Спарта П
Брест
«Спарта» Прага
Турнирное положение: Пражане в Лиге чемпионов стартовали недостаточно продуктивно. Нынче команда пребывает на скромном 21 месте турнирной таблицы.
При этом «Спарта» Прага в трех стартовых турах набрала 4 очка. Чехи забили 4 мяча при 6 пропущенных в собственные ворота.
Спарта П — Брест: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке пражане потерпели неудачу. Команда уступила «Банику» (1:3).
При этом «Спарта» Прага чуть ранее разгромила «Збройовку» (4:0). А вот поединок с «Викторией» Пльзень завершился коллизией (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 7 мячей при 10 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Велько Бирманчевич, Лукас Хараслин, Анхело Пресиадо — травмированы.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Состояние команды: Пражане в своем чемпионате находятся на 3 месте. Отставание от 2 строчки ныне измеряется 2 очками.
Чехи нынче крайне нестабильны в плане игры и результатов. «Спарта» Прага чередует успешные поединки с откровенно бледными.
Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Где же еще набирать очки, как не в домашних матчах?!
«Брест»
Турнирное положение: «Брест» нынешний сезон проводит весьма продуктивно. В Лиге чемпионов команда сейчас находится на 5 месте.
Причем «Брест» в Лиге чемпионов набрал 7 очков. В 3 поединках главного турнира Старого Света команда забила 7 мячей.
Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда проиграла. «Брест» дома минимально уступил «Ницце».
При этом до того команда переиграла «Реймс» (2:1). А вот поединок с «Байером» в Лиге чемпионов принес боевой паритет (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Брест» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 4 пропущенных.
Не сыграют: Люк Зогбе — травмирован.
Состояние команды: «Брест» пропустил всего 2 мяча в 3 матчах Лиги чемпионов. Вот только ресурсов на два фронта французам не хватает.
В Лиге чемпионов команда выглядит весьма выгодно. Французы сумели учинить разгром крепкому «Ред Булл Зальцбургу» (4:0).
В кадровом плане «Брест» выглядит не столь грозно. При этом лазарет команды практически пустеет, да и мотивация блеснуть в Лиге чемпионов у команды на высоте.
Нет сомнений, что номинальные гости не будут лишь отсиживаться в тылах. Да и оборона чехов частенько допускает результативные ошибки.
Статистика для ставок
- «Брест» пропустил всего 2 мяча в нынешнем турнире
- Французы в Лиге чемпионов в среднем забивают 2 гола за матч
- Пражане в нынешней Лиге чемпионов в среднем пропускают 2 гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Спарта» Прага — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.38. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма сходными коэффициентами — 1.98 и 1.92.
- 2.08Реал — Милан: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.30Ливерпуль — Байер: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 1.77Спартак — Ростов: прогноз и ставкаСегодня в 18:30
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Прогноз: «Спарта» явно постарается максимально воспользоваться фактором своего поля.
Французы не столь стабильны, да и фарт в Лиге чемпионов имеет свойство заканчиваться.
Ставка: Победа «Спарты» Прага за 2.38.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.00