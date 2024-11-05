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    «Суонси» — «Уотфорд». Ставка (к. 2.03) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 5 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Суонси» — «Уотфорд»
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    «Уотфорд»
    5 ноября в 14-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Суонси» и «Уотфорд». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Суонси» — «Уотфорд», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 05 Ноября 2024 года

    Суонси

  • Суонси
    •  Суонси 23:00 Уотфорд

    Уотфорд

  • Уотфорд
    •

    «Суонси»

    Турнирное положение: «Лебеди» в текущем чемпионате выступают на своем уровне. Ныне команда пребывает на 12 месте турнирной таблицы.

    При этом «Суонси» в среднем забивает реже гола за матч. А вот в собственные ворота команда пропустила 9 мячей в 13 поединках.

    Суонси — Уотфорд: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре команда сумела добыть три очка. «Лебеди» нанесли поражение «Оксфорд Юнайтед» (2:1).

    При этом «Суонси» до того потерпел поражение от «Миллуолла» (0:1). А вот в поединке с «Шеффилд Уэнсдей» команда не смогла выиграть (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках ее игроки забили 2 мяча при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Джи-Сун Эом — травмирован. Джош Таймон — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Суонси» всего лишь на 5 очков отстает от топ-6. Вот только атака команды явно не преуспевает.

    Матчи с «Уотфордом» для команды традиционно складываются непросто. Из 5 последних очных поединков «Суонси» выиграл и проиграл по 2 раза.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. Вот только в двух последних встречах с «шершнями» «лебеди» не побеждали.

    «Уотфорд»

    Турнирное положение: «Шершни» явно поборются за повышение в классе. По итогам 13 туров команда находится на 5 строчке турнирной таблицы Чемпионшипа.

    Причем «Уотфорд» в текущем чемпионате набрал 22 зачетных балла. При этом в среднем команда забивает реже 2 голов за матч.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда добыла яркую викторию. «Шершни» разнесли «Шеффилд Уэнсдей» (6:2).

    При этом до того команда с минимальным счетом переиграла «Блэкберн». А вот встреча с «Лидсом» завершилась поражением (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Уотфорд» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 8 пропущенных.

    Не сыграют: Том Деле-Баширу, Ангело Огбонна — травмированы. Райан Портеус — дисквалифицирован.

    Состояние команды: ныне «Уотфорд» находится в достаточно приличных кондициях. Вот только ошибки в обороне носят систематический характер — 21 пропущенный мяч.

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    В двух своих последних матчах «шершни» победили. Да и атака действует залихватски, настреляв уже 22 мяча.

    При этом «Уотфорд» лишь на 4 очка отстает от идущего на 2 месте «Лидса». Вот только в кадровом плане у команды имеются пробоины.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать в привычном для себя ритме. «Уотфорд» способен снова преуспеть в плане реализации.

    Статистика для ставок

    • «Уотфорд» выиграл в 2 своих последних поединках

    • «Суонси» в среднем забивает реже гола за матч

    • «Уотфорд» обыграл «Суонси» в 2 последних очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Суонси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.03 и 1.83.

    Прогноз: «Шершни» прекрасно атакуют, однако оборона слишком часто допускает результативные ошибки.

    Поединки этих команд традиционно отличаются бескомпромиссностью, так что стоит ожидать голевого шоу.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.03.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники устроят голевой обмен после перерыва.

    Ставка: Обе забьют во 2 тайме за 3.40

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    «Суонси» — «Уотфорд»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 05.11.2024. Прогнозы на футбол. Голов будет много!
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