В Праге на «Фортуна Арене» состоится матч второго тура основного этапа Лиги Европы, в котором местная «Славия» сыграет против амстердамского «Аякса». Поединок пройдет 3 октября и начнется в 19:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Славия» Прага — «Аякс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Славия»

Турнирное положение: Пражский коллектив в прошлом сезоне стал вторым в чемпионате Чехии и получил билет в Лигу чемпионов.

Но там команда добралась до финала отбора, проиграв «Лиллю» и отправилась в ЛЕ. На внутренней арене «Славия» сейчас идет на первой строке.

Последние матчи: В первом туре основного этапа ЛЕ «лоскутные» в гостях одолели болгарский «Лудогорец» со счетом 2:0, забив по голу в каждом из таймов. А затем они разгромили «Богемианс» 4:0 на внутренней арене. И этими победами они довели свою серию из викторий до шести игр.

Не сыграют: Главной потерей для команды будет отсутствие ветерана Лукаша Масопуста.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: К этому поединку «Славия» подходит с 6-матчевой победной серией, в которой пять викторий были с сухим счетом и за все это время был пропущен лишь один мяча. Всего же в новом сезоне пражане провели 14 встреч в различных турнирах, проиграв только раз в них при одном мировом исходе и 11 победных результатах.

«Аякс»

Турнирное положение: Амстердамский клуб прошлый сезон провел неудачно и финишировал аж пятым в чемпионате Нидерландов, получив билет лишь в квалификацию ЛЕ.

И в этом турнире «Аякс» до основной стадии преодолел три раунда отбора, поочередно выбив сербскую «Войводину», греческий «Панатинаикос» и польскую «Ягеллонию».

Последние матчи: Перед этим матчем «божьи сыновья» одолели в гостевом поединке «Ваалвейк» 2:0 в рамках чемпионата Нидерландов, а немногим ранее они стартовали и в этом турнире, разгромив на своей территории турецкий «Бешикташ» со счетом 4:0. Перед этим же была расписана выездная мировая 1:1 с «Гоу Эхед Иглс» на внутренней арене.

Не сыграют: Стивен Бергейс из-за травмы не поможет своей команде, а Йаро Хатто будет отбывать дисквалификацию.

Состояние команды: В текущем сезоне «Аякс» провел 12 матчей в различных турнирах, шесть из которых пришлись на квалификацию ЛЕ.

В этих поединках клуб из Амстердама потерпел два поражения, раз сыграл вничью и отпраздновал девять викторий, и большинство из них с разницей в два и более мячей. И только в одном матче за все это время он не смог забить. Сейчас же у команды 6-матчевая беспроигрышная серия, в которой было пять викторий.

Статистика для ставок

«Аякс» и «Славия» между собой провели только три поединка, два из которых выиграли пражане и раз была мировая

В двух из трех данных поединков забивали обе стороны и матчи носили верховой характер

Обе команды к этой игре подходят с длительными беспроигрышными сериями

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Славии» — 2.16, победа «Аякса» — 3.50, ничья — 3.60.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.89 и 2.01 соответственно.

Прогноз: Данный матч в первую очередь обещает принести забитые мячи в обе стороны, потому что данные коллективы в этом сезоне хорошо смотрятся в атаке.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.77.

Прогноз: И также еще здесь сделаем ставку на викторию «Славии». Клуб из Праги отлично смотрится в родных стенах, да и к тому же неплохо играет против предстоящего оппонента.

Ставка: победа «Славии» за 2.16.