«Славия» Прага

Славия П
Аякс
«Славия»
Турнирное положение: Пражский коллектив в прошлом сезоне стал вторым в чемпионате Чехии и получил билет в Лигу чемпионов.
Но там команда добралась до финала отбора, проиграв «Лиллю» и отправилась в ЛЕ. На внутренней арене «Славия» сейчас идет на первой строке.
Славия П — Аякс: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В первом туре основного этапа ЛЕ «лоскутные» в гостях одолели болгарский «Лудогорец» со счетом 2:0, забив по голу в каждом из таймов. А затем они разгромили «Богемианс» 4:0 на внутренней арене. И этими победами они довели свою серию из викторий до шести игр.
Не сыграют: Главной потерей для команды будет отсутствие ветерана Лукаша Масопуста.
Состояние команды: К этому поединку «Славия» подходит с 6-матчевой победной серией, в которой пять викторий были с сухим счетом и за все это время был пропущен лишь один мяча. Всего же в новом сезоне пражане провели 14 встреч в различных турнирах, проиграв только раз в них при одном мировом исходе и 11 победных результатах.
«Аякс»
Турнирное положение: Амстердамский клуб прошлый сезон провел неудачно и финишировал аж пятым в чемпионате Нидерландов, получив билет лишь в квалификацию ЛЕ.
И в этом турнире «Аякс» до основной стадии преодолел три раунда отбора, поочередно выбив сербскую «Войводину», греческий «Панатинаикос» и польскую «Ягеллонию».
Последние матчи: Перед этим матчем «божьи сыновья» одолели в гостевом поединке «Ваалвейк» 2:0 в рамках чемпионата Нидерландов, а немногим ранее они стартовали и в этом турнире, разгромив на своей территории турецкий «Бешикташ» со счетом 4:0. Перед этим же была расписана выездная мировая 1:1 с «Гоу Эхед Иглс» на внутренней арене.
Не сыграют: Стивен Бергейс из-за травмы не поможет своей команде, а Йаро Хатто будет отбывать дисквалификацию.
Состояние команды: В текущем сезоне «Аякс» провел 12 матчей в различных турнирах, шесть из которых пришлись на квалификацию ЛЕ.
В этих поединках клуб из Амстердама потерпел два поражения, раз сыграл вничью и отпраздновал девять викторий, и большинство из них с разницей в два и более мячей. И только в одном матче за все это время он не смог забить. Сейчас же у команды 6-матчевая беспроигрышная серия, в которой было пять викторий.
Статистика для ставок
- «Аякс» и «Славия» между собой провели только три поединка, два из которых выиграли пражане и раз была мировая
- В двух из трех данных поединков забивали обе стороны и матчи носили верховой характер
- Обе команды к этой игре подходят с длительными беспроигрышными сериями
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Славии» — 2.16, победа «Аякса» — 3.50, ничья — 3.60.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.89 и 2.01 соответственно.
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Прогноз: Данный матч в первую очередь обещает принести забитые мячи в обе стороны, потому что данные коллективы в этом сезоне хорошо смотрятся в атаке.
Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.77.
Прогноз: И также еще здесь сделаем ставку на викторию «Славии». Клуб из Праги отлично смотрится в родных стенах, да и к тому же неплохо играет против предстоящего оппонента.
Ставка: победа «Славии» за 2.16.