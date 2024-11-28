Млада-Болеслав
Бетис
«Млада-Болеслав»
Турнирное положение: Чешский клуб занимает в основном этапе Лиги конференций 33 место, «Млада-Болеслав» пока выступает без набранных очков.
Последние матчи: «Млада-Болеслав» в стартовых играх Лиги конференций потерпел поражения в матчах против армянского «Ноа» (0:2) и швейцарского «Лугано» (0:1). В чёрную полосу игр также вошел поединок против португальской «Витории» (1:2).
Не сыграют: Команде из-за травм не смогут помочь полузащитник Давид Козел и нападающий Лукаш Машек.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: После матчей 15 тура «Млада-Болеслав» в турнирной таблице чемпионата Чехии занимает 12 место с активом в 19 очков.
«Бетис»
Турнирное положение: В Лиге конференций «Бетис» занимает 18 место, набрав 4 очка, к слову испанскому клубу удалось подняться в турнирной таблице на 5 строчек.
Последние матчи: «Бетис» стартовал в основном этапе Лиги конференций с поражения в матче против польской «Легии» (0:1). В рамках второго игрового дня испанский клуб обменялся голами с «Копенгагеном» (1:1).В 3 туре ЛК испанцы смогли одержать первую победу в еврокубке, обыграв «Целе» (2:1).
Не сыграют: 5 футболистов «Бетиса» сейчас находятся в лазарете команды: из строя выбыли Сабали (мышечная травма), Карвалью (травма ахилла), Рока (травма лодыжки), Иско (травма ноги) и Ло Селсо (травма).
Состояние команды: «Бетис» в турнирной таблице Ла Лиги занимает 9 место, набрав 20 очков. В В рамках 14 тура участник Лиги конференций проиграл «Валенсии» (2:4).
Статистика для ставок
- «Млада-Болеслав» одержал две победы в пяти матчах
- «Бетис» одержал две победы в пяти матчах
- «Бетис» и «Млада-Болеслав» ранее не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 4.17, а победа «Млады-Болеслав» — в 5.04.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.75 и 2.14.
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- 2.10Ахмат — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 18:15
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Прогноз: «Бетис» на голову сильнее своего оппонента, к тому же команда выступает в топ-чемпионате, так что испанцы должны забирать дежурные 3 очка себе.
Ставка: Фора «Бетиса» (-1) с коэффициентом 2.05.
Прогноз: Также можно сыграть на том, что «Бетис» не пропустит.
Ставка: «Бетис» забьет и не пропустит с коэффициентом 2.05.