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    «Касымпаша» — «Кайсериспор». Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Суперлига, 8 ноября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Турции Прогнозы на Суперлига Турции
    Прогноз и ставки на «Касымпаша» — «Кайсериспор»
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    «Касымпаша»
    8 ноября в 12-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Касымпаша» и «Кайсериспор». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Касымпаша» — «Кайсериспор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 08 Ноября 2024 года

    Касымпаша

  • Стамбул
    •  Касымпаша 20:00 Кайсериспор

    Кайсериспор

  • Кайсери
    •

    «Касымпаша»

    Турнирное положение: «Касымпаша» в нынешнем сезоне ходит в середняках. На текущий момент команда пребывает на 9 месте турнирной таблицы.

    При этом «Касымпаша» в 11 матчах настреляла 15 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила уже 17 раз.

    Касымпаша — Кайсериспор: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда разжилась тремя очками. «Касымпаша» уверенно расправилась с «Бешикташем» (3:1).

    А вот до того «Касымпаша» потерпела поражение от «Самсунспора» (1:4). Зато несколько раньше команда переиграла «Аланьяспор» (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках ее игроки отличились 9 мячами при 9 пропущенных.

    Не сыграют: Нуну Да Кошта — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: стамбульцы ныне крайне нестабильны. Команда чередует успешные поединки с откровенно блеклыми.

    Поединки с «Кайсериспором» для команды традиционно складываются сложно. В 5 последних очных встречах «Касымпаша» выиграл и проиграл по 2 раза.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Стамбульцы явно сильнее одного из аутсайдеров Суперлиги.

    «Кайсериспор»

    Турнирное положение: «Кайсериспор» традиционно бьется за выживание. На текущий момент команда осела на 17 месте турнирной таблицы.

    При этом «Кайсериспор» в 10 матчах настрелял всего 9 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила 15 раз.

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    • Последние матчи: в своем последнем поединке команда потеряла два очка. «Кайсериспор» не смог переиграть «Адана Демирспор» (0:0).

    До того команда вылетела из Кубка Турции, уступив «Силивриспору» (2:4). А вот «Хатайспор» был обыгран с минимальным счетом.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Кайсериспор» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 7 пропущенных.

    Не сыграют: Али Карими — травмирован.

    Состояние команды: «Кайсериспор» на один пункт отстает от спасительной 15 позиции. Да и проблемы в обороне у команды весьма серьезные.

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    При этом «Кайсериспор» не побеждает 2 матча кряду. Да и оборона в среднем результативно ошибается больше раза за матч.

    В кадровом плане у команды также все не идеально. Травмирован иранский хавбек Али Карими, которого очень не хватает клубу из Кайсери.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут цепляться за очки. Команда постарается преуспеть в надежности собственных тылов.

    Статистика для ставок

    • «Кайсериспор» не побеждал в 2 своих последних поединках

    • «Кайсериспор» в среднем забивает менее гола за матч

    • «Касымпаша» в среднем пропускает менее 2 голов за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Касымпаша» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 4.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.62 и 2.25.

    Прогноз: Обе команды не преуспевают в плане реализации голевых моментов.

    Хозяева крайне нестабильны, да и «Кайсериспор» забивает с огромнейшей натугой.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче забить сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.20

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    «Касымпаша» — «Кайсериспор»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 08.11.2024. Прогнозы на футбол. Ставим на минимализм!
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