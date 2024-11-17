17 ноября в 19-м туре чемпионата России по футболу сыграют «СКА-Хабаровск» и «Торпедо». Начало игры — в 08:00 мск. Ставка и прогноз на матч «СКА-Хабаровск» — «Торпедо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«СКА-Хабаровск»

Турнирное положение: Хабаровчане нынче прибавляют в плане и результатов. После 18 туров они занимают 9 место в турнирной таблице первой лиги.

При этом «СКА-Хабаровск» в 18 поединках первенства настрелял 25 мячей. А вот оборона команды дала результативный сбой 28 раз.

Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя очками. Хабаровчане нанесли поражение «Уфе» (1:0).

До того команда по всем статьям уступила «Балтике» (0:2). А вот поединок с «моряками» завершился уверенной викторией (6:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «СКА-Хабаровск» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Хабаровчане победили в 2 своих последних домашних матчах. А вот отставание от топ-4 составляет 5 очков.

Матчи с «Торпедо» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «СКА-Хабаровск» выиграл 1 раз при 3 поражениях.

Нет сомнений, что хабаровчане намерены приблизиться к заветной зоне стыков. Да и раннее начало матча — очевидный плюс для «армейцев».

«Торпедо»

Турнирное положение: Торпедовцы на всех парах мчатся в элиту. По итогам 18 туров первенства команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Торпедо» мощно действует в плане реализации. В 18 матчах команда Олега Кононова настреляла 34 мяча в ворота соперников.

Последние матчи: в минувшем туре команда снова сумела разжиться тремя очками. Торпедовцы одолели «Енисей» (2:0).

При этом до того команда уверенно расправилась с «Аланией» (3:0). А вот поединок с «Родиной» завершился мировой (1:1).

Вообще, в 5 своих последних поединках «Торпедо» выиграло трижды. В этих матчах игроки команды забили 9 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Торпедовцы победили в 2 своих последних матчах. При этом в этих поединках команда не пропустила ни разу.

При этом «Торпедо» не проигрывало в 4 своих последних матчах. Да и вообще, подопечные Кононова нынче на ходу!

Торпедовцы в июле разгромили «СКА-Хабаровск» (4:0). Да и лидер команды Равиль Нетфуллин забил уже 6 мячей в текущем первенстве.

И уж точно номинальные гости намерены продолжить свой уверенный путь. Да и отрыв от зоны стыков уже составляет 6 очков.

Статистика для ставок

Хабаровчане выиграли в 2 своих последних домашних поединках

«Торпедо» не пропускало в 2 своих последних матчах

«Торпедо» в среднем забивает почти 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.41. Ничья оценена в 3.13, а победа оппонента — в скромные 3.03.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.02 и 1.76.

Прогноз: Команда Кононова явно сильнее соперника, плюс всегда способна прибавить по ходу встречи.

«СКА-Хабаровск» в последних матчах явно прибавил, однако тягаться с лидером команде будет непросто.

Ставка: Победа «Торпедо» во 2 тайме за 2.67.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.02