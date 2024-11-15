Габон
Марокко
Габон
Турнирное положение: Габон нынешнюю квалификацию проводит достаточно успешно. На текущий момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы своей группы.
При этом Габон в 4 турах квалификации разжился 7 очками. Вот только забила команда 5 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.
Габон — Марокко: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем последнем поединке команда разжилась тремя очками. Встреча с Лесото завершилась уверенной победой (2:0).
А вот до того Габон не смог переиграть того же оппонента (0:0). При этом чуть раньше команда нанесла поражение ЦАР (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила трижды. При этом ее игроки отличились 8 забитыми мячами при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Кубок Африки
Состояние команды: Габон пока не особо преуспевает в плане реализации. А вот пропускает команда в среднем аккурат гол за матч.
Матчи с марокканцами для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках Габон выиграл 1 раз при 2 поражениях.
Очевидно, что номинальные хозяева постараются зацепиться за очки. Тем паче, оппонент уже потерял турнирную мотивацию на оставшиеся два тура.
Марокко
Турнирное положение: Марокканцы нынешний отбор проводят залихватски. На текущий момент команда находится на 1 строчке турнирной таблицы.
Причем Марокко в 4 матчах группы набрал максимальные 12 зачетных баллов. При этом команда наколотила 14 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда снова уверенно победила. Марокканцы деклассировали ЦАР (4:0).
До того команда уничтожила тех же центрально-африканцев (5:0). Да и поединок с Лесото принес марокканцам победу (1:0).
Вообще же, Марокко в 5 своих последних матчах победил. Забила в них команда 20 мячей при одном пропущенном в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: марокканцы крайне прекрасно выглядят в атаке. Да и оборона результативно ошиблась всего 1 раз в 4 турах отбора.
При этом Марокко имеет весьма качественный подбор игроков. Особенно заметно прогрессирует 19-летний монегаск Элисс Бен-Сегир.
Наверняка в этой встрече марокканцы будут максимально активно атаковать. Команда явно мотивирована выиграть все матчи в группе.
И уж точно марокканцы предстанут в почти оптимальном составе. Да и Брахим Диас вполне способен сказать свое веское слово.
Статистика для ставок
- Габон не пропускал в 3 своих последних матчах
- Марокко имеет действующую шестиматчевую победную серию
- Марокканцы не пропускали в 3 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Марокко — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.44, а победа оппонента — в скромные 4.88.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.58 и 1.56.
- 2.18Казахстан — Австрия: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 2.05Франция — Израиль: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 2.45Бельгия — Италия: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
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Прогноз: Марокканцы явно сильнее соперника, да и атака гостей выглядит максимально выгодно.
Марокканцы традиционно успешно противостоят габонцам, и уж точно постараются быстро добыть свою седьмую победу кряду.
Ставка: Победа Марокко в 1 тайме за 2.47.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.58