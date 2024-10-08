Банфилд
Эстудиантес Ла Плата
«Банфилд»
Турнирное положение: «Банфилд» откровенно проваливает нынешний турнирный отрезок. На данный момент команда находится на 26 месте турнирной таблицы.
При этом «Банфилд» в 16 матчах набрал всего 17 очков. Вот только забивает команда в среднем менее гола за матч — 14 мячей.
Последние матчи: минувший тур чемпионата «Банфилд» провел неудачно. Команда уступила «Сан-Лоренсо» (1:2).
А вот до того «Банфилд» нанес поражение «Индепендьенте» Ривадавия (2:0). При этом чуть ранее команда минимально переиграла «Барракас Сентраль» (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. При этом ее игроки отличились 5 забитыми мячами при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: у «Банфилда» нынче не самый простой период. Да и пропускает команда в среднем чаще гола за матч — 19 мячей.
Матчи против «Эстудиантеса» для команды исторически складываются непросто. Из 5 последних очных поединков «Банфилд» выиграл и проиграл по разу.
Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Да и оппонент в нынешнем сезоне явно не преуспевает.
«Эстудиантес»
Турнирное положение: «Эстудиантес» ходит в середняках турнира. На текущий момент команда находится на 15 строчке турнирной таблицы.
Причем «Эстудиантес» в 16 матчах чемпионата добыл 20 очков. Да и забивает команда в среднем гол за матч — 16 мячей.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда взяла три очка. «Эстудиантес» дома минимально одолел «Дефенсу и Хустисию».
До того команда по всем статьям уступила «Велес Сарсфилду» (0:2). А вот поединок с «Платенсе» завершился паритетом (1:1).
Вообще же, «Эстудиантес» в 5 своих последних матчах выиграл 1 раз. Забила в них команда 3 мяча при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе команда выглядит не столь стабильно. Между тем, «Эстудиантес» явно способен прибавить во всех игровых компонентах.
При этом «Эстудиантес» в среднем пропускает аккурат гол за матч. Зато «Банфилду» команда не проигрывает уже 5 лет.
Наверняка команда постарается зацепиться хотя бы за один балл. При этом «Эстудиантесу» придется, по большей части, лишь обороняться.
Нет сомнений, что гости будут искать свои шансы в контригре. Да и оппонент не особенно стабилен в последнее время.
Статистика для ставок
- «Банфилд» в среднем пропускает более гола за матч
- «Эстудиантес» уже 5 лет не проигрывает «Банфилду»
- «Эстудиантес» в среднем забивает ровно гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Эстудиантес» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.65. Ничья оценена в 2.85, а победа оппонента — в скромные 2.87.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.80 и 1.38.
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Прогноз: «Банфилд» явно способен улучшить свои результаты, что так точно будет активно атаковать.
Номинальные гости крайне нестабильны, да и «Банфилд» в родных стенах намерен взять три очка.
Ставка: Победа «Банфилда» за 2.87.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.80