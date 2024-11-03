«Тоттенхэм» примет «Астон Виллу» в рамках десятого тура английской Премьер-лиги. Матч пройдет 3 ноября, начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Астон Вилла», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: «Тоттенхэм» в таблице АПЛ находится на 8-м месте. У клуба 13 очков по итогам девяти встреч. «Тоттенхэм» на этом отрезке одержал 4 победы, столько же раз проиграл, а также добился одной ничьей.

Последние матчи: В конце октября «Тоттенхэм» порадовал фанатов победой над «Манчестер Сити» со счетом 2:1. Но это произошло не в АПЛ, а в рамках Кубка Лиги.

В текущем месяце «Тоттенхэм» в чемпионате Англии из трех встреч выиграл одну. «Шпоры» дважды уступили. Клуб проиграл «Брайтону» (2:3) и «Кристал Пэлас» (0:1).

Состояние команды: «Тоттенхэм» в данный момент идет не в зоне еврокубков. Клубу нужно исправлять ситуацию. Восьмая строчка явно не соответствует амбициям «шпор».

На своем поле «Тоттенхэм» выступает успешно. Команда редко теряет очки в родных стенах.

Последний раз такое случалось 15 сентября. Тогда «Тоттенхэм» проиграл «Арсеналу» со счетом 0:1.

«Астон Вилла»

Турнирное положение: «Астон Вилла» идет в топ-4. Команда здорово выглядит в текущем сезоне.

В 9 встречах клуб набрал 18 очков. Разница мячей составляет 16-11.

Последние матчи: «Астон Вилла» в последних четырех встречах одержала две победы. Были обыграны «Фулхэм» в АПЛ и «Болонья» в Лиге чемпионов.

Ранее бирмингемский клуб вылетел из Кубка лиги. Команда на своем поле не справилась с «Кристал Пэлас», уступив со счетом 1:2.

Состояние команды: «Астон Вилла» сейчас играет не только в АПЛ, но и в еврокубках. В Лиге чемпионов у клуба всё отлично. Ранее были одержаны три победы кряду. Эти успехи позволили «Астон Вилле» возглавить таблицу.

Стоит отметить, что «Астон Вилла» удачно играет на выезде. В нынешнем сезоне команда в гостях еще ни разу не проиграла. Станет ли предстоящий матч исключением?

Букмекеры считают фаворитом «Тоттенхэм». Однако 26 ноября 2023 года «шпоры» на своем поле уступили «Астон Вилле» со счетом 1:2.

Статистика для ставок

Последний раз «Тоттенхэм» терял очки дома 15 сентября

«Астон Вилла» в нынешнем сезоне ни разу не проигрывала в гостях

26 ноября 2023 года «шпоры» на своем поле уступили «Астон Вилле» со счетом 1:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на «Тоттенхэм» в этом матче можно поставить за 1.92, ничью букмекеры предлагают за 4.20, а победу «Астон Виллы» — за 3.65.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.42 и 2.88 соответственно.

Прогноз: «Тоттенхэм» хорошо играет дома. Да, у хозяев есть проблемы, но команда должна справиться с давлением и завоевать три очка. Шансы на успех немаленькие.

Ставка: победа «Тоттенхэма» за 1.92.

Прогноз: еще один прогноз, что обе команды могут сосредоточиться на оборонительных действиях и не забьют друг другу.

Ставка: обе не забьют за 2.81.