ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Микель АртетаАртета уперся в потолок? Наставник «Арсенала» — не следующий Гвардиола или Моуринью Виктор ДьёкерешДьёкереш и еще пять игроков «Спортинга», которые вслед за Аморимом уедут в Англию Нил МэгниМэгни подерется с Пратесом, Ковалькевич сразится с Гомис. Анонс карда UFC Vegas 100
    Все новости спорта

    Команда Роналду не заметит «Аль-Рияд»

    «Аль-Рияд» — «Аль-Наср». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, чемпионат Саудовской Аравии, 8 ноября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Саудовская Про-Лига Прогнозы на Аль-Наср Эр-Рияд Прогнозы на Криштиану Роналду
    Прогноз и ставки на «Аль-Рияд» — «Аль-Наср»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Криштиану Роналду
    8 ноября в 10-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Рияд» и «Аль-Наср». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Рияд» — «Аль-Наср», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Аль-Рияд»

    Турнирное положение: «Аль-Рияд» в нынешнем сезоне выступает весьма неплохо. На текущий момент команда расположилась на 6 месте турнирной таблицы аравийского чемпионата.

    При этом «Аль-Рияд» в 9 матчах настрелял 13 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила 14 голов.

    Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда разжилась одним очком. «Аль-Рияд» подписал мировую с «Дамаком» (2:2).

    А вот до того «Аль-Рияд» по всем статьям уступил «Аль-Шабабом» (0:2). При этом чуть ранее команда проиграла «Аль-Иттихаду» (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки отличились 5 мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Аль-Рияд» нынче находится на некотором моральном подъеме. Команда не побеждала в трех своих последних поединках.

    Поединки с «Аль-Насром» для команды традиционно складываются сложно. В 5 последних очных встречах «Аль-Рияд» выиграл 2 раза при 2 коллизиях.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут пытаться сдержать мощную атакующую линию соперника. Команда явно намерена подняться поближе к топ-4.

    «Аль-Наср»

    Турнирное положение: «Аль-Наср» традиционно бьется за самые высокие места. На текущий момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

    При этом «Аль-Наср» в 9 матчах настрелял 20 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила всего 8 голов.

  • Рюдигер, Компани, Эррера и еще семь главных свободных агентов в истории АПЛ
  • Самые известные случаи, когда клубы АПЛ не получили ни цента за ключевых игроков
  • 05/11/2024

    • Последние матчи: в своем последнем поединке команда победила. «Аль-Наср» уверенно расправился с «Аль-Аином» (5:1).

    До того команда расписала паритет с «Аль-Хилялем» (1:1). А вот поединок с «Аль-Таавуном» неожиданно завершился поражением (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Наср» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Аль-Наср» на 6 очков отстает от лидера. Да и Криштиану Роналду пока отличился всего 6 голами в чемпионате.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    При этом «Аль-Наср» не проигрывал в двух своих последних поединках. Вот только средняя результативность составляет аккурат 2 гола за матч.

    Команда уже 20 лет не проигрывает «Аль-Рияду». Да и пора бы Роналду и компании подтягиваться к лидеру!

    Нет сомнений, что номинальные гости будут максимально активно атаковать. Роналду и Андерсон Талиска наверняка проявят себя с наилучшей стороны.

    Статистика для ставок

    • «Аль-Рияд» не побеждал в 3 своих последних поединках

    • «Аль-Наср» в среднем забивает аккурат 2 гола за матч

    • «Аль-Рияд» в среднем пропускает почти 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аль-Наср» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. Ничья оценена в 6.00, а победа оппонента — в скромные 7.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.44 и 2.63.

    Прогноз: «Аль-Наср» явно сильнее соперника, к тому же явно не намерен терять очки на ровном месте.

    Команда Роналду явно способна прибавить во всех игровых компонентах, да и оборона «Аль-Рияда» ошибается слишком часто.

    Ставка: Фора «Аль-Насра» -1.5 за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники наколотят более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.10

    Ещё прогнозы на спорт
    1.99
  • Прогноз на матч Кляйн — Легечка
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч О`Коннелл — Шаповалов
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Свентек — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Барыс — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Викингур — Борац
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Гауфф — Крейчикова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Серундоло — Меджедович
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Чехия — Швеция
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  4.00
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч СКА — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Алис — Бонзи
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Галатасарай — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Аль-Рияд» — «Аль-Наср»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 08.11.2024. Прогнозы на футбол. Команда Роналду не заметит «Аль-Рияд»
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры