19 ноября в 6-м туре третьего этапа квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Палестина и Южная Корея. Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Палестина — Южная Корея, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Палестина

Турнирное положение: Палестинцы нынешний отбор проводят крайне слабо. На данный момент команда находится на 6 месте турнирной таблицы азиатской отборочной группы.

При этом Палестина в 5 турах квалификации разжился всего 2 зачетными баллами. А вот забила команда всего лишь 3 мяча.

Последние матчи: минувший тур квалификации команда провела неудачно. Палестинцы минимально уступили Оману.

А вот до того Палестина подписала мировую с Кувейтом (2:2). Да и чуть раньше команда с минимальным счетом уступила Ираку.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 3 раза. При этом ее игроки отличились 3 забитыми мячами, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: Палестинцы крайне слабо атакуют. Да и вообще, команда выглядит андердогом группы.

Против корейцев команда играла лишь однажды. В сентябре этого года Палестина дала бой столь квалифицированному оппоненту (0:0).

Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально сконцентрированы на обороне своих владений. У команды явные проблемы в плане организации игры.

Южная Корея

Турнирное положение: Корейцы нынешний отбор проводят весьма уверенно. На текущий момент команда находится на 1 строчке турнирной таблицы.

Причем Южная Корея в 5 матчах набрала 13 зачетных баллов. При этом команда выглядит явно сильнее своих оппонентов по группе.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла три зачетных балла. Корейцы переиграли Кувейт (3:1).

До того команда нанесла поражение Ираку (3:2). Да и поединок с Иорданией завершился уверенной победой (2:0).

Вообще же, Южная Корея в 5 своих последних матчах победила 4 раза. Забила в них команда 11 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда вполне-себе преуспевает в плане реализации. Зато пропускают корейцы в среднем реже гола за матч.

При этом Южная Корея на 5 очка опережает ближайших преследователей. Да и Сон Хын Мин пока настрелял всего 2 гола в текущем отборе.

Наверняка команда постарается оторваться от преследователей на еще более приличное расстояние. Лидеры на месте, да и соперник вполне удобоваримый.

Нет сомнений, что гости будет максимально агрессивны в атаке. Корейцы выиграли в 4 своих последних очных поединках.

Статистика для ставок

Палестина имеет худшую атаку в группе — 3 забитых гола

Корейцы в среднем пропускают реже гола за матч

Палестина в первом матче с корейцами добилась ничьей (0:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Южная Корея — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 11.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.67 и 2.15.

Прогноз: Южная Корея выглядит явно монолитнее соперника, и уж точно будет активно атаковать.

Палестинцы крайне слабо атакуют, плюс не знают радости побед еще с конца марта этого года.

Ставка: Фора Южной Кореи -2.5 за 3.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.63