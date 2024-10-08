8 октября в 17-м туре Торнео Бетано Аргентины по футболу сыграют «Банфилд» и «Эстудиантес». Начало игры — в 00:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Банфилд» — «Эстудиантес», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Банфилд»

Турнирное положение: «Банфилд» откровенно проваливает нынешний турнирный отрезок. На данный момент команда находится на 26 месте турнирной таблицы.

При этом «Банфилд» в 16 матчах набрал всего 17 очков. Вот только забивает команда в среднем менее гола за матч — 14 мячей.

Последние матчи: минувший тур чемпионата «Банфилд» провел неудачно. Команда уступила «Сан-Лоренсо» (1:2).

А вот до того «Банфилд» нанес поражение «Индепендьенте» Ривадавия (2:0). При этом чуть ранее команда минимально переиграла «Барракас Сентраль» (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. При этом ее игроки отличились 5 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: у «Банфилда» нынче не самый простой период. Да и пропускает команда в среднем чаще гола за матч — 19 мячей.

Матчи против «Эстудиантеса» для команды исторически складываются непросто. Из 5 последних очных поединков «Банфилд» выиграл и проиграл по разу.

Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Да и оппонент в нынешнем сезоне явно не преуспевает.

«Эстудиантес»

Турнирное положение: «Эстудиантес» ходит в середняках турнира. На текущий момент команда находится на 15 строчке турнирной таблицы.

Причем «Эстудиантес» в 16 матчах чемпионата добыл 20 очков. Да и забивает команда в среднем гол за матч — 16 мячей.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда взяла три очка. «Эстудиантес» дома минимально одолел «Дефенсу и Хустисию».

До того команда по всем статьям уступила «Велес Сарсфилду» (0:2). А вот поединок с «Платенсе» завершился паритетом (1:1).

Вообще же, «Эстудиантес» в 5 своих последних матчах выиграл 1 раз. Забила в них команда 3 мяча при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда выглядит не столь стабильно. Между тем, «Эстудиантес» явно способен прибавить во всех игровых компонентах.

При этом «Эстудиантес» в среднем пропускает аккурат гол за матч. Зато «Банфилду» команда не проигрывает уже 5 лет.

Наверняка команда постарается зацепиться хотя бы за один балл. При этом «Эстудиантесу» придется, по большей части, лишь обороняться.

Нет сомнений, что гости будут искать свои шансы в контригре. Да и оппонент не особенно стабилен в последнее время.

Статистика для ставок

«Банфилд» в среднем пропускает более гола за матч

«Эстудиантес» уже 5 лет не проигрывает «Банфилду»

«Эстудиантес» в среднем забивает ровно гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Эстудиантес» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.65. Ничья оценена в 2.85, а победа оппонента — в скромные 2.87.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.80 и 1.38.

Прогноз: «Банфилд» явно способен улучшить свои результаты, что так точно будет активно атаковать.

Номинальные гости крайне нестабильны, да и «Банфилд» в родных стенах намерен взять три очка.

Ставка: Победа «Банфилда» за 2.87.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.80