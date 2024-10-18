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    «Шеффилд Юнайтед» продлит свою серию без фиаско?

    Лидс — Шеффилд Юнайтед: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 1.86. 18.10.2024

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    Прогноз и ставки на «Лидс» — «Шеффилд Юнайтед»
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    «Шеффилд Юнайтед»
    «Лидс» на своем поле сыграет против «Шеффилд Юнайтед» в 10-м туре английского Чемпионшипа. Встреча пройдет 18 октября и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лидс» — «Шеффилд Юнайтед», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 18 Октября 2024 года

    Лидс

  • Лидс
    •  Лидс 22:00 Шеффилд Юнайтед

    Шеффилд Юнайтед

  • Шеффилд
    •

    «Лидс»

    Турнирное положение: По итогам девяти проведенных туров во втором английском дивизионе данный коллектив с 16 очкам идет пятым в таблице и на три балла отстает от лидера.

    «Лидс» за всю дистанцию отпраздновал четыре виктории, столько же встреч свел вничью и потерпел одно фиаско, разница мячей составляет 15:7.

    Лидс — Шеффилд Юнайтед: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Свои две предыдущие игры в чемпионате «павлины» свели вничью, поочередно поделив очки на выезде с «Норвичем» 1:1 и «Сандерлендом» 2:2. Перед этим они выиграли два матча первенства кряду, одолев в гостях 2:0 «Кардифф» и на своей территории «Ковентри» со счетом 3:0.

    Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.

    Календарь и таблица АПЛ

    Состояние команды: Сейчас у «Лидса» 4-матчевая серия без поражений. В этот период команда добилась двух сухих викторий и расписала две результативные мировые. А проиграла она в текущем чемпионате лишь раз, уступив «Бернли» 0:1 на своем поле. Помимо этого поединка, «белые» не забили еще в оном случае в рамках Чемпионшипа, а в остальных шести поединках неизменно отличались.

    «Шеффилд Юнайтед»

    Турнирное положение: Этот коллектив из-за 2-очкового штрафа имеет в активе 19 пунктов и разместился на второй строке в турнирной таблицы.

    «Шеффилд Юнайтед» в текущем чемпионате расписал три ничьи и добился шести выигрышей, забил 12 мячей, а пропустил в свои ворота лишь три гола.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: «Клинки» в текущем чемпионате еще не знали горечи поражений. В двух своих предыдущих поединках они поочередно в родных стенах переиграли «Суонси» 1:0 и «Лутон» 2:0. И этими результатами они продлили свою сухую серию до шести поединков.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Состояние команды: В новом сезоне Чемпионшипа «Шеффилд Юнайтед» выступает пока отлично и еще не проигрывал. А за предыдущие шесть встреч первенства он расписал одну мировую и отпраздновал пять викторий. И за весь этот период коллектив не пропустил ни одного гола.

    Статистика для ставок

    • «Лидс» обыграл предстоящего противника в двух предыдущих очных поединках — 2:1 и 1:0

    • Три из пяти предыдущих очных встреч данных клубов завершились на ТМ 2,5

    • «Шеффилд Юнайтед» смог обыграть «Лидс» только в одном из четырех предыдущих матчей

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Лидса» — 1.87, победа «Шеффилд Юнайтед» — 4.30, ничья — 3.65.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.01 и 1.86 соответственно.

    Прогноз: Так как зачастую между собой эти клубы играют по низам, да и в этом чемпионате особой результативности не демонстрируют, то ставим здесь на тотал меньше 2,5.

    Рекомендуемая ставка: ТМ 2,5 за 1.86.

    Прогноз: А вторым вариантом ставки в этом противостоянии будет непроигрыш гостей, которые отлично играют в этом сезоне и еще не знали горечи поражений.

    Ставка: Х2 2.00.

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    «Лидс» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 18.10.2024. Прогнозы на футбол. «Шеффилд Юнайтед» продлит свою серию без фиаско?
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