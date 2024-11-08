Касымпаша
Кайсериспор
«Касымпаша»
Турнирное положение: «Касымпаша» в нынешнем сезоне ходит в середняках. На текущий момент команда пребывает на 9 месте турнирной таблицы.
При этом «Касымпаша» в 11 матчах настреляла 15 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила уже 17 раз.
Касымпаша — Кайсериспор: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда разжилась тремя очками. «Касымпаша» уверенно расправилась с «Бешикташем» (3:1).
А вот до того «Касымпаша» потерпела поражение от «Самсунспора» (1:4). Зато несколько раньше команда переиграла «Аланьяспор» (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках ее игроки отличились 9 мячами при 9 пропущенных.
Не сыграют: Нуну Да Кошта — дисквалифицирован.
Состояние команды: стамбульцы ныне крайне нестабильны. Команда чередует успешные поединки с откровенно блеклыми.
Поединки с «Кайсериспором» для команды традиционно складываются сложно. В 5 последних очных встречах «Касымпаша» выиграл и проиграл по 2 раза.
Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Стамбульцы явно сильнее одного из аутсайдеров Суперлиги.
«Кайсериспор»
Турнирное положение: «Кайсериспор» традиционно бьется за выживание. На текущий момент команда осела на 17 месте турнирной таблицы.
При этом «Кайсериспор» в 10 матчах настрелял всего 9 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила 15 раз.
Последние матчи: в своем последнем поединке команда потеряла два очка. «Кайсериспор» не смог переиграть «Адана Демирспор» (0:0).
До того команда вылетела из Кубка Турции, уступив «Силивриспору» (2:4). А вот «Хатайспор» был обыгран с минимальным счетом.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Кайсериспор» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 7 пропущенных.
Не сыграют: Али Карими — травмирован.
Состояние команды: «Кайсериспор» на один пункт отстает от спасительной 15 позиции. Да и проблемы в обороне у команды весьма серьезные.
При этом «Кайсериспор» не побеждает 2 матча кряду. Да и оборона в среднем результативно ошибается больше раза за матч.
В кадровом плане у команды также все не идеально. Травмирован иранский хавбек Али Карими, которого очень не хватает клубу из Кайсери.
Нет сомнений, что номинальные гости будут цепляться за очки. Команда постарается преуспеть в надежности собственных тылов.
Статистика для ставок
- «Кайсериспор» не побеждал в 2 своих последних поединках
- «Кайсериспор» в среднем забивает менее гола за матч
- «Касымпаша» в среднем пропускает менее 2 голов за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Касымпаша» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 4.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.62 и 2.25.
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Прогноз: Обе команды не преуспевают в плане реализации голевых моментов.
Хозяева крайне нестабильны, да и «Кайсериспор» забивает с огромнейшей натугой.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче забить сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.20