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    «Нефтчи» Фергана — «Насаф». Ставка (к. 2.90) и прогноз на футбол, чемпионат Узбекистана, 22 ноября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Суперлига Узбекистана Прогнозы на Нефтчи Фергана Прогнозы на Насаф
    Прогноз и ставки на «Нефтчи» Фергана — «Насаф»
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    «Насаф»
    22 ноября в 25-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Нефтчи» Фергана и «Насаф». Начало игры — в 16:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Нефтчи» Фергана — «Насаф», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Узбекистан. Суперлига 22 Ноября 2024 года

    Нефтчи Фергана

  • Фергана
    •  Нефтчи Фергана 16:15 Nasaf Qarshi

    Nasaf Qarshi

  • Узбекистан. Суперлига
    •

    «Нефтчи» Фергана

    Турнирное положение: «Нефтчи» Фергана является середняком узбекского чемпионата. Ныне команда пребывает на скромном 6 месте турнирной таблицы.

    При этом «Нефтчи» Фергана всего на 4 очка отстает от второй позиции. А вот средняя результативность команды чуть превышает гол за матч.

    Последние матчи: в минувшем туре команда сумела разжиться одним баллом. Поединок с «Сурханом» завершился ничьей (0:0).

    При этом «Нефтчи» Фергана до того переиграл «Бунедкор» (2:1). Зато немногим ранее команда нанесла поражение АГМК (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках ее игроки забили 6 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Нефтчи» Фергана имеет достаточно надежные тылы. Команда пропустила 22 раза в 24 матчах чемпионата.

    Матчи с «Насафом» для команды традиционно складываются непросто. Из 5 последних очных поединков «Нефтчи» Фергана выиграл и проиграл по 2 раза.

    Очевидно, что номинальные хозяева не будут лишь обороняться. Да и оппонент уже обеспечил себе чемпионский титул.

    «Насаф»

    Турнирное положение: «Насаф» уже обеспечил себе золотые медали чемпионата. Команда финиширует на 1 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Насаф» имеет весьма надежные тылы. В 24 поединках чемпионата Узбекистана команда пропустила лишь 14 мячей.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда позволила себе расслабиться. Дома она минимально уступила «Согдиане».

    При этом до того команда проиграла еще и «Аль-Хуссейну» (1:2). Зато встреча с «Локомотивом» Ташкент завершилась победой (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Насаф» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: ныне «Насаф» уже спокойно доигрывает чемпионат. Команда может себе позволить не особо напрягаться в заключительных турах.

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    А вот атакует «Насаф» не столь результативно. В 24 поединках узбекского чемпионата команда забила 34 мяча в ворота соперников.

    При этом команда в двух последних очных поединках одолела ферганцев. Вот только оппонент еще имеет турнирную мотивацию.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Чемпион способен поднатореть в плане реализации.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем пропускают реже гола за матч

    • «Насаф» не побеждал в 2 своих последних поединках

    • «Нефтчи» Фергана не проигрывает с конца августа

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Насаф» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 2.90, а победа оппонента — в скромные 2.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.55 и 1.44.

    Прогноз: «Насаф» прекрасно обороняется, и явно способен прибавить в плане реализации.

    Ферганцы сражаются за серебряные медали чемпионата, так что стоит ожидать от них активных атак с первых минут матча.

    Ставка: Ничья за 2.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники в этой встрече совершат голевой обмен.

    Ставка: Обе забьют за 2.20

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    «Нефтчи» Фергана — «Насаф»: прогноз, ставка (2.90), статистика, коэффициенты матча 22.11.2024. Прогнозы на футбол. Паритета избежать не получится?!
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