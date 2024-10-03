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    «Славия» Прага — «Аякс». Ставка (к. 1.77) и прогноз на футбол, Лига Европы, 3 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Славия» Прага — «Аякс»
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    «Славия» Прага
    В Праге на «Фортуна Арене» состоится матч второго тура основного этапа Лиги Европы, в котором местная «Славия» сыграет против амстердамского «Аякса». Поединок пройдет 3 октября и начнется в 19:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Славия» Прага — «Аякс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Этап лиги 03 Октября 2024 года

    Славия П

  • Прага
    •  Славия П 19:45 Аякс

    Аякс

  • Амстердам
    •

    «Славия»

    Турнирное положение: Пражский коллектив в прошлом сезоне стал вторым в чемпионате Чехии и получил билет в Лигу чемпионов.

    Но там команда добралась до финала отбора, проиграв «Лиллю» и отправилась в ЛЕ. На внутренней арене «Славия» сейчас идет на первой строке.

    Славия П — Аякс: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В первом туре основного этапа ЛЕ «лоскутные» в гостях одолели болгарский «Лудогорец» со счетом 2:0, забив по голу в каждом из таймов. А затем они разгромили «Богемианс» 4:0 на внутренней арене. И этими победами они довели свою серию из викторий до шести игр.

    Не сыграют: Главной потерей для команды будет отсутствие ветерана Лукаша Масопуста.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: К этому поединку «Славия» подходит с 6-матчевой победной серией, в которой пять викторий были с сухим счетом и за все это время был пропущен лишь один мяча. Всего же в новом сезоне пражане провели 14 встреч в различных турнирах, проиграв только раз в них при одном мировом исходе и 11 победных результатах.

    «Аякс»

    Турнирное положение: Амстердамский клуб прошлый сезон провел неудачно и финишировал аж пятым в чемпионате Нидерландов, получив билет лишь в квалификацию ЛЕ.

    И в этом турнире «Аякс» до основной стадии преодолел три раунда отбора, поочередно выбив сербскую «Войводину», греческий «Панатинаикос» и польскую «Ягеллонию».

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    • Последние матчи: Перед этим матчем «божьи сыновья» одолели в гостевом поединке «Ваалвейк» 2:0 в рамках чемпионата Нидерландов, а немногим ранее они стартовали и в этом турнире, разгромив на своей территории турецкий «Бешикташ» со счетом 4:0. Перед этим же была расписана выездная мировая 1:1 с «Гоу Эхед Иглс» на внутренней арене.

    Не сыграют: Стивен Бергейс из-за травмы не поможет своей команде, а Йаро Хатто будет отбывать дисквалификацию.

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    Состояние команды: В текущем сезоне «Аякс» провел 12 матчей в различных турнирах, шесть из которых пришлись на квалификацию ЛЕ.

    В этих поединках клуб из Амстердама потерпел два поражения, раз сыграл вничью и отпраздновал девять викторий, и большинство из них с разницей в два и более мячей. И только в одном матче за все это время он не смог забить. Сейчас же у команды 6-матчевая беспроигрышная серия, в которой было пять викторий.

    Статистика для ставок

    • «Аякс» и «Славия» между собой провели только три поединка, два из которых выиграли пражане и раз была мировая

    • В двух из трех данных поединков забивали обе стороны и матчи носили верховой характер

    • Обе команды к этой игре подходят с длительными беспроигрышными сериями

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Славии» — 2.16, победа «Аякса» — 3.50, ничья — 3.60.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.89 и 2.01 соответственно.

    Прогноз: Данный матч в первую очередь обещает принести забитые мячи в обе стороны, потому что данные коллективы в этом сезоне хорошо смотрятся в атаке.

    Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.77.

    Прогноз: И также еще здесь сделаем ставку на викторию «Славии». Клуб из Праги отлично смотрится в родных стенах, да и к тому же неплохо играет против предстоящего оппонента.

    Ставка: победа «Славии» за 2.16.

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    «Славия» Прага — «Аякс»: прогноз, ставка (1.77), статистика, коэффициенты матча 03.10.2024. Прогнозы на футбол. В ожидании голевого обмена
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