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    «Аталанта» исправится за ничью с «Селтиком»

    «Аталанта» — «Верона». Ставка (к. 2.06) и прогноз на футбол, чемпионат Италии, 26 октября 2024 года

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    «Аталанта»
    «Аталанта» в 9-м туре итальянской Серии А примет дома «Верону». Встреча, которая пройдет в Бергамо на «Атлети Адзурри д’Италия» 26 октября, начнется в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Аталанта» — «Верона», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 26 Октября 2024 года

    Аталанта

  • Бергамо
    •  Аталанта 21:45 Верона

    Верона

  • Верона
    •

    «Аталанта»

    Турнирное положение: Коллектив из города Бергамо в прошлом сезоне занял четвертое место в Серии А и выиграл Лигу Европы.

    В новом чемпионате Италии «Аталанта» набрала в восьми играх 13 очков и идет шестой. У нее четыре виктории, одна ничья и три фиаско, разница мячей — 18:13.

    Аталанта — Верона: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Несколько дней тому назад «боги» в рамках третьего тура основного этапа Лиги чемпионов дома расписали мировую 0:0 с шотландским «Селтиком», и с пятью очками там находятся на 17 позиции, не пропусти еще ни одного гола. А в предыдущем туре чемпионата страны коллектив на выезде переиграл «Венецию» со счетом 2:0.

    Не сыграют: Рафаэл Толои, Джанлука Скамакка и Джорджио Скалвини — травмированы.

    Календарь и таблица Серии А

    Состояние команды: Сейчас у «Аталанты» 5-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров. В этот удачный период «черно-синие» расписали две мировые и добились трех выигрышей. Причем все виктории были добыты с разницей в два и более мячей и в них был пропущен лишь один гол.

    А проиграл клуб из Бергамо только один поединок из восьми предыдущих во всех турнирах и выиграл четыре раза за этот период.

    «Верона»

    Турнирное положение: В прошлом сезоне этот коллектив финишировал на 13 месте в таблице, опередив всего на три очка зону вылета.

    А в этом чемпионате за шесть туров «Верона» набрала девять баллов и идет во второй части таблицы. У нее три выигрыша и пять фиаско, разница мячей составляет 12:15.

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    • Последние матчи: «Мастифы» в предыдущем своем поединке потерпели домашнее поражение от «Монцы» со счетом 0:3, а туром ранее они в родных стенах смогли переиграть «Венецию» со счетом 2:1, прервав на тот момент свою серию из трех проигрышей.

    Не сыграют: Хуан Круз и Абду Харруи пребывают в лазарете, а Ондрей Дуда будут отбывать дисквалификацию.

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    Состояние команды: «Верона» за 19 минувших официальных встреч смогла выиграть только в шести из них. Также за этот период времени коллектив расписал три мировых исхода и потерпел десять поражений. В предыдущих же пяти поединках у команды четыре фиаско и одна победа. Однако стоит отметить, что только в одном матче данного отрезка команда уходила с поля без забитого гола.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне эти клубы в Бергамо расписали мировую со счетом 2:2

    • В трех из четырех предыдущих очных игр данных команд побеждала «Аталанта» и раз была ничья

    • А четыре из шести последних матчей между этими клубами завершились на ТБ 2,5

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Аталанты» — 1.43, победа «Вероны» — 7.20, ничья — 4.95.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.53 и 2.52 соответственно.

    Прогноз: После невнятной игры в ЛЧ «Аталанта» будет всеми силами стараться доказать случайность того результата, и должна уверенно обыгрывать удобного для себя соперника.

    Рекомендуемая ставка: победа «Аталанты» с форой (-1,5) за 2.06.

    Прогноз: И еще ставим здесь на то, что хозяева поля смогут отличиться в воротах соперника в каждом из проведенных таймов.

    Ставка: «Аталанта» забьет в каждом тайме за 1.95.

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