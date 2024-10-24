1-й таймБрест — БайерОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Флориан Вирц«Брест» — «Байер». Онлайн Лука ВушковичЛука Вушкович: 17-летний «монстр» может стать новой звездой «Тоттенхэма» Илия ТопурияТитульный бой Топурии с Холлоуэем, возвращение Чимаева и Анкалаева. Анонс карда UFC 308
    Все новости спорта

    «Шемрок Роверс» заберёт три очка в гостевом матче?

    «Ларн» — «Шемрок Роверс». Ставка (к. 2.61) и прогноз на футбол, Лига конференций, 24 октября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Прогнозы на Шэмрок Роверс Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Ларн» — «Шемрок Роверс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Шемрок Роверс» — АПОЭЛ
    «Ларн» сыграет против команды «Шемрок Роверс» во 2 туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 24 октября, начало — в 19:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ларн» — «Шемрок Роверс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. Этап лиги 24 Октября 2024 года

    Ларн

  • Ларн
    •  Ларн 19:45 Шэмрок Роверс

    Шэмрок Роверс

  • Дублин
    •

    «Ларн»

    Турнирное положение: «Ларн» с поражения стартовал в основном этапе Лиги конференций, на данный момент североирландский коллектив занимает 34 место в турнирной таблице.

    Последние матчи: В стартовой игре Лиги конференций «Ларн» проиграл норвежскому «Мольде» (0:3).

    Не сыграют: С мышечной травмой в лазарете команды находится австралийский форвард Калем Ньювенхов. На больничной койке также лежит защитник Досман из Коста-Рики.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды в чемпионате Северной Ирландии: В турнирной таблице чемпионата Северной Ирландии «Ларн» занимает 7 место с активом в 15 очков. В последней игре внутреннего первенства участник Лиги конференций сыграл вничью с клубом «Крузейдерс» (1:1).

    «Шемрок Роверс»

    Турнирное положение: «Шемрок Роверс» занимает 20 место в турнирной таблице Лиги конференций, в активе ирландского коллектива — 1 набранное очко.

  • «У нас нет авантюрного футбола». Вадим Гаранин — о важности психологии в спорте и нюансах работы в Первой лиге
  • Эксклюзивное интервью с экс-наставником «Твери», «Енисея» и «Сочи»
  • 20/10/2024

    • Последние матчи: На международной арене ирландский клуб стартовал с ничейного результата в поединке против кипрского АПОЭЛа (1:1). Игра прошла при собственных болельщиках. «Шемрок Роверсу» удалось уйти от поражения лишь на 92-й минуте. Спасительный гол в составе ирландского клуба забил полузащитник Дилан Уоттс.

    Не сыграют: В лазарете команды из-за травмы находится Гаффни.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Состояние команды в чемпионате Ирландии: «Шемрок Роверс» занимает 3 место в турнирной таблице внутреннего первенства, набрав 55 очков.

    Статистика для ставок

    • «Ларн» не может выиграть в третьем матче подряд: 1 ничья и 2 поражения

    • Победная серия команды «Шемрок Роверс» состоит из двух матчей

    • «Шемрок Роверс» и «Ларн» ранее не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Шемрок Роверс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.61. Ничья оценена в 3.50, а победа «Ларн» — в 2.71.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.97 и 1.89 соответственно.

    Прогноз: В последних матчах наблюдается уверенная игра в атаке команды «Шемрок Роверс», а вот у «Ларн» не всё клеится в линии нападения. Можно рискнуть и поставить на победу ирландского клуба.

    Ставка: Победа «Шемрок Роверс» с коэффициентом 2.61.

    Прогноз: Также можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.97.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.30
  • Прогноз на матч ЦСКА — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Куньлунь — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Аталанта — Селтик
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Брест — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.38
  • Прогноз на матч Эйбар — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Тиафо — Береттини
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Рублев — Табило
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Краснодар — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  1.94
  • Прогноз на матч Барселона — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Спарта Прага
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Барселона — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Атлетико — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Янг Бойз — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ларн» — «Шемрок Роверс»: прогноз, ставка (2.61), статистика, коэффициенты матча 24.10.2024. Прогнозы на футбол. «Шемрок Роверс» заберёт три очка в гостевом матче?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры