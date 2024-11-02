2 ноября в 10-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ипсвич» и «Лестер». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ипсвич» — «Лестер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ипсвич»

Турнирное положение: «Ипсвич» по итогам девяти туров английской Премьер-лиги находится на 18-й позиции в зоне вылета.

Команда лишь на два балла отстает от безопасной 17-й строчки, а также на пять очков от своего нынешнего соперника.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках девятого тура Премьер-лиги клуб на чужом поле потерпел поражение от «Брентфорда» (3:4).

Эта неудача стала для «Трактористов» третьей кряду в поединках, которые пришлись на английское первенство. Ранее они уступили «Эвертону» (0:2) и «Вест Хэму» (1:4).

Прогнозы и ставки на АПЛ

Не сыграют: травмированы — Огбене, Морси, Хатчинсон, Джонсон, Тэйлор, Гривз, Луонго, Туанзебе, дисквалифицирован — Кларк.

Состояние команды: в 10-ти последних поединках в разных турнирах «Ипсвич» ни разу не выиграл. У него также серия поражений в три матча.

Это говорит о плохой форме коллектива, поэтому ему крайне важно выигрывать, что будет сложно, ведь соперник все же превосходит его классом.

Лиам Дилэп — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с пятью голами.

«Лестер»

Турнирное положение: «Лестер» после девяти стартовых туров английского первенства набрал девять баллов.

Команда занимает 15-ю позицию в нижней половине таблицы, опережая своего нынешнего соперника, а заодно и зону вылета на пять очков.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 1/8 финала Кубка английской Лиги клуб на чужом поле проиграл «Манчестер Юнайтед» (2:5).

Перед этим «Лисы» также потерпели поражение, но тогда на своем поле их обидчиком стал «Ноттингем Форест», одержавший крупную победу — 1:3.

Не сыграют: травмированы — Кристиансен, Дака, Столярчик, Чодури, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу и Кубка Лиги, «Лестер» трижды проиграл при двух победах.

Это говорит о не лучшей форме гостей, которая соответствует их статуса борца за выживание, тем не менее, более высокий класс позволяет им рассчитывать на три очка.

Джейми Варди — лучший бомбардир команды в новом сезоне АПЛ с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Ипсвича» забивали больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Ипсвича» забивали обе команды

в четырех из пяти последних матчей «Лестера» забивали больше 3,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ипсвич» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.65, победа «Лестера» — в 3.15.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.15.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника. При этом в данных играх забивали больше 2,5 голов.

Вместе с тем, в трех из четырех последних матчей хозяев были реализованы оба данных сценария.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.93.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Лестера».

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.60