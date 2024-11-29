Антальяспор
Сивасспор
«Антальяспор»
Турнирное положение: «Антальяспор» является середняком турецкого чемпионата. Ныне команда пребывает на скромном 14 месте турнирной таблицы.
При этом «Антальяспор» всего на 3 очка опережает опасную зону. А вот средняя результативность команды составляет чуть более гола за матч.
Антальяспор — Сивасспор: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре команда сумела разжиться тремя баллами. Поединок с «Бодрумспором» завершился викторией (3:2).
При этом «Антальяспор» до того уступил «Самсунспору» (0:2). Зато немногим ранее команда нанесла поражение «Аланьяспору» (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках ее игроки забили 6 мячей при 10 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Эрдаль Ракип — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Антальяспор» имеет явные проблемы с надежностью своих тылов. Команда пропустила 24 раза в 12 матчах чемпионата.
Матчи с «Сивасспором» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Антальяспор» победил один раз при 3 поражениях.
Очевидно, что номинальные хозяева не будут лишь обороняться. Команде нужно как можно скорее оторваться от опасной зоны.
«Сивасспор»
Турнирное положение: «Сивасспор» борется за попадание в еврокубки. Команда находится на 7 строчке турнирной таблицы.
Причем «Сивасспор» имеет не столь надежные тылы. В 13 поединках чемпионата Турции команда пропустила 20 мячей.
Последние матчи: в минувшем туре команда добыла один зачетный балл. Дома она не сумела обыграть «Касымпашу» (0:0).
При этом до того команда вчистую уступила «Фенербахче» (0:4). Зато встреча с «Ризеспором» завершилась трудной победой (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Сивасспор» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 9 пропущенных.
Не сыграют: Мурат Палупи — дисквалифицирован.
Состояние команды: ныне «Сивасспор» находится в благоприятной психологической ситуации. Кроме провального матча с «Фенербахче», команда в остальных поединках выглядела солидно.
А вот атакует «Сивасспор» не столь результативно. В 13 поединках турецкого чемпионата команда наколотила 17 мячей в ворота соперников.
При этом команда не забивала в 2 своих последних матчах. Плюс оппонент нынче переживает не самый простой период.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. «Сивасспор» постарается воспользоваться проблемами анталийцев.
Статистика для ставок
- «Антальяспор» в среднем пропускает 2 гола за матч
- «Сивасспор» не забивал в 2 своих последних поединках
- Обе команды забивают в среднем чуть чаще гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Антальяспор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.98 и 1.88.
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Прогноз: «Сивасспор» в последних матчах испытывает явные проблемы с реализацией.
Номинальные хозяева явно всеми силами будут пытаться отдалиться от группы аутсайдеров.
Ставка: Победа «Антальяспора» за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники в этой встрече на двоих наколотят более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.40