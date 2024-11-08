8 ноября в 10-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Рияд» и «Аль-Наср». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Рияд» — «Аль-Наср», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Аль-Рияд»

Турнирное положение: «Аль-Рияд» в нынешнем сезоне выступает весьма неплохо. На текущий момент команда расположилась на 6 месте турнирной таблицы аравийского чемпионата.

При этом «Аль-Рияд» в 9 матчах настрелял 13 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила 14 голов.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда разжилась одним очком. «Аль-Рияд» подписал мировую с «Дамаком» (2:2).

А вот до того «Аль-Рияд» по всем статьям уступил «Аль-Шабабом» (0:2). При этом чуть ранее команда проиграла «Аль-Иттихаду» (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки отличились 5 мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Аль-Рияд» нынче находится на некотором моральном подъеме. Команда не побеждала в трех своих последних поединках.

Поединки с «Аль-Насром» для команды традиционно складываются сложно. В 5 последних очных встречах «Аль-Рияд» выиграл 2 раза при 2 коллизиях.

Очевидно, что номинальные хозяева будут пытаться сдержать мощную атакующую линию соперника. Команда явно намерена подняться поближе к топ-4.

«Аль-Наср»

Турнирное положение: «Аль-Наср» традиционно бьется за самые высокие места. На текущий момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Аль-Наср» в 9 матчах настрелял 20 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила всего 8 голов.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда победила. «Аль-Наср» уверенно расправился с «Аль-Аином» (5:1).

До того команда расписала паритет с «Аль-Хилялем» (1:1). А вот поединок с «Аль-Таавуном» неожиданно завершился поражением (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Наср» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Аль-Наср» на 6 очков отстает от лидера. Да и Криштиану Роналду пока отличился всего 6 голами в чемпионате.

При этом «Аль-Наср» не проигрывал в двух своих последних поединках. Вот только средняя результативность составляет аккурат 2 гола за матч.

Команда уже 20 лет не проигрывает «Аль-Рияду». Да и пора бы Роналду и компании подтягиваться к лидеру!

Нет сомнений, что номинальные гости будут максимально активно атаковать. Роналду и Андерсон Талиска наверняка проявят себя с наилучшей стороны.

Статистика для ставок

«Аль-Рияд» не побеждал в 3 своих последних поединках

«Аль-Наср» в среднем забивает аккурат 2 гола за матч

«Аль-Рияд» в среднем пропускает почти 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аль-Наср» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. Ничья оценена в 6.00, а победа оппонента — в скромные 7.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.44 и 2.63.

Прогноз: «Аль-Наср» явно сильнее соперника, к тому же явно не намерен терять очки на ровном месте.

Команда Роналду явно способна прибавить во всех игровых компонентах, да и оборона «Аль-Рияда» ошибается слишком часто.

Ставка: Фора «Аль-Насра» -1.5 за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники наколотят более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.10