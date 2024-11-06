6 ноября в 4-м туре основного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «Спарта» Прага и «Брест». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Спарта» Прага — «Брест», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Спарта» Прага

Турнирное положение: Пражане в Лиге чемпионов стартовали недостаточно продуктивно. Нынче команда пребывает на скромном 21 месте турнирной таблицы.

При этом «Спарта» Прага в трех стартовых турах набрала 4 очка. Чехи забили 4 мяча при 6 пропущенных в собственные ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке пражане потерпели неудачу. Команда уступила «Банику» (1:3).

При этом «Спарта» Прага чуть ранее разгромила «Збройовку» (4:0). А вот поединок с «Викторией» Пльзень завершился коллизией (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 7 мячей при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Велько Бирманчевич, Лукас Хараслин, Анхело Пресиадо — травмированы.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: Пражане в своем чемпионате находятся на 3 месте. Отставание от 2 строчки ныне измеряется 2 очками.

Чехи нынче крайне нестабильны в плане игры и результатов. «Спарта» Прага чередует успешные поединки с откровенно бледными.

Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Где же еще набирать очки, как не в домашних матчах?!

«Брест»

Турнирное положение: «Брест» нынешний сезон проводит весьма продуктивно. В Лиге чемпионов команда сейчас находится на 5 месте.

Причем «Брест» в Лиге чемпионов набрал 7 очков. В 3 поединках главного турнира Старого Света команда забила 7 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда проиграла. «Брест» дома минимально уступил «Ницце».

При этом до того команда переиграла «Реймс» (2:1). А вот поединок с «Байером» в Лиге чемпионов принес боевой паритет (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Брест» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 4 пропущенных.

Не сыграют: Люк Зогбе — травмирован.

Состояние команды: «Брест» пропустил всего 2 мяча в 3 матчах Лиги чемпионов. Вот только ресурсов на два фронта французам не хватает.

В Лиге чемпионов команда выглядит весьма выгодно. Французы сумели учинить разгром крепкому «Ред Булл Зальцбургу» (4:0).

В кадровом плане «Брест» выглядит не столь грозно. При этом лазарет команды практически пустеет, да и мотивация блеснуть в Лиге чемпионов у команды на высоте.

Нет сомнений, что номинальные гости не будут лишь отсиживаться в тылах. Да и оборона чехов частенько допускает результативные ошибки.

Статистика для ставок

«Брест» пропустил всего 2 мяча в нынешнем турнире

Французы в Лиге чемпионов в среднем забивают 2 гола за матч

Пражане в нынешней Лиге чемпионов в среднем пропускают 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спарта» Прага — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.38. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма сходными коэффициентами — 1.98 и 1.92.

Прогноз: «Спарта» явно постарается максимально воспользоваться фактором своего поля.

Французы не столь стабильны, да и фарт в Лиге чемпионов имеет свойство заканчиваться.

Ставка: Победа «Спарты» Прага за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.00