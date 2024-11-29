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    Сумеет ли «Антальяспор» оторваться от опасной зоны?

    «Антальяспор» — «Сивасспор». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Суперлига, 29 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Антальяспор» — «Сивасспор»
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    «Антальяспор»
    29 ноября в 14-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Антальяспор» и «Сивасспор». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Антальяспор» — «Сивасспор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 29 Ноября 2024 года

    Антальяспор

  • Антальяспор
    •  Антальяспор 20:00 Сивасспор

    Сивасспор

  • Сивас
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    «Антальяспор»

    Турнирное положение: «Антальяспор» является середняком турецкого чемпионата. Ныне команда пребывает на скромном 14 месте турнирной таблицы.

    При этом «Антальяспор» всего на 3 очка опережает опасную зону. А вот средняя результативность команды составляет чуть более гола за матч.

    Антальяспор — Сивасспор: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в минувшем туре команда сумела разжиться тремя баллами. Поединок с «Бодрумспором» завершился викторией (3:2).

    При этом «Антальяспор» до того уступил «Самсунспору» (0:2). Зато немногим ранее команда нанесла поражение «Аланьяспору» (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках ее игроки забили 6 мячей при 10 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Эрдаль Ракип — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Антальяспор» имеет явные проблемы с надежностью своих тылов. Команда пропустила 24 раза в 12 матчах чемпионата.

    Матчи с «Сивасспором» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Антальяспор» победил один раз при 3 поражениях.

    Очевидно, что номинальные хозяева не будут лишь обороняться. Команде нужно как можно скорее оторваться от опасной зоны.

    «Сивасспор»

    Турнирное положение: «Сивасспор» борется за попадание в еврокубки. Команда находится на 7 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Сивасспор» имеет не столь надежные тылы. В 13 поединках чемпионата Турции команда пропустила 20 мячей.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда добыла один зачетный балл. Дома она не сумела обыграть «Касымпашу» (0:0).

    При этом до того команда вчистую уступила «Фенербахче» (0:4). Зато встреча с «Ризеспором» завершилась трудной победой (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Сивасспор» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 9 пропущенных.

    Не сыграют: Мурат Палупи — дисквалифицирован.

    Состояние команды: ныне «Сивасспор» находится в благоприятной психологической ситуации. Кроме провального матча с «Фенербахче», команда в остальных поединках выглядела солидно.

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    А вот атакует «Сивасспор» не столь результативно. В 13 поединках турецкого чемпионата команда наколотила 17 мячей в ворота соперников.

    При этом команда не забивала в 2 своих последних матчах. Плюс оппонент нынче переживает не самый простой период.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. «Сивасспор» постарается воспользоваться проблемами анталийцев.

    Статистика для ставок

    • «Антальяспор» в среднем пропускает 2 гола за матч

    • «Сивасспор» не забивал в 2 своих последних поединках

    • Обе команды забивают в среднем чуть чаще гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Антальяспор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.98 и 1.88.

    Прогноз: «Сивасспор» в последних матчах испытывает явные проблемы с реализацией.

    Номинальные хозяева явно всеми силами будут пытаться отдалиться от группы аутсайдеров.

    Ставка: Победа «Антальяспора» за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники в этой встрече на двоих наколотят более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.40

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    «Антальяспор» — «Сивасспор»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 29.11.2024. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Антальяспор» оторваться от опасной зоны?
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