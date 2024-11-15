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    Марокканцы медлить не будут!

    Габон — Марокко. Ставка (к. 2.47) и прогноз на футбол, Кубок африканских наций, 15 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Габон — Марокко
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    Ашраф Хакими
    15 ноября в 5-м туре третьего этапа квалификации на Кубок африканских наций по футболу сыграют Габон и Марокко. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Габон — Марокко, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кубок Африки. Квалификация 15 Ноября 2024 года

    Габон

  • Либревиль
    •  Габон 22:00 Марокко

    Марокко

  • Рабат
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    Габон

    Турнирное положение: Габон нынешнюю квалификацию проводит достаточно успешно. На текущий момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы своей группы.

    При этом Габон в 4 турах квалификации разжился 7 очками. Вот только забила команда 5 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

    Габон — Марокко: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда разжилась тремя очками. Встреча с Лесото завершилась уверенной победой (2:0).

    А вот до того Габон не смог переиграть того же оппонента (0:0). При этом чуть раньше команда нанесла поражение ЦАР (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила трижды. При этом ее игроки отличились 8 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Кубок Африки

    Состояние команды: Габон пока не особо преуспевает в плане реализации. А вот пропускает команда в среднем аккурат гол за матч.

    Матчи с марокканцами для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках Габон выиграл 1 раз при 2 поражениях.

    Очевидно, что номинальные хозяева постараются зацепиться за очки. Тем паче, оппонент уже потерял турнирную мотивацию на оставшиеся два тура.

    Марокко

    Турнирное положение: Марокканцы нынешний отбор проводят залихватски. На текущий момент команда находится на 1 строчке турнирной таблицы.

    Причем Марокко в 4 матчах группы набрал максимальные 12 зачетных баллов. При этом команда наколотила 14 мячей в ворота соперников.

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    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда снова уверенно победила. Марокканцы деклассировали ЦАР (4:0).

    До того команда уничтожила тех же центрально-африканцев (5:0). Да и поединок с Лесото принес марокканцам победу (1:0).

    Вообще же, Марокко в 5 своих последних матчах победил. Забила в них команда 20 мячей при одном пропущенном в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: марокканцы крайне прекрасно выглядят в атаке. Да и оборона результативно ошиблась всего 1 раз в 4 турах отбора.

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    При этом Марокко имеет весьма качественный подбор игроков. Особенно заметно прогрессирует 19-летний монегаск Элисс Бен-Сегир.

    Наверняка в этой встрече марокканцы будут максимально активно атаковать. Команда явно мотивирована выиграть все матчи в группе.

    И уж точно марокканцы предстанут в почти оптимальном составе. Да и Брахим Диас вполне способен сказать свое веское слово.

    Статистика для ставок

    • Габон не пропускал в 3 своих последних матчах

    • Марокко имеет действующую шестиматчевую победную серию

    • Марокканцы не пропускали в 3 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Марокко — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.44, а победа оппонента — в скромные 4.88.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.58 и 1.56.

    Прогноз: Марокканцы явно сильнее соперника, да и атака гостей выглядит максимально выгодно.

    Марокканцы традиционно успешно противостоят габонцам, и уж точно постараются быстро добыть свою седьмую победу кряду.

    Ставка: Победа Марокко в 1 тайме за 2.47.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.58

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    Габон — Марокко: прогноз, ставка (2.47), статистика, коэффициенты матча 15.11.2024. Прогнозы на футбол. Марокканцы медлить не будут!
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