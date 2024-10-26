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    «Ипсвич» пополнит свою копилку баллами?

    «Брентфорд» — «Ипсвич». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 26 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Брентфорд» — «Ипсвич»
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    «Ипсвич»
    Лондонский «Брентфорд» на своем поле сыграет против «Ипсвича» в 8-м туре АПЛ. Поединок состоится 26 октября и начнется в 17:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Брентфорд» — «Ипсвич», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 26 Октября 2024 года

    Брентфорд

  • Брентфорд
    •  Брентфорд 17:00 Ипсвич Таун

    Ипсвич Таун

  • Англия. Премьер-лига
    •

    «Брентфорд»

    Турнирное положение: С 10 зачетными пунктами лондонский коллектив разместился на 13 строке в таблице и на семь пунктов опережает зону вылета.

    «Брентфорд» смог отпраздновать три виктории, один поединок завершил вничью и потерпел четыре проигрыша, разница мячей составляет 14:15.

    Брентфорд — Ипсвич Таун: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре первенства «пчелы» проиграли в гостевой встрече «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:2, забив при этом первыми. В двух же предыдущих поединках они набрали четыре пункта, расписав на мировую с «Вест Хэмом» 1:1 и одолев «Вулверхэмптон» 5:3, проведя обе игры на своем поле.

    Не сыграют: Почти все игроки основы в строю и готовы сыграть в этом поединке.

    Календарь и таблица АПЛ

    Состояние команды: «Брентфорд» с переменным успехом проводит матчи в этом сезоне. Так за предыдущие шесть встреч лондонцы проиграли в половине из них, дважды за это время они еще выиграли и расписали одну ничью. Всего же с начала сезона коллектив провел десять поединков в различных турнирах и смог победить в пяти из них при четырех фиаско и одной мировой.

    «Ипсвич»

    Турнирное положение: «Ипсвич», который после долгого перерыва вернулся в АПЛ, ведет борьбу за выживание. Сейчас он с четырьмя очками идет на 17 строке в одном балла от красной зоны.

    Коллектив в чемпионате еще не побеждал, расписав четыре мировых исхода и потерпев такое же количество поражений, разница мячей составляет 6:16.

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    • Последние матчи: В двух предыдущих турах «трактористы» терпели поражения, поочередно проиграв на выезде со счетом 1:4 «Вест Хэму» на своем поле 0:2 «Эвертону» в прошлом туре. Перед этим они расписали четыре ничьи подряд и три из них были результативными.

    Не сыграют: Есть незначительные потери на этот поединок.

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    Состояние команды: С начала сезона «Ипсвич» провел девять встреч во всех турнирах, но так и не смог победить ни в одной из них. У него пять мировых исходов и четыре проигрыша. Причем все фиаско были с разницей в два и более мячей. Однако только в трех из девяти данных поединков команда уходила с поля без результативных действий.

    Статистика для ставок

    • Последний раз между собой эти клубы встречались в 2019 году. И тогда «Брентфорд» дома выиграл 2:0

    • За предыдущие семь очных игр четырежды побеждали «пчелы» и раз сильнее оказался «Ипсвич»

    • Шесть минувших поединков этих коллективов завершились на ТМ 2,5

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Брентфорда» — 1.78, победа «Ипсвича» — 4.30, ничья — 4.33.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.66 и 2.24 соответственно.

    Прогноз: Учитывая тот факт, что в последнее время эти клубы между собой сугубо играли по низам, то и на этот раз также поставим на низовой тотал.

    Рекомендуемая ставка: ТМ 3,0 за 1.80.

    Прогноз: И еще здесь рискнем поставить на непроигрыш «Ипсвича», который в этом сезоне уступал в основном только грандам английского футбола.

    Ставка: Х2 за 2.14.

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    «Брентфорд» — «Ипсвич»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 26.10.2024. Прогнозы на футбол. «Ипсвич» пополнит свою копилку баллами?
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