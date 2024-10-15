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    Узбекистан начнет без увертюр

    Узбекистан — ОАЭ. Ставка (к. 2.27) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 15 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Узбекистан — ОАЭ
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    Сборная Узбекистана
    15 октября в 4-м туре третьего этапа квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Узбекистан и ОАЭ. Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Узбекистан — ОАЭ, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Узбекистан

    Турнирное положение: Узбекистан в нынешней квалификации стартовал весьма продуктивно. На данный момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы своей группы.

    При этом Узбекистан в трех стартовых турах квалификации сумел разжиться 7 очками. Вот только забила команда всего 4 мяча в ворота соперников.

    Последние матчи: минувший тур квалификации команда провела не столь успешно. Узбеки дома не смогли одолеть Иран (0:0).

    А вот до того Узбекистан переиграл киргизов (3:2). А вот встреча с КНДР завершилась минимальной викторией.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. При этом ее игроки отличились 7 забитыми мячами, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Состояние команды: Узбеки нынче как никогда близки к заветному попаданию на чемпионат мира. Вот только забивает команда с огромнейшей натугой.

    Матчи с ОАЭ для команды исторически складываются непросто. Из 5 последних очных поединках соперники по 2 раза огорчили друг друга.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Да и пора бы узбекам прибавлять в плане реализации!

    ОАЭ

    Турнирное положение: ОАЭ сражается за 2 место в группе. На данный момент команда находится на 3 строчке турнирной таблицы.

    Причем ОАЭ в 3 матчах группы набрали лишь 4 зачетных балла. При этом команда забила 4 мяча в ворота соперников, пропустив в свои ворота 3.

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    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда разжилась одним зачетным баллом. ОАЭ расписала паритет с КНДР (1:1).

    До того команда минимально уступила крепким иранцам. А вот поединок с Катаром принес уверенную победу (3:1).

    Вообще же, ОАЭ в 5 своих последних матчах выиграли 2 раза. Забила в них команда 9 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда не блещет стабильностью результатов. ОАЭ не побеждали в 2 своих последних матчах.

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    При этом ОАЭ лишь на 3 зачетных пункта отстает от 2 места. Да и забивает команда в среднем фактически гол за матч.

    Узбеков команда не может обыграть уже 7 лет. А вот при нынешней диспозиции номинальные гости явно будут рады и ничьей.

    Очевидно, что гости постараются сыграть как можно надежнее в обороне. Да и в отдельных поединках ОАЭ смотрелись симпатично.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем забивают фактически гол за матч

    • Узбеки в среднем пропускают менее гола за матч

    • ОАЭ не побеждали в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Узбекистан — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.68, а победа оппонента — в скромные 5.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.18 и 1.68.

    Прогноз: Узбеки явно намереваются улучшить свои атакующие показатели, и наверняка начнут поединок с активных атакующих акций.

    ОАЭ в последнее время выглядят бледновато, да и оппонент вполне способен прибавить в плане реализации.

    Ставка: Победа Узбекистана в 1 тайме за 2.27.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.18

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