Лондонский «Брентфорд» на своем поле сыграет против «Ипсвича» в 8-м туре АПЛ. Поединок состоится 26 октября и начнется в 17:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Брентфорд» — «Ипсвич», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Брентфорд»

Турнирное положение: С 10 зачетными пунктами лондонский коллектив разместился на 13 строке в таблице и на семь пунктов опережает зону вылета.

«Брентфорд» смог отпраздновать три виктории, один поединок завершил вничью и потерпел четыре проигрыша, разница мячей составляет 14:15.

Последние матчи: В прошлом туре первенства «пчелы» проиграли в гостевой встрече «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:2, забив при этом первыми. В двух же предыдущих поединках они набрали четыре пункта, расписав на мировую с «Вест Хэмом» 1:1 и одолев «Вулверхэмптон» 5:3, проведя обе игры на своем поле.

Не сыграют: Почти все игроки основы в строю и готовы сыграть в этом поединке.

Календарь и таблица АПЛ

Состояние команды: «Брентфорд» с переменным успехом проводит матчи в этом сезоне. Так за предыдущие шесть встреч лондонцы проиграли в половине из них, дважды за это время они еще выиграли и расписали одну ничью. Всего же с начала сезона коллектив провел десять поединков в различных турнирах и смог победить в пяти из них при четырех фиаско и одной мировой.

«Ипсвич»

Турнирное положение: «Ипсвич», который после долгого перерыва вернулся в АПЛ, ведет борьбу за выживание. Сейчас он с четырьмя очками идет на 17 строке в одном балла от красной зоны.

Коллектив в чемпионате еще не побеждал, расписав четыре мировых исхода и потерпев такое же количество поражений, разница мячей составляет 6:16.

Последние матчи: В двух предыдущих турах «трактористы» терпели поражения, поочередно проиграв на выезде со счетом 1:4 «Вест Хэму» на своем поле 0:2 «Эвертону» в прошлом туре. Перед этим они расписали четыре ничьи подряд и три из них были результативными.

Не сыграют: Есть незначительные потери на этот поединок.

Состояние команды: С начала сезона «Ипсвич» провел девять встреч во всех турнирах, но так и не смог победить ни в одной из них. У него пять мировых исходов и четыре проигрыша. Причем все фиаско были с разницей в два и более мячей. Однако только в трех из девяти данных поединков команда уходила с поля без результативных действий.

Статистика для ставок

Последний раз между собой эти клубы встречались в 2019 году. И тогда «Брентфорд» дома выиграл 2:0

За предыдущие семь очных игр четырежды побеждали «пчелы» и раз сильнее оказался «Ипсвич»

Шесть минувших поединков этих коллективов завершились на ТМ 2,5

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Брентфорда» — 1.78, победа «Ипсвича» — 4.30, ничья — 4.33.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.66 и 2.24 соответственно.

Прогноз: Учитывая тот факт, что в последнее время эти клубы между собой сугубо играли по низам, то и на этот раз также поставим на низовой тотал.

Рекомендуемая ставка: ТМ 3,0 за 1.80.

Прогноз: И еще здесь рискнем поставить на непроигрыш «Ипсвича», который в этом сезоне уступал в основном только грандам английского футбола.

Ставка: Х2 за 2.14.