Палестина
Турнирное положение: Палестинцы нынешний отбор проводят крайне слабо. На данный момент команда находится на 6 месте турнирной таблицы азиатской отборочной группы.
При этом Палестина в 5 турах квалификации разжился всего 2 зачетными баллами. А вот забила команда всего лишь 3 мяча.
Последние матчи: минувший тур квалификации команда провела неудачно. Палестинцы минимально уступили Оману.
А вот до того Палестина подписала мировую с Кувейтом (2:2). Да и чуть раньше команда с минимальным счетом уступила Ираку.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 3 раза. При этом ее игроки отличились 3 забитыми мячами, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Палестинцы крайне слабо атакуют. Да и вообще, команда выглядит андердогом группы.
Против корейцев команда играла лишь однажды. В сентябре этого года Палестина дала бой столь квалифицированному оппоненту (0:0).
Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально сконцентрированы на обороне своих владений. У команды явные проблемы в плане организации игры.
Южная Корея
Турнирное положение: Корейцы нынешний отбор проводят весьма уверенно. На текущий момент команда находится на 1 строчке турнирной таблицы.
Причем Южная Корея в 5 матчах набрала 13 зачетных баллов. При этом команда выглядит явно сильнее своих оппонентов по группе.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла три зачетных балла. Корейцы переиграли Кувейт (3:1).
До того команда нанесла поражение Ираку (3:2). Да и поединок с Иорданией завершился уверенной победой (2:0).
Вообще же, Южная Корея в 5 своих последних матчах победила 4 раза. Забила в них команда 11 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе команда вполне-себе преуспевает в плане реализации. Зато пропускают корейцы в среднем реже гола за матч.
При этом Южная Корея на 5 очка опережает ближайших преследователей. Да и Сон Хын Мин пока настрелял всего 2 гола в текущем отборе.
Наверняка команда постарается оторваться от преследователей на еще более приличное расстояние. Лидеры на месте, да и соперник вполне удобоваримый.
Нет сомнений, что гости будет максимально агрессивны в атаке. Корейцы выиграли в 4 своих последних очных поединках.
Статистика для ставок
- Палестина имеет худшую атаку в группе — 3 забитых гола
- Корейцы в среднем пропускают реже гола за матч
- Палестина в первом матче с корейцами добилась ничьей (0:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Южная Корея — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 11.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.67 и 2.15.
- 2.30Испания — Швейцария: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 3.35Хорватия — Португалия: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 3.10Сербия — Дания: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
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Прогноз: Южная Корея выглядит явно монолитнее соперника, и уж точно будет активно атаковать.
Палестинцы крайне слабо атакуют, плюс не знают радости побед еще с конца марта этого года.
Ставка: Фора Южной Кореи -2.5 за 3.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.63