5 ноября в 14-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Суонси» и «Уотфорд». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Суонси» — «Уотфорд», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Суонси»

Турнирное положение: «Лебеди» в текущем чемпионате выступают на своем уровне. Ныне команда пребывает на 12 месте турнирной таблицы.

При этом «Суонси» в среднем забивает реже гола за матч. А вот в собственные ворота команда пропустила 9 мячей в 13 поединках.

Последние матчи: в минувшем туре команда сумела добыть три очка. «Лебеди» нанесли поражение «Оксфорд Юнайтед» (2:1).

При этом «Суонси» до того потерпел поражение от «Миллуолла» (0:1). А вот в поединке с «Шеффилд Уэнсдей» команда не смогла выиграть (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках ее игроки забили 2 мяча при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Джи-Сун Эом — травмирован. Джош Таймон — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Суонси» всего лишь на 5 очков отстает от топ-6. Вот только атака команды явно не преуспевает.

Матчи с «Уотфордом» для команды традиционно складываются непросто. Из 5 последних очных поединков «Суонси» выиграл и проиграл по 2 раза.

Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. Вот только в двух последних встречах с «шершнями» «лебеди» не побеждали.

«Уотфорд»

Турнирное положение: «Шершни» явно поборются за повышение в классе. По итогам 13 туров команда находится на 5 строчке турнирной таблицы Чемпионшипа.

Причем «Уотфорд» в текущем чемпионате набрал 22 зачетных балла. При этом в среднем команда забивает реже 2 голов за матч.

Последние матчи: в минувшем туре команда добыла яркую викторию. «Шершни» разнесли «Шеффилд Уэнсдей» (6:2).

При этом до того команда с минимальным счетом переиграла «Блэкберн». А вот встреча с «Лидсом» завершилась поражением (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Уотфорд» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 8 пропущенных.

Не сыграют: Том Деле-Баширу, Ангело Огбонна — травмированы. Райан Портеус — дисквалифицирован.

Состояние команды: ныне «Уотфорд» находится в достаточно приличных кондициях. Вот только ошибки в обороне носят систематический характер — 21 пропущенный мяч.

В двух своих последних матчах «шершни» победили. Да и атака действует залихватски, настреляв уже 22 мяча.

При этом «Уотфорд» лишь на 4 очка отстает от идущего на 2 месте «Лидса». Вот только в кадровом плане у команды имеются пробоины.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать в привычном для себя ритме. «Уотфорд» способен снова преуспеть в плане реализации.

Статистика для ставок

«Уотфорд» выиграл в 2 своих последних поединках

«Суонси» в среднем забивает реже гола за матч

«Уотфорд» обыграл «Суонси» в 2 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Суонси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.03 и 1.83.

Прогноз: «Шершни» прекрасно атакуют, однако оборона слишком часто допускает результативные ошибки.

Поединки этих команд традиционно отличаются бескомпромиссностью, так что стоит ожидать голевого шоу.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.03.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники устроят голевой обмен после перерыва.

Ставка: Обе забьют во 2 тайме за 3.40