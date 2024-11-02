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    Выберется ли «Ипсвич» из зоны вылета АПЛ?

    «Ипсвич» — «Лестер». Ставка (к. 1.93) и прогноз на футбол, английская Премьер-лига, 2 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ипсвич» — «Лестер»
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    Лиам Дилэп
    2 ноября в 10-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ипсвич» и «Лестер». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ипсвич» — «Лестер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 02 Ноября 2024 года

    Ипсвич Таун

  • Англия. Премьер-лига
    •  Ипсвич Таун 18:00 Лестер

    Лестер

  • Лестер
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    «Ипсвич»

    Турнирное положение: «Ипсвич» по итогам девяти туров английской Премьер-лиги находится на 18-й позиции в зоне вылета.

    Команда лишь на два балла отстает от безопасной 17-й строчки, а также на пять очков от своего нынешнего соперника.

    Ипсвич Таун — Лестер: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках девятого тура Премьер-лиги клуб на чужом поле потерпел поражение от «Брентфорда» (3:4).

    Эта неудача стала для «Трактористов» третьей кряду в поединках, которые пришлись на английское первенство. Ранее они уступили «Эвертону» (0:2) и «Вест Хэму» (1:4).

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Не сыграют: травмированы — Огбене, Морси, Хатчинсон, Джонсон, Тэйлор, Гривз, Луонго, Туанзебе, дисквалифицирован — Кларк.

    Состояние команды: в 10-ти последних поединках в разных турнирах «Ипсвич» ни разу не выиграл. У него также серия поражений в три матча.

    Это говорит о плохой форме коллектива, поэтому ему крайне важно выигрывать, что будет сложно, ведь соперник все же превосходит его классом.

    Лиам Дилэп — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с пятью голами.

    «Лестер»

    Турнирное положение: «Лестер» после девяти стартовых туров английского первенства набрал девять баллов.

    Команда занимает 15-ю позицию в нижней половине таблицы, опережая своего нынешнего соперника, а заодно и зону вылета на пять очков.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 1/8 финала Кубка английской Лиги клуб на чужом поле проиграл «Манчестер Юнайтед» (2:5).

    Перед этим «Лисы» также потерпели поражение, но тогда на своем поле их обидчиком стал «Ноттингем Форест», одержавший крупную победу — 1:3.

    Не сыграют: травмированы — Кристиансен, Дака, Столярчик, Чодури, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу и Кубка Лиги, «Лестер» трижды проиграл при двух победах.

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    Это говорит о не лучшей форме гостей, которая соответствует их статуса борца за выживание, тем не менее, более высокий класс позволяет им рассчитывать на три очка.

    Джейми Варди — лучший бомбардир команды в новом сезоне АПЛ с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Ипсвича» забивали больше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Ипсвича» забивали обе команды

    • в четырех из пяти последних матчей «Лестера» забивали больше 3,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ипсвич» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.65, победа «Лестера» — в 3.15.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.15.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника. При этом в данных играх забивали больше 2,5 голов.

    Вместе с тем, в трех из четырех последних матчей хозяев были реализованы оба данных сценария.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.93.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Лестера».

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.60

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    «Ипсвич» — «Лестер»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 02.11.2024. Прогнозы на футбол. Выберется ли «Ипсвич» из зоны вылета АПЛ?
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