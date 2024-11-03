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    «Шпоры» огорчат Унаи Эмери?

    «Тоттенхэм» — «Астон Вилла». Ставка (к. 2.81) и прогноз на английскую Премьер-лигу 3 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Тоттенхэм» — «Астон Вилла»
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    Унаи Эмери
    «Тоттенхэм» примет «Астон Виллу» в рамках десятого тура английской Премьер-лиги. Матч пройдет 3 ноября, начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Астон Вилла», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 03 Ноября 2024 года

    Тоттенхэм

  • Лондон
    •  Тоттенхэм 17:00 Астон Вилла

    Астон Вилла

  • Бирмингем
    •

    «Тоттенхэм»

    Турнирное положение: «Тоттенхэм» в таблице АПЛ находится на 8-м месте. У клуба 13 очков по итогам девяти встреч. «Тоттенхэм» на этом отрезке одержал 4 победы, столько же раз проиграл, а также добился одной ничьей.

    Последние матчи: В конце октября «Тоттенхэм» порадовал фанатов победой над «Манчестер Сити» со счетом 2:1. Но это произошло не в АПЛ, а в рамках Кубка Лиги.

    Тоттенхэм — Астон Вилла: коэффициенты букмекеров

    В текущем месяце «Тоттенхэм» в чемпионате Англии из трех встреч выиграл одну. «Шпоры» дважды уступили. Клуб проиграл «Брайтону» (2:3) и «Кристал Пэлас» (0:1).

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    • Состояние команды: «Тоттенхэм» в данный момент идет не в зоне еврокубков. Клубу нужно исправлять ситуацию. Восьмая строчка явно не соответствует амбициям «шпор».

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    • На своем поле «Тоттенхэм» выступает успешно. Команда редко теряет очки в родных стенах.

    Последний раз такое случалось 15 сентября. Тогда «Тоттенхэм» проиграл «Арсеналу» со счетом 0:1.

    «Астон Вилла»

    Турнирное положение: «Астон Вилла» идет в топ-4. Команда здорово выглядит в текущем сезоне.

    В 9 встречах клуб набрал 18 очков. Разница мячей составляет 16-11.

    Последние матчи: «Астон Вилла» в последних четырех встречах одержала две победы. Были обыграны «Фулхэм» в АПЛ и «Болонья» в Лиге чемпионов.

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    • Ранее бирмингемский клуб вылетел из Кубка лиги. Команда на своем поле не справилась с «Кристал Пэлас», уступив со счетом 1:2.

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    Состояние команды: «Астон Вилла» сейчас играет не только в АПЛ, но и в еврокубках. В Лиге чемпионов у клуба всё отлично. Ранее были одержаны три победы кряду. Эти успехи позволили «Астон Вилле» возглавить таблицу.

    Стоит отметить, что «Астон Вилла» удачно играет на выезде. В нынешнем сезоне команда в гостях еще ни разу не проиграла. Станет ли предстоящий матч исключением?

    Букмекеры считают фаворитом «Тоттенхэм». Однако 26 ноября 2023 года «шпоры» на своем поле уступили «Астон Вилле» со счетом 1:2.

    Статистика для ставок

    • Последний раз «Тоттенхэм» терял очки дома 15 сентября

    • «Астон Вилла» в нынешнем сезоне ни разу не проигрывала в гостях

    • 26 ноября 2023 года «шпоры» на своем поле уступили «Астон Вилле» со счетом 1:2

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на «Тоттенхэм» в этом матче можно поставить за 1.92, ничью букмекеры предлагают за 4.20, а победу «Астон Виллы» — за 3.65.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.42 и 2.88 соответственно.

    Прогноз: «Тоттенхэм» хорошо играет дома. Да, у хозяев есть проблемы, но команда должна справиться с давлением и завоевать три очка. Шансы на успех немаленькие.

    Ставка: победа «Тоттенхэма» за 1.92.

    Прогноз: еще один прогноз, что обе команды могут сосредоточиться на оборонительных действиях и не забьют друг другу.

    Ставка: обе не забьют за 2.81.

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    «Тоттенхэм» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 03.11.2024. Прогнозы на футбол. «Шпоры» огорчат Унаи Эмери?
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