15 ноября в 5-м туре третьего этапа квалификации на Кубок африканских наций по футболу сыграют Габон и Марокко. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Габон — Марокко, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Габон

Турнирное положение: Габон нынешнюю квалификацию проводит достаточно успешно. На текущий момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы своей группы.

При этом Габон в 4 турах квалификации разжился 7 очками. Вот только забила команда 5 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда разжилась тремя очками. Встреча с Лесото завершилась уверенной победой (2:0).

А вот до того Габон не смог переиграть того же оппонента (0:0). При этом чуть раньше команда нанесла поражение ЦАР (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила трижды. При этом ее игроки отличились 8 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Кубок Африки

Состояние команды: Габон пока не особо преуспевает в плане реализации. А вот пропускает команда в среднем аккурат гол за матч.

Матчи с марокканцами для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках Габон выиграл 1 раз при 2 поражениях.

Очевидно, что номинальные хозяева постараются зацепиться за очки. Тем паче, оппонент уже потерял турнирную мотивацию на оставшиеся два тура.

Марокко

Турнирное положение: Марокканцы нынешний отбор проводят залихватски. На текущий момент команда находится на 1 строчке турнирной таблицы.

Причем Марокко в 4 матчах группы набрал максимальные 12 зачетных баллов. При этом команда наколотила 14 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда снова уверенно победила. Марокканцы деклассировали ЦАР (4:0).

До того команда уничтожила тех же центрально-африканцев (5:0). Да и поединок с Лесото принес марокканцам победу (1:0).

Вообще же, Марокко в 5 своих последних матчах победил. Забила в них команда 20 мячей при одном пропущенном в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: марокканцы крайне прекрасно выглядят в атаке. Да и оборона результативно ошиблась всего 1 раз в 4 турах отбора.

При этом Марокко имеет весьма качественный подбор игроков. Особенно заметно прогрессирует 19-летний монегаск Элисс Бен-Сегир.

Наверняка в этой встрече марокканцы будут максимально активно атаковать. Команда явно мотивирована выиграть все матчи в группе.

И уж точно марокканцы предстанут в почти оптимальном составе. Да и Брахим Диас вполне способен сказать свое веское слово.

Статистика для ставок

Габон не пропускал в 3 своих последних матчах

Марокко имеет действующую шестиматчевую победную серию

Марокканцы не пропускали в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Марокко — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.44, а победа оппонента — в скромные 4.88.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.58 и 1.56.

Прогноз: Марокканцы явно сильнее соперника, да и атака гостей выглядит максимально выгодно.

Марокканцы традиционно успешно противостоят габонцам, и уж точно постараются быстро добыть свою седьмую победу кряду.

Ставка: Победа Марокко в 1 тайме за 2.47.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.58