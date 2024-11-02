В рамках 14-го тура российской Премьер-лиги «Локомотив» на своем поле примет «Рубин». Поединок пройдет 2 ноября и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Рубин», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Локомотив»

Турнирное положение: «Железнодорожники» занимают 3-е место в таблице РПЛ с 28-ю очками в активе после 13-и туров. «Локомотив» отстает от 1-й позиции на 5 баллов.

К слову, московская команда — одна из лучших в лиге по результатам домашних встреч, набрав 15 очков из 16-и возможных. «Локомотив» занимает 2-е место в лиге по этому показателю.

Последние матчи: В прошлом туре РПЛ команда сыграла вничью с «Зенитом» (1:1), сравняв счет на 68-й минуте. До этого «Локомотив» обыграл «Ростов» в серии пенальти со счетом 3:2 в рамках Кубка России.

В последних 5-и матчах во всех турнирах команда проиграл только «Химкам» (0:2), трижды победила и однажды сыграла вничью. За этот период «Локомотив» сумел забить 6 голов при таком же количестве пропущенных.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Состояние команды: «Локомотив» продолжает борьбу за 1-е место в таблице чемпионата России. «Железнодорожникам» необходимо выигрывать практически каждый матч, чтобы претендовать на чемпионство.

Стоит отметить, что полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков является лучшим бомбардиром РПЛ. За 13 встреч игрок забил 8 голов и сделал 6 голевых передач.

«Рубин»

Турнирное положение: Команда располагается на 7-й позиции в РПЛ с 18-ю очками в копилке после 13-и туров. «Рубин» отстает от 5-ки лидеров в лиге на 6 баллов.

Казанцы довольно неплохо выступают на чужом поле, набрав 11 очков из 18-и возможных. К тому же, «Рубин» не так уж и много пропустил в гостях (6 голов за 6 встреч).

Последние матчи: В прошедшей встрече РПЛ команда обыграла «Оренбург» (2:1), забив решающий гол на 87-й минуте. Матчем ранее «Рубин» одолел «Акрон» (1:0) в Кубке России.

В последних 5-и встречах у команды 3 победы и 2 поражения. За этот период «Рубин» забил 5 голов при 6-и пропущенных. В одном из встреч казанцы крупно проиграли «Динамо» (0:4).

Состояние команды: По некоторым данным, главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов может лишиться своего поста, хотя команда выступает довольно неплохо в чемпионате, являясь крепким середняком.

В последнем официальном очном поединке «Рубин» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1) в апреле этого года. Смогут ли на сей раз казанцы зацепиться за результат? Большой вопрос...

Комментарий Виктора Булатова

Известный в прошлом футболист Виктор Булатов, в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru , поделился своими ожиданиями перед матчем 14-го тура РПЛ:

«Локомотиву» удобнее играть с топ-командами, типа «Спартака». «Рубин» здесь навяжет очень неудобную для него игру. Локомотив«, если забьет, будет играть на контратаках. Здесь ничего уже тогда "Рубин" не придумает. Им точно не стоит пропускать в первом тайме. Думаю, что результатом будет ничья. Виктор Булатов

Полный прогноз экспертов на предстоящий матч можно посмотреть по этой ссылке.

Статистика для ставок

В последних 9-и встречах «Локомотив» проиграл только 1 раз

«Локомотив» лишь дважды обыгрывал «Рубин» в последних 5-и очных матчах

В последних 3-х встречах на чужом поле «Рубин» ни разу не проиграл (2 победы и 1 ничья)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Локомотива» — 1.63, победа «Рубина» — 5.30, ничья — 4.30.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.75 и 2.12 соответственно.

Прогноз: В последнее время «Локомотив» забивает решающие голы именно во 2-м тайме, а в первом отрезке матча играет аккуратно.

Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.40.

Прогноз: Обе команды будут играть на результат. Прогнозируем низовой матч.

Ставка: Тотал 2.5 меньше за 2.12.