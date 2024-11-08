8 ноября в 12-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Касымпаша» и «Кайсериспор». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Касымпаша» — «Кайсериспор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Касымпаша»

Турнирное положение: «Касымпаша» в нынешнем сезоне ходит в середняках. На текущий момент команда пребывает на 9 месте турнирной таблицы.

При этом «Касымпаша» в 11 матчах настреляла 15 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила уже 17 раз.

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Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда разжилась тремя очками. «Касымпаша» уверенно расправилась с «Бешикташем» (3:1).

А вот до того «Касымпаша» потерпела поражение от «Самсунспора» (1:4). Зато несколько раньше команда переиграла «Аланьяспор» (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках ее игроки отличились 9 мячами при 9 пропущенных.

Не сыграют: Нуну Да Кошта — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: стамбульцы ныне крайне нестабильны. Команда чередует успешные поединки с откровенно блеклыми.

Поединки с «Кайсериспором» для команды традиционно складываются сложно. В 5 последних очных встречах «Касымпаша» выиграл и проиграл по 2 раза.

Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Стамбульцы явно сильнее одного из аутсайдеров Суперлиги.

«Кайсериспор»

Турнирное положение: «Кайсериспор» традиционно бьется за выживание. На текущий момент команда осела на 17 месте турнирной таблицы.

При этом «Кайсериспор» в 10 матчах настрелял всего 9 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила 15 раз.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда потеряла два очка. «Кайсериспор» не смог переиграть «Адана Демирспор» (0:0).

До того команда вылетела из Кубка Турции, уступив «Силивриспору» (2:4). А вот «Хатайспор» был обыгран с минимальным счетом.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Кайсериспор» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 7 пропущенных.

Не сыграют: Али Карими — травмирован.

Состояние команды: «Кайсериспор» на один пункт отстает от спасительной 15 позиции. Да и проблемы в обороне у команды весьма серьезные.

При этом «Кайсериспор» не побеждает 2 матча кряду. Да и оборона в среднем результативно ошибается больше раза за матч.

В кадровом плане у команды также все не идеально. Травмирован иранский хавбек Али Карими, которого очень не хватает клубу из Кайсери.

Нет сомнений, что номинальные гости будут цепляться за очки. Команда постарается преуспеть в надежности собственных тылов.

Статистика для ставок

«Кайсериспор» не побеждал в 2 своих последних поединках

«Кайсериспор» в среднем забивает менее гола за матч

«Касымпаша» в среднем пропускает менее 2 голов за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Касымпаша» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.62 и 2.25.

Прогноз: Обе команды не преуспевают в плане реализации голевых моментов.

Хозяева крайне нестабильны, да и «Кайсериспор» забивает с огромнейшей натугой.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче забить сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.20