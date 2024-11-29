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    Сумеют ли «клинки» закрепиться на вершине?

    «Шеффилд Юнайтед» — «Сандерленд». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 29 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Шеффилд Юнайтед» — «Сандерленд»
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    «Шеффилд Юнайтед»
    29 ноября в 18-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Шеффилд Юнайтед» и «Сандерленд». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Шеффилд Юнайтед» — «Сандерленд», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 29 Ноября 2024 года

    Шеффилд Юнайтед

  • Шеффилд
    •  Шеффилд Юнайтед 23:00 Сандерленд

    Сандерленд

  • Сандерленд
    •

    «Шеффилд Юнайтед»

    Турнирное положение: «Шеффилд Юнайтед» сражается за повышение в классе. Ныне команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы Чемпионшипа.

    При этом «Шеффилд Юнайтед» всего на 2 очка опережает идущий третьим «Сандерленд». А вот забивает команда немногим более гола за матч.

    Шеффилд Юнайтед — Сандерленд: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре команда сумела разжиться тремя очками. Поединок с «Оксфорд Юнайтед» завершился викторией (3:0).

    При этом «Шеффилд Юнайтед» не смог одолеть «Ковентри» (2:2). Зато немногим ранее команда в дерби одолела «Шеффилд Уэнсдей» (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках ее игроки забили 10 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Олли Арбластер, Риан Брюстер, Киффер Мур — травмированы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Клинки» весьма надежны в оборона. Команда пропустила всего 9 раз в 17 матчах Чемпионшипа.

    Матчи с «Сандерлендом» для команды традиционно складываются весьма успешно. Из 5 последних очных поединков «Шеффилд Юнайтед» победил 4 раза при одном поражении.

    Очевидно, что номинальные хозяева постараются оторваться от преследователей. Да и оппонент в последних турах явно забуксовал.

    «Сандерленд»

    Турнирное положение: «Черные коты» борются за выход в АПЛ. Команда находится на 18 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Сандерленд» имеет довольно-таки надежные тылы. В 17 поединках второго по силе английского дивизиона команда пропустила 12 мячей.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда добыла один зачетный балл. Дома она не смогла обыграть «Вест Бромвич» (0:0).

    При этом до того команда расписала мировую с «Миллуоллом» (1:1). Да и встреча с «Ковентри» завершилась ничьей (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Сандерленд» 5 раз сыграл вничью. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: ныне «Сандерленд» находится в крайне сложной психологической ситуации. «Черные коты» не могут победить в 5 матчах кряду.

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    А вот атакует «Сандерленд» относительно результативно. В 17 поединках второго по рангу английского дивизиона команда забила 26 мячей в ворота соперников.

    При этом команда до своей пятиматчевой ничейной серии победила 3 раза кряду. Да и не проигрывают «черные коты» уже 2 месяца.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. «Сандерленд» явно не боится «клинков», хоть и не обыгрывает их уже 5 лет.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем пропускают реже гола за матч

    • «Сандерленд» в 5 своих последних поединках сыграл вничью

    • «Черные коты» не проигрывают уже 2 месяца

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Шеффилд Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.

    Прогноз: «Шеффилд Юнайтед» явно намерен оторваться от группы преследователей.

    «Клинки» традиционно успешно противостоят «Сандерленду», и явно проведут поединок максимально активно.

    Ставка: Победа «Шеффилд Юнайтед» за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники в этой встрече на двоих наколотят более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.20

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    «Шеффилд Юнайтед» — «Сандерленд»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 29.11.2024. Прогнозы на футбол. Сумеют ли «клинки» закрепиться на вершине?
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