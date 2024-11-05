Суонси
Уотфорд
«Суонси»
Турнирное положение: «Лебеди» в текущем чемпионате выступают на своем уровне. Ныне команда пребывает на 12 месте турнирной таблицы.
При этом «Суонси» в среднем забивает реже гола за матч. А вот в собственные ворота команда пропустила 9 мячей в 13 поединках.
Суонси — Уотфорд: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре команда сумела добыть три очка. «Лебеди» нанесли поражение «Оксфорд Юнайтед» (2:1).
При этом «Суонси» до того потерпел поражение от «Миллуолла» (0:1). А вот в поединке с «Шеффилд Уэнсдей» команда не смогла выиграть (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках ее игроки забили 2 мяча при 3 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Джи-Сун Эом — травмирован. Джош Таймон — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Суонси» всего лишь на 5 очков отстает от топ-6. Вот только атака команды явно не преуспевает.
Матчи с «Уотфордом» для команды традиционно складываются непросто. Из 5 последних очных поединков «Суонси» выиграл и проиграл по 2 раза.
Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. Вот только в двух последних встречах с «шершнями» «лебеди» не побеждали.
«Уотфорд»
Турнирное положение: «Шершни» явно поборются за повышение в классе. По итогам 13 туров команда находится на 5 строчке турнирной таблицы Чемпионшипа.
Причем «Уотфорд» в текущем чемпионате набрал 22 зачетных балла. При этом в среднем команда забивает реже 2 голов за матч.
Последние матчи: в минувшем туре команда добыла яркую викторию. «Шершни» разнесли «Шеффилд Уэнсдей» (6:2).
При этом до того команда с минимальным счетом переиграла «Блэкберн». А вот встреча с «Лидсом» завершилась поражением (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Уотфорд» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 8 пропущенных.
Не сыграют: Том Деле-Баширу, Ангело Огбонна — травмированы. Райан Портеус — дисквалифицирован.
Состояние команды: ныне «Уотфорд» находится в достаточно приличных кондициях. Вот только ошибки в обороне носят систематический характер — 21 пропущенный мяч.
В двух своих последних матчах «шершни» победили. Да и атака действует залихватски, настреляв уже 22 мяча.
При этом «Уотфорд» лишь на 4 очка отстает от идущего на 2 месте «Лидса». Вот только в кадровом плане у команды имеются пробоины.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать в привычном для себя ритме. «Уотфорд» способен снова преуспеть в плане реализации.
Статистика для ставок
- «Уотфорд» выиграл в 2 своих последних поединках
- «Суонси» в среднем забивает реже гола за матч
- «Уотфорд» обыграл «Суонси» в 2 последних очных поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Суонси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.03 и 1.83.
- 2.36Фулхэм — Брентфорд: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.54Сельта — Хетафе: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.00Лацио — Кальяри: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
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Прогноз: «Шершни» прекрасно атакуют, однако оборона слишком часто допускает результативные ошибки.
Поединки этих команд традиционно отличаются бескомпромиссностью, так что стоит ожидать голевого шоу.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.03.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники устроят голевой обмен после перерыва.
Ставка: Обе забьют во 2 тайме за 3.40