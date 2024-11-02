Ипсвич Таун
Лестер
«Ипсвич»
Турнирное положение: «Ипсвич» по итогам девяти туров английской Премьер-лиги находится на 18-й позиции в зоне вылета.
Команда лишь на два балла отстает от безопасной 17-й строчки, а также на пять очков от своего нынешнего соперника.
Ипсвич Таун — Лестер: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках девятого тура Премьер-лиги клуб на чужом поле потерпел поражение от «Брентфорда» (3:4).
Эта неудача стала для «Трактористов» третьей кряду в поединках, которые пришлись на английское первенство. Ранее они уступили «Эвертону» (0:2) и «Вест Хэму» (1:4).
Не сыграют: травмированы — Огбене, Морси, Хатчинсон, Джонсон, Тэйлор, Гривз, Луонго, Туанзебе, дисквалифицирован — Кларк.
Состояние команды: в 10-ти последних поединках в разных турнирах «Ипсвич» ни разу не выиграл. У него также серия поражений в три матча.
Это говорит о плохой форме коллектива, поэтому ему крайне важно выигрывать, что будет сложно, ведь соперник все же превосходит его классом.
Лиам Дилэп — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с пятью голами.
«Лестер»
Турнирное положение: «Лестер» после девяти стартовых туров английского первенства набрал девять баллов.
Команда занимает 15-ю позицию в нижней половине таблицы, опережая своего нынешнего соперника, а заодно и зону вылета на пять очков.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 1/8 финала Кубка английской Лиги клуб на чужом поле проиграл «Манчестер Юнайтед» (2:5).
Перед этим «Лисы» также потерпели поражение, но тогда на своем поле их обидчиком стал «Ноттингем Форест», одержавший крупную победу — 1:3.
Не сыграют: травмированы — Кристиансен, Дака, Столярчик, Чодури, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу и Кубка Лиги, «Лестер» трижды проиграл при двух победах.
Это говорит о не лучшей форме гостей, которая соответствует их статуса борца за выживание, тем не менее, более высокий класс позволяет им рассчитывать на три очка.
Джейми Варди — лучший бомбардир команды в новом сезоне АПЛ с четырьмя голами.
Статистика для ставок
- в четырех из пяти последних матчей «Ипсвича» забивали больше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей «Ипсвича» забивали обе команды
- в четырех из пяти последних матчей «Лестера» забивали больше 3,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ипсвич» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.65, победа «Лестера» — в 3.15.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.15.
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Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника. При этом в данных играх забивали больше 2,5 голов.
Вместе с тем, в трех из четырех последних матчей хозяев были реализованы оба данных сценария.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.93.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Лестера».
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.60