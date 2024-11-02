ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Шамар Николсон14-й тур РПЛ. В матче ЦСКА — «Спартак» Галямин ждет оборонительной игры, Булатов — атакующей Эрик Тен ХагХроника пикирующего Тен Хага. Почему голландец потерпел неудачу в «МЮ» Валерий КарпинОперативный кризис. «Ростов» Карпина буксует в первой половине сезона РПЛ
    Все новости спорта

    Голевую феерию ждать не стоит

    «Локомотив» — «Рубин». Ставка (к. 2.40) и прогноз на РПЛ 2 ноября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Локомотив Прогнозы на Рубин Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Рубин»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Пиняев — игрок «Локомотива»
    В рамках 14-го тура российской Премьер-лиги «Локомотив» на своем поле примет «Рубин». Поединок пройдет 2 ноября и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Рубин», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 02 Ноября 2024 года

    Локомотив

  • Москва
    •  Локомотив 18:00 Рубин

    Рубин

  • Казань
    •

    «Локомотив»

    Турнирное положение: «Железнодорожники» занимают 3-е место в таблице РПЛ с 28-ю очками в активе после 13-и туров. «Локомотив» отстает от 1-й позиции на 5 баллов.

    К слову, московская команда — одна из лучших в лиге по результатам домашних встреч, набрав 15 очков из 16-и возможных. «Локомотив» занимает 2-е место в лиге по этому показателю.

    Локомотив — Рубин: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре РПЛ команда сыграла вничью с «Зенитом» (1:1), сравняв счет на 68-й минуте. До этого «Локомотив» обыграл «Ростов» в серии пенальти со счетом 3:2 в рамках Кубка России.

    В последних 5-и матчах во всех турнирах команда проиграл только «Химкам» (0:2), трижды победила и однажды сыграла вничью. За этот период «Локомотив» сумел забить 6 голов при таком же количестве пропущенных.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Состояние команды: «Локомотив» продолжает борьбу за 1-е место в таблице чемпионата России. «Железнодорожникам» необходимо выигрывать практически каждый матч, чтобы претендовать на чемпионство.

    Стоит отметить, что полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков является лучшим бомбардиром РПЛ. За 13 встреч игрок забил 8 голов и сделал 6 голевых передач.

    «Рубин»

    Турнирное положение: Команда располагается на 7-й позиции в РПЛ с 18-ю очками в копилке после 13-и туров. «Рубин» отстает от 5-ки лидеров в лиге на 6 баллов.

    Казанцы довольно неплохо выступают на чужом поле, набрав 11 очков из 18-и возможных. К тому же, «Рубин» не так уж и много пропустил в гостях (6 голов за 6 встреч).

  • Оперативный кризис. «Ростов» Карпина буксует в первой половине сезона РПЛ
  • Обстановка в стане ростовчан наэлектризована до предела
  • Вчера

    • Последние матчи: В прошедшей встрече РПЛ команда обыграла «Оренбург» (2:1), забив решающий гол на 87-й минуте. Матчем ранее «Рубин» одолел «Акрон» (1:0) в Кубке России.

    В последних 5-и встречах у команды 3 победы и 2 поражения. За этот период «Рубин» забил 5 голов при 6-и пропущенных. В одном из встреч казанцы крупно проиграли «Динамо» (0:4).

    100%ИгратьВысокие коэффициенты, VIPpinnacle 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Состояние команды: По некоторым данным, главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов может лишиться своего поста, хотя команда выступает довольно неплохо в чемпионате, являясь крепким середняком.

    В последнем официальном очном поединке «Рубин» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1) в апреле этого года. Смогут ли на сей раз казанцы зацепиться за результат? Большой вопрос...

    Комментарий Виктора Булатова

    Известный в прошлом футболист Виктор Булатов, в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru, поделился своими ожиданиями перед матчем 14-го тура РПЛ:

  • «Локомотиву» удобнее играть с топ-командами, типа «Спартака». «Рубин» здесь навяжет очень неудобную для него игру. Локомотив«, если забьет, будет играть на контратаках. Здесь ничего уже тогда "Рубин" не придумает. Им точно не стоит пропускать в первом тайме. Думаю, что результатом будет ничья.
  • Виктор Булатов

    • Полный прогноз экспертов на предстоящий матч можно посмотреть по этой ссылке.

    Статистика для ставок

    • В последних 9-и встречах «Локомотив» проиграл только 1 раз

    • «Локомотив» лишь дважды обыгрывал «Рубин» в последних 5-и очных матчах

    • В последних 3-х встречах на чужом поле «Рубин» ни разу не проиграл (2 победы и 1 ничья)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Локомотива» — 1.63, победа «Рубина» — 5.30, ничья — 4.30.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.75 и 2.12 соответственно.

    Прогноз: В последнее время «Локомотив» забивает решающие голы именно во 2-м тайме, а в первом отрезке матча играет аккуратно.

    Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.40.

    Прогноз: Обе команды будут играть на результат. Прогнозируем низовой матч.

    Ставка: Тотал 2.5 меньше за 2.12.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.05
  • Прогноз на матч Виссел Кобе — Джубило Ивата
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.88
  • Прогноз на матч Кавасаки Фронтале — Касима Антлерс
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Локомотив Ташкент — Насаф
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Зверев — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.88
  • Прогноз на матч Вахш — Худжанд
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Истаравшан — Хосилот Фархор
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Согдиана — Сурхан
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  2.28
  • Прогноз на матч Автомобилист — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Динамо — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ак Барс — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Северсталь — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Газиантеп — Гёзтепе
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Монако — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Локомотив» — «Рубин»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 02.11.2024. Прогнозы на футбол. Голевую феерию ждать не стоит
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры