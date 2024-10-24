Ларн
Шэмрок Роверс
«Ларн»
Турнирное положение: «Ларн» с поражения стартовал в основном этапе Лиги конференций, на данный момент североирландский коллектив занимает 34 место в турнирной таблице.
Последние матчи: В стартовой игре Лиги конференций «Ларн» проиграл норвежскому «Мольде» (0:3).
Не сыграют: С мышечной травмой в лазарете команды находится австралийский форвард Калем Ньювенхов. На больничной койке также лежит защитник Досман из Коста-Рики.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды в чемпионате Северной Ирландии: В турнирной таблице чемпионата Северной Ирландии «Ларн» занимает 7 место с активом в 15 очков. В последней игре внутреннего первенства участник Лиги конференций сыграл вничью с клубом «Крузейдерс» (1:1).
«Шемрок Роверс»
Турнирное положение: «Шемрок Роверс» занимает 20 место в турнирной таблице Лиги конференций, в активе ирландского коллектива — 1 набранное очко.
Последние матчи: На международной арене ирландский клуб стартовал с ничейного результата в поединке против кипрского АПОЭЛа (1:1). Игра прошла при собственных болельщиках. «Шемрок Роверсу» удалось уйти от поражения лишь на 92-й минуте. Спасительный гол в составе ирландского клуба забил полузащитник Дилан Уоттс.
Не сыграют: В лазарете команды из-за травмы находится Гаффни.
Состояние команды в чемпионате Ирландии: «Шемрок Роверс» занимает 3 место в турнирной таблице внутреннего первенства, набрав 55 очков.
Статистика для ставок
- «Ларн» не может выиграть в третьем матче подряд: 1 ничья и 2 поражения
- Победная серия команды «Шемрок Роверс» состоит из двух матчей
- «Шемрок Роверс» и «Ларн» ранее не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Шемрок Роверс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.61. Ничья оценена в 3.50, а победа «Ларн» — в 2.71.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.97 и 1.89 соответственно.
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Прогноз: В последних матчах наблюдается уверенная игра в атаке команды «Шемрок Роверс», а вот у «Ларн» не всё клеится в линии нападения. Можно рискнуть и поставить на победу ирландского клуба.
Ставка: Победа «Шемрок Роверс» с коэффициентом 2.61.
Прогноз: Также можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.97.