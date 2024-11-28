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    «Бетис» увезет три очка из Чехии?

    «Млада-Болеслав» — «Бетис». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Лига конференций, 28 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Млада-Болеслав» — «Бетис»
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    «Валенсия» — «Бетис»
    «Млады-Болеслав» сыграет против «Бетис» в 4 туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 28 ноября, начало — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Млада-Болеслав» — «Бетис», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Этап лиги 28 Ноября 2024 года

    Млада-Болеслав

  • Млада-Болеслав
    •  Млада-Болеслав 23:00 Бетис

    Бетис

  • Севилья
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    «Млада-Болеслав»

    Турнирное положение: Чешский клуб занимает в основном этапе Лиги конференций 33 место, «Млада-Болеслав» пока выступает без набранных очков.

    Последние матчи: «Млада-Болеслав» в стартовых играх Лиги конференций потерпел поражения в матчах против армянского «Ноа» (0:2) и швейцарского «Лугано» (0:1). В чёрную полосу игр также вошел поединок против португальской «Витории» (1:2).

    Не сыграют: Команде из-за травм не смогут помочь полузащитник Давид Козел и нападающий Лукаш Машек.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: После матчей 15 тура «Млада-Болеслав» в турнирной таблице чемпионата Чехии занимает 12 место с активом в 19 очков.

    «Бетис»

    Турнирное положение: В Лиге конференций «Бетис» занимает 18 место, набрав 4 очка, к слову испанскому клубу удалось подняться в турнирной таблице на 5 строчек.

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    • Последние матчи: «Бетис» стартовал в основном этапе Лиги конференций с поражения в матче против польской «Легии» (0:1). В рамках второго игрового дня испанский клуб обменялся голами с «Копенгагеном» (1:1).В 3 туре ЛК испанцы смогли одержать первую победу в еврокубке, обыграв «Целе» (2:1).

    Не сыграют: 5 футболистов «Бетиса» сейчас находятся в лазарете команды: из строя выбыли Сабали (мышечная травма), Карвалью (травма ахилла), Рока (травма лодыжки), Иско (травма ноги) и Ло Селсо (травма).

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    Состояние команды: «Бетис» в турнирной таблице Ла Лиги занимает 9 место, набрав 20 очков. В В рамках 14 тура участник Лиги конференций проиграл «Валенсии» (2:4).

    Статистика для ставок

    • «Млада-Болеслав» одержал две победы в пяти матчах

    • «Бетис» одержал две победы в пяти матчах

    • «Бетис» и «Млада-Болеслав» ранее не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 4.17, а победа «Млады-Болеслав» — в 5.04.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.75 и 2.14.

    Прогноз: «Бетис» на голову сильнее своего оппонента, к тому же команда выступает в топ-чемпионате, так что испанцы должны забирать дежурные 3 очка себе.

    Ставка: Фора «Бетиса» (-1) с коэффициентом 2.05.

    Прогноз: Также можно сыграть на том, что «Бетис» не пропустит.

    Ставка: «Бетис» забьет и не пропустит с коэффициентом 2.05.

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    «Млада-Болеслав» — «Бетис»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 28.11.2024. Прогнозы на футбол. «Бетис» увезет три очка из Чехии?
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