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    Сможет ли «Торпедо» додавить «армейцев»?

    «СКА-Хабаровск» — «Торпедо». Ставка (к. 2.67) и прогноз на футбол, Первая лига, 17 ноября 2024 года

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    Олег Кононов
    17 ноября в 19-м туре чемпионата России по футболу сыграют «СКА-Хабаровск» и «Торпедо». Начало игры — в 08:00 мск. Ставка и прогноз на матч «СКА-Хабаровск» — «Торпедо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 17 Ноября 2024 года

    СКА-Хабаровск

  • Хабаровск
    •  СКА-Хабаровск 08:00 Торпедо

    Торпедо

  • Москва
    •

    «СКА-Хабаровск»

    Турнирное положение: Хабаровчане нынче прибавляют в плане и результатов. После 18 туров они занимают 9 место в турнирной таблице первой лиги.

    При этом «СКА-Хабаровск» в 18 поединках первенства настрелял 25 мячей. А вот оборона команды дала результативный сбой 28 раз.

    СКА-Хабаровск — Торпедо: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя очками. Хабаровчане нанесли поражение «Уфе» (1:0).

    До того команда по всем статьям уступила «Балтике» (0:2). А вот поединок с «моряками» завершился уверенной викторией (6:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «СКА-Хабаровск» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: Хабаровчане победили в 2 своих последних домашних матчах. А вот отставание от топ-4 составляет 5 очков.

    Матчи с «Торпедо» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «СКА-Хабаровск» выиграл 1 раз при 3 поражениях.

    Нет сомнений, что хабаровчане намерены приблизиться к заветной зоне стыков. Да и раннее начало матча — очевидный плюс для «армейцев».

    «Торпедо»

    Турнирное положение: Торпедовцы на всех парах мчатся в элиту. По итогам 18 туров первенства команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

    Причем «Торпедо» мощно действует в плане реализации. В 18 матчах команда Олега Кононова настреляла 34 мяча в ворота соперников.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда снова сумела разжиться тремя очками. Торпедовцы одолели «Енисей» (2:0).

    При этом до того команда уверенно расправилась с «Аланией» (3:0). А вот поединок с «Родиной» завершился мировой (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних поединках «Торпедо» выиграло трижды. В этих матчах игроки команды забили 9 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Торпедовцы победили в 2 своих последних матчах. При этом в этих поединках команда не пропустила ни разу.

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    При этом «Торпедо» не проигрывало в 4 своих последних матчах. Да и вообще, подопечные Кононова нынче на ходу!

    Торпедовцы в июле разгромили «СКА-Хабаровск» (4:0). Да и лидер команды Равиль Нетфуллин забил уже 6 мячей в текущем первенстве.

    И уж точно номинальные гости намерены продолжить свой уверенный путь. Да и отрыв от зоны стыков уже составляет 6 очков.

    Статистика для ставок

    • Хабаровчане выиграли в 2 своих последних домашних поединках

    • «Торпедо» не пропускало в 2 своих последних матчах

    • «Торпедо» в среднем забивает почти 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.41. Ничья оценена в 3.13, а победа оппонента — в скромные 3.03.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.02 и 1.76.

    Прогноз: Команда Кононова явно сильнее соперника, плюс всегда способна прибавить по ходу встречи.

    «СКА-Хабаровск» в последних матчах явно прибавил, однако тягаться с лидером команде будет непросто.

    Ставка: Победа «Торпедо» во 2 тайме за 2.67.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.02

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    «СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: прогноз, ставка (2.67), статистика, коэффициенты матча 17.11.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Торпедо» додавить «армейцев»?
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