезона набором очков. Вот только тягаться с набравшим ход оппонентом им будет сложно.

    «Урал»

    Турнирное положение: Уральцы всеми силами сражаются за прямое повышение в классе. Команда находится на 3 месте турнирной таблицы лучшей лиги мира.

    Причем «Урал» прекрасно действует в плане реализации. В 20 матчах команда настреляла 30 мячей в ворота соперников.

  • Эффект домино. Коррупционный скандал вспыхнул в РПЛ
  • Целая когорта клубов чемпионата России подозревается в незаконных действиях
  • 28/11/2024

    • Последние матчи: в минувшем туре команда добыла важнейшую викторию. Уральцы переиграли «Аланию» (1:0).

    При этом после того команда прошла в следующий раунд Кубка России, в серии пенальти одолев «Химки». А вот перестрелка с «Енисеем» завершилась викторией (4:3).

    Вообще, в 5 своих последних поединках «Урал» добыл 3 победы. В этих матчах игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Уральцы проводят весьма продуктивный цикл. По подбору игроков команда не уступает ряду полпредов РПЛ.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    При этом «Урал» на 4 очков отстает от искомой второй позиции. А вот оборона ошибается уж слишком часто — 20 пропущенных мячей.

    Явно пошла на пользу уральцам смена наставника. Олег Шатов уже успел привнести в игру команды много нового, и ведь сработало же!

    И уж точно номинальные гости будут максимально агрессивно атаковать. Да и оппонент нынче выглядит вполне удобоваримым.

    Статистика для ставок

    • Уральцы в среднем пропускают аккурат гол за матч

    • «Чайка» не забивала в 3 своих последних матчах

    • «Урал» не проигрывает уже больше месяца

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Урал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.89. Ничья оценена в 3.44, а победа оппонента — в скромные 4.08.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.14 и 1.68.

    Прогноз: Подопечные Шатова выглядят куда монолитнее соперника, и уж точно сразу активно понесутся в атаку.

    Песчанокопцы крайне нестабильны, да и «Урал» нынче пребывает в прекрасных кондициях.

    Ставка: Победа «Урала» в 1 тайме за 2.51.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.14

    Ещё прогнозы на спорт
    1.54
  • Прогноз на матч Логнейн — Хизриев
  • Бои
  • Сегодня в 02:15
    •  1.90
  • Прогноз на матч Бостон — Питтсбург
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Бруклин — Орландо
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.72
  • Прогноз на матч Миннесота — Лос-Анджелес Клипперс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Чикаго — Бостон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Майами — Торонто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Индиана — Детройт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Мотидзуки — Сакамото
  • Теннис
  • Сегодня в 04:30
    •  2.62
  • Прогноз на матч Вегас — Виннипег
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Даллас — Колорадо
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Юта — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Секулич — Негриту
  • Теннис
  • Сегодня в 05:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Портленд — Сакраменто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Оклахома
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Чайка» — «Урал»: прогноз, ставка (2.51), статистика, коэффициенты матча 01.12.2024. Прогнозы на футбол. «Урал» не будет медлить!
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры