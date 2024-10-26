Бременский «Вердер» дома сыграет против «Байера» в 8-м туре Бундеслиги. Поединок состоится 26 октября и начнется в 19:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Вердер» — «Байер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Вердер»

Турнирное положение: В прошлом розыгрыше Бундеслиги коллектив из Бремена финишировал на девятой строке, проиграв еврозоне только по разнице мячей.

В новом же чемпионате Германии «Вердер» после семи туров набрал 11 пунктов и и дет на восьмой строке. У команды три виктории, две ничьи и два фиаско, разница мячей — 12:14.

Последние матчи: В предыдущем туре первенства страны «музыканты» смогли добыть гостевую викторию, переиграв со счетом 4:2 «Вольфсбург». Ранее они в домашнем поединке потерпели поражение от «Фрайбурга» 0:1 и одолели на выезде «Хоффенхайм» со счетом 4:3.

Не сыграют: Кейта, Стаге и Штарк не сыграют в этом поединке.

Календарь и таблица Бундеслиги

Состояние команды: С начала сезона «Вердер» провел восемь встреч в различных турнирах и проиграл только в двух из них. И оба фиаско были домашними, и сухими. Два поединка «зелено-белые» еще выиграли и отпраздновали четыре виктории. В пяти предыдущих поединках коллектив неизменно чередовал гостевые результативные виктории и домашние проигрыши без забитых мячей.

«Байер»

Турнирное положение: Клуб из Леверкузена в прошлом сезоне впервые в своей истории стал чемпионом Германии. Причем золото было добыто задолго до финиша.

В текущем же розыгрыше Бундеслиги «Байер» набрал 14 баллов и идет четвертым, отставая от лидера на три пункта. У коллектива четыре выигрыша, две ничьи и одно фиаско, разница мячей — 18:13.

Последние матчи: «Аптекари» пару дней тому назад расписали на выезде мировую со счетом 1:1 с французским «Брестом» в основной части Лиги чемпионов, где они после трех туров идут в топ-8. А что касаемо чемпионата Германии, то там в своей последней игре они на своей территории смогли одолеть «Айнтрахт» Ф 2:1.

Не сыграют: Виктор Бонифаце находится в лазарете команды.

Состояние команды: Леверкузенцы с начала сезона провели 12 встреч с учетом всех турниров. И за все это время они проиграли только в одном случае, четыре раза они еще сыграли вничью и добились семи викторий. К данной же встрече «фармацевты» подходят с 8-матчевой беспроигрышной серией, в которой пять раз победили и трижды расписывали мировые.

Также отметим, что в новом сезоне «Байер» неизменно забивал в каждом проведенном поединке.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне «Байер» дважды обыграл «Вердер» — 5:0 и 3:0

Бременцы не могут обыграть леверкузенцев вот уже восемь встреч подряд

Только в двух из шести предыдущих очных игр этих команд было забито больше трех мячей

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Байера» — 1.55, победа «Вердера» — 5.90, ничья — 5.04.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.42 и 2.88 соответственно.

Прогноз: Вряд ли «Байер» после трудной игры в ЛЧ продемонстрирует атакующий футбол. Да и зачастую между собой эти команды в последнее время играли не особо результативно. В общем, ставим здесь на ТМ 3,5.

Рекомендуемая ставка: ТМ 3,5 1.82.

Прогноз: И также ставим здесь еще на викторию «Байера», который отлично выступает против предстоящего оппонента.

Ставка: победа «Байера» с форой (-1) 1.84.