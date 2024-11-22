22 ноября в 25-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Нефтчи» Фергана и «Насаф». Начало игры — в 16:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Нефтчи» Фергана — «Насаф», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Нефтчи» Фергана

Турнирное положение: «Нефтчи» Фергана является середняком узбекского чемпионата. Ныне команда пребывает на скромном 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Нефтчи» Фергана всего на 4 очка отстает от второй позиции. А вот средняя результативность команды чуть превышает гол за матч.

Последние матчи: в минувшем туре команда сумела разжиться одним баллом. Поединок с «Сурханом» завершился ничьей (0:0).

При этом «Нефтчи» Фергана до того переиграл «Бунедкор» (2:1). Зато немногим ранее команда нанесла поражение АГМК (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках ее игроки забили 6 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Нефтчи» Фергана имеет достаточно надежные тылы. Команда пропустила 22 раза в 24 матчах чемпионата.

Матчи с «Насафом» для команды традиционно складываются непросто. Из 5 последних очных поединков «Нефтчи» Фергана выиграл и проиграл по 2 раза.

Очевидно, что номинальные хозяева не будут лишь обороняться. Да и оппонент уже обеспечил себе чемпионский титул.

«Насаф»

Турнирное положение: «Насаф» уже обеспечил себе золотые медали чемпионата. Команда финиширует на 1 строчке турнирной таблицы.

Причем «Насаф» имеет весьма надежные тылы. В 24 поединках чемпионата Узбекистана команда пропустила лишь 14 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре команда позволила себе расслабиться. Дома она минимально уступила «Согдиане».

При этом до того команда проиграла еще и «Аль-Хуссейну» (1:2). Зато встреча с «Локомотивом» Ташкент завершилась победой (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Насаф» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: ныне «Насаф» уже спокойно доигрывает чемпионат. Команда может себе позволить не особо напрягаться в заключительных турах.

А вот атакует «Насаф» не столь результативно. В 24 поединках узбекского чемпионата команда забила 34 мяча в ворота соперников.

При этом команда в двух последних очных поединках одолела ферганцев. Вот только оппонент еще имеет турнирную мотивацию.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Чемпион способен поднатореть в плане реализации.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем пропускают реже гола за матч

«Насаф» не побеждал в 2 своих последних поединках

«Нефтчи» Фергана не проигрывает с конца августа

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Насаф» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 2.90, а победа оппонента — в скромные 2.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.55 и 1.44.

Прогноз: «Насаф» прекрасно обороняется, и явно способен прибавить в плане реализации.

Ферганцы сражаются за серебряные медали чемпионата, так что стоит ожидать от них активных атак с первых минут матча.

Ставка: Ничья за 2.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники в этой встрече совершат голевой обмен.

Ставка: Обе забьют за 2.20