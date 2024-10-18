«Лидс» на своем поле сыграет против «Шеффилд Юнайтед» в 10-м туре английского Чемпионшипа. Встреча пройдет 18 октября и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лидс» — «Шеффилд Юнайтед», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лидс»

Турнирное положение: По итогам девяти проведенных туров во втором английском дивизионе данный коллектив с 16 очкам идет пятым в таблице и на три балла отстает от лидера.

«Лидс» за всю дистанцию отпраздновал четыре виктории, столько же встреч свел вничью и потерпел одно фиаско, разница мячей составляет 15:7.

Последние матчи: Свои две предыдущие игры в чемпионате «павлины» свели вничью, поочередно поделив очки на выезде с «Норвичем» 1:1 и «Сандерлендом» 2:2. Перед этим они выиграли два матча первенства кряду, одолев в гостях 2:0 «Кардифф» и на своей территории «Ковентри» со счетом 3:0.

Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.

Календарь и таблица АПЛ

Состояние команды: Сейчас у «Лидса» 4-матчевая серия без поражений. В этот период команда добилась двух сухих викторий и расписала две результативные мировые. А проиграла она в текущем чемпионате лишь раз, уступив «Бернли» 0:1 на своем поле. Помимо этого поединка, «белые» не забили еще в оном случае в рамках Чемпионшипа, а в остальных шести поединках неизменно отличались.

«Шеффилд Юнайтед»

Турнирное положение: Этот коллектив из-за 2-очкового штрафа имеет в активе 19 пунктов и разместился на второй строке в турнирной таблицы.

«Шеффилд Юнайтед» в текущем чемпионате расписал три ничьи и добился шести выигрышей, забил 12 мячей, а пропустил в свои ворота лишь три гола.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: «Клинки» в текущем чемпионате еще не знали горечи поражений. В двух своих предыдущих поединках они поочередно в родных стенах переиграли «Суонси» 1:0 и «Лутон» 2:0. И этими результатами они продлили свою сухую серию до шести поединков.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: В новом сезоне Чемпионшипа «Шеффилд Юнайтед» выступает пока отлично и еще не проигрывал. А за предыдущие шесть встреч первенства он расписал одну мировую и отпраздновал пять викторий. И за весь этот период коллектив не пропустил ни одного гола.

Статистика для ставок

«Лидс» обыграл предстоящего противника в двух предыдущих очных поединках — 2:1 и 1:0

Три из пяти предыдущих очных встреч данных клубов завершились на ТМ 2,5

«Шеффилд Юнайтед» смог обыграть «Лидс» только в одном из четырех предыдущих матчей

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Лидса» — 1.87, победа «Шеффилд Юнайтед» — 4.30, ничья — 3.65.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.01 и 1.86 соответственно.

Прогноз: Так как зачастую между собой эти клубы играют по низам, да и в этом чемпионате особой результативности не демонстрируют, то ставим здесь на тотал меньше 2,5.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2,5 за 1.86.

Прогноз: А вторым вариантом ставки в этом противостоянии будет непроигрыш гостей, которые отлично играют в этом сезоне и еще не знали горечи поражений.

Ставка: Х2 2.00.