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    Корейцы сметут Палестину

    Палестина — Южная Корея. Ставка (к. 3.10) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 19 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Палестина — Южная Корея
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    Сборная Южной Кореи
    19 ноября в 6-м туре третьего этапа квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Палестина и Южная Корея. Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Палестина — Южная Корея, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Палестина

    Турнирное положение: Палестинцы нынешний отбор проводят крайне слабо. На данный момент команда находится на 6 месте турнирной таблицы азиатской отборочной группы.

    При этом Палестина в 5 турах квалификации разжился всего 2 зачетными баллами. А вот забила команда всего лишь 3 мяча.

    Последние матчи: минувший тур квалификации команда провела неудачно. Палестинцы минимально уступили Оману.

    А вот до того Палестина подписала мировую с Кувейтом (2:2). Да и чуть раньше команда с минимальным счетом уступила Ираку.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 3 раза. При этом ее игроки отличились 3 забитыми мячами, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Состояние команды: Палестинцы крайне слабо атакуют. Да и вообще, команда выглядит андердогом группы.

    Против корейцев команда играла лишь однажды. В сентябре этого года Палестина дала бой столь квалифицированному оппоненту (0:0).

    Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально сконцентрированы на обороне своих владений. У команды явные проблемы в плане организации игры.

    Южная Корея

    Турнирное положение: Корейцы нынешний отбор проводят весьма уверенно. На текущий момент команда находится на 1 строчке турнирной таблицы.

    Причем Южная Корея в 5 матчах набрала 13 зачетных баллов. При этом команда выглядит явно сильнее своих оппонентов по группе.

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    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла три зачетных балла. Корейцы переиграли Кувейт (3:1).

    До того команда нанесла поражение Ираку (3:2). Да и поединок с Иорданией завершился уверенной победой (2:0).

    Вообще же, Южная Корея в 5 своих последних матчах победила 4 раза. Забила в них команда 11 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда вполне-себе преуспевает в плане реализации. Зато пропускают корейцы в среднем реже гола за матч.

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    При этом Южная Корея на 5 очка опережает ближайших преследователей. Да и Сон Хын Мин пока настрелял всего 2 гола в текущем отборе.

    Наверняка команда постарается оторваться от преследователей на еще более приличное расстояние. Лидеры на месте, да и соперник вполне удобоваримый.

    Нет сомнений, что гости будет максимально агрессивны в атаке. Корейцы выиграли в 4 своих последних очных поединках.

    Статистика для ставок

    • Палестина имеет худшую атаку в группе — 3 забитых гола

    • Корейцы в среднем пропускают реже гола за матч

    • Палестина в первом матче с корейцами добилась ничьей (0:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Южная Корея — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 11.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.67 и 2.15.

    Прогноз: Южная Корея выглядит явно монолитнее соперника, и уж точно будет активно атаковать.

    Палестинцы крайне слабо атакуют, плюс не знают радости побед еще с конца марта этого года.

    Ставка: Фора Южной Кореи -2.5 за 3.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.63

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    Палестина — Южная Корея: прогноз, ставка (3.10), статистика, коэффициенты матча 19.11.2024. Прогнозы на футбол. Корейцы сметут Палестину
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