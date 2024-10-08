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    Возьмет ли «Банфилд» три очка?

    «Банфилд» — «Эстудиантес». Ставка (к. 2.87) и прогноз на футбол, Торнео Бетано, 8 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Банфилд» — «Эстудиантес»
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    «Банфилд»
    8 октября в 17-м туре Торнео Бетано Аргентины по футболу сыграют «Банфилд» и «Эстудиантес». Начало игры — в 00:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Банфилд» — «Эстудиантес», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Аргентина. Примера 08 Октября 2024 года

    Банфилд

  • Аргентина. Примера
    •  Банфилд 00:00 Эстудиантес Ла Плата

    Эстудиантес Ла Плата

  • Аргентина. Примера
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    «Банфилд»

    Турнирное положение: «Банфилд» откровенно проваливает нынешний турнирный отрезок. На данный момент команда находится на 26 месте турнирной таблицы.

    При этом «Банфилд» в 16 матчах набрал всего 17 очков. Вот только забивает команда в среднем менее гола за матч — 14 мячей.

    Последние матчи: минувший тур чемпионата «Банфилд» провел неудачно. Команда уступила «Сан-Лоренсо» (1:2).

    А вот до того «Банфилд» нанес поражение «Индепендьенте» Ривадавия (2:0). При этом чуть ранее команда минимально переиграла «Барракас Сентраль» (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. При этом ее игроки отличились 5 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: у «Банфилда» нынче не самый простой период. Да и пропускает команда в среднем чаще гола за матч — 19 мячей.

    Матчи против «Эстудиантеса» для команды исторически складываются непросто. Из 5 последних очных поединков «Банфилд» выиграл и проиграл по разу.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Да и оппонент в нынешнем сезоне явно не преуспевает.

    «Эстудиантес»

    Турнирное положение: «Эстудиантес» ходит в середняках турнира. На текущий момент команда находится на 15 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Эстудиантес» в 16 матчах чемпионата добыл 20 очков. Да и забивает команда в среднем гол за матч — 16 мячей.

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    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда взяла три очка. «Эстудиантес» дома минимально одолел «Дефенсу и Хустисию».

    До того команда по всем статьям уступила «Велес Сарсфилду» (0:2). А вот поединок с «Платенсе» завершился паритетом (1:1).

    Вообще же, «Эстудиантес» в 5 своих последних матчах выиграл 1 раз. Забила в них команда 3 мяча при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда выглядит не столь стабильно. Между тем, «Эстудиантес» явно способен прибавить во всех игровых компонентах.

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    При этом «Эстудиантес» в среднем пропускает аккурат гол за матч. Зато «Банфилду» команда не проигрывает уже 5 лет.

    Наверняка команда постарается зацепиться хотя бы за один балл. При этом «Эстудиантесу» придется, по большей части, лишь обороняться.

    Нет сомнений, что гости будут искать свои шансы в контригре. Да и оппонент не особенно стабилен в последнее время.

    Статистика для ставок

    • «Банфилд» в среднем пропускает более гола за матч

    • «Эстудиантес» уже 5 лет не проигрывает «Банфилду»

    • «Эстудиантес» в среднем забивает ровно гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Эстудиантес» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.65. Ничья оценена в 2.85, а победа оппонента — в скромные 2.87.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.80 и 1.38.

    Прогноз: «Банфилд» явно способен улучшить свои результаты, что так точно будет активно атаковать.

    Номинальные гости крайне нестабильны, да и «Банфилд» в родных стенах намерен взять три очка.

    Ставка: Победа «Банфилда» за 2.87.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.80

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    «Банфилд» — «Эстудиантес»: прогноз, ставка (2.87), статистика, коэффициенты матча 08.10.2024. Прогнозы на футбол. Возьмет ли «Банфилд» три очка?
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