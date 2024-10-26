Аталанта
Верона
«Аталанта»
Турнирное положение: Коллектив из города Бергамо в прошлом сезоне занял четвертое место в Серии А и выиграл Лигу Европы.
В новом чемпионате Италии «Аталанта» набрала в восьми играх 13 очков и идет шестой. У нее четыре виктории, одна ничья и три фиаско, разница мячей — 18:13.
Аталанта — Верона: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: Несколько дней тому назад «боги» в рамках третьего тура основного этапа Лиги чемпионов дома расписали мировую 0:0 с шотландским «Селтиком», и с пятью очками там находятся на 17 позиции, не пропусти еще ни одного гола. А в предыдущем туре чемпионата страны коллектив на выезде переиграл «Венецию» со счетом 2:0.
Не сыграют: Рафаэл Толои, Джанлука Скамакка и Джорджио Скалвини — травмированы.
Состояние команды: Сейчас у «Аталанты» 5-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров. В этот удачный период «черно-синие» расписали две мировые и добились трех выигрышей. Причем все виктории были добыты с разницей в два и более мячей и в них был пропущен лишь один гол.
А проиграл клуб из Бергамо только один поединок из восьми предыдущих во всех турнирах и выиграл четыре раза за этот период.
«Верона»
Турнирное положение: В прошлом сезоне этот коллектив финишировал на 13 месте в таблице, опередив всего на три очка зону вылета.
А в этом чемпионате за шесть туров «Верона» набрала девять баллов и идет во второй части таблицы. У нее три выигрыша и пять фиаско, разница мячей составляет 12:15.
Последние матчи: «Мастифы» в предыдущем своем поединке потерпели домашнее поражение от «Монцы» со счетом 0:3, а туром ранее они в родных стенах смогли переиграть «Венецию» со счетом 2:1, прервав на тот момент свою серию из трех проигрышей.
Не сыграют: Хуан Круз и Абду Харруи пребывают в лазарете, а Ондрей Дуда будут отбывать дисквалификацию.
Состояние команды: «Верона» за 19 минувших официальных встреч смогла выиграть только в шести из них. Также за этот период времени коллектив расписал три мировых исхода и потерпел десять поражений. В предыдущих же пяти поединках у команды четыре фиаско и одна победа. Однако стоит отметить, что только в одном матче данного отрезка команда уходила с поля без забитого гола.
Статистика для ставок
- В прошлом сезоне эти клубы в Бергамо расписали мировую со счетом 2:2
- В трех из четырех предыдущих очных игр данных команд побеждала «Аталанта» и раз была ничья
- А четыре из шести последних матчей между этими клубами завершились на ТБ 2,5
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Аталанты» — 1.43, победа «Вероны» — 7.20, ничья — 4.95.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.53 и 2.52 соответственно.
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Прогноз: После невнятной игры в ЛЧ «Аталанта» будет всеми силами стараться доказать случайность того результата, и должна уверенно обыгрывать удобного для себя соперника.
Рекомендуемая ставка: победа «Аталанты» с форой (-1,5) за 2.06.
Прогноз: И еще ставим здесь на то, что хозяева поля смогут отличиться в воротах соперника в каждом из проведенных таймов.
Ставка: «Аталанта» забьет в каждом тайме за 1.95.