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    «Копенгаген» добьётся домашней победы?

    «Копенгаген» — «Ягеллония». Ставка (к. 2.26) и прогноз на футбол, Лига конференций, 3 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Копенгаген» — «Ягеллония»
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    «Копенгаген»
    Датский «Копенгаген» дома сыграет против польской «Ягеллонии» на старте нового розыгрыша Лиги конференций. Поединок пройдёт 3 октября, начало — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Копенгаген» — «Ягеллония», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Этап лиги 03 Октября 2024 года

    Копенгаген

  • Копенгаген
    •  Копенгаген 22:00 Ягеллония

    Ягеллония

  • Белосток
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    «Копенгаген»

    Турнирное положение: «Копенгаген» — один из лидеров датского чемпионата. В турнирной таблице участник Лиги конференций занимает вторую строчку, набрав 20 очков, отставая от «Мидтьюлланна» на 4 пункта.

    Последние матчи: «Копенгаген» изначально стартовал в Лиге конференций, обыграв трёх соперников: «Мэгпис» (5:1 — дома, 3:0 — в гостях), «Баник Острава» (1:0 — дома, 1:1 — в гостях) и «Килмарнок» (2:0 — дома, 1:1 — в гостях).

    Копенгаген — Ягеллония: коэффициенты букмекеров

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    Не сыграют: 6 игроков датского клуба находятся в лазарете: Барджи, Бойлисен, Фальк, Гарананга, Ларссон и Мелинг.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Копенгаген» выдает победную серию из трёх матчей.

    «Ягеллония»

    Турнирное положение: «Ягеллония» в числе лидеров польского чемпионата. В турнирной таблице участник Лиги конференций занимает вторую строчку, набрав 21 очко, отставая от «Леха» на 4 пункта.

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    • Последние матчи: «Ягеллония» на правах чемпиона Польши выступила в Лиге чемпионов. В главном клубном турнире польский коллектив выиграл у литовского «Паневежиса» (3:1 — дома, 4:0 — в гостях), но потом проиграл норвежского «Будё-Глимту» (4:1 — дома, 1:0 — в гостях).

    В Лиге Европы «Ягеллония» проиграла «Аяксу» (1:4 — дома, 0:3 — в гостях). Таким образом польский коллектив перебрался из ЛЕ в основную сетку Лиги конференций.

    Не сыграют: 3 игрока польского клуба находятся в лазарете: Чурлинов, Нене, Войдаковски.

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    Состояние команды: «Ягеллония» выдает победную серию из трёх матчей.

    Статистика для ставок

    • «Копенгаген» и «Ягеллония» выдают победную серию из трёх матчей

    • «Копенгаген» и «Ягеллония» ранее не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Копенгаген» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.56. Ничья оценена в 4.68, а победа «Ягеллонии» — в 5.49.

    ТБ 3.5 и ТМ 3.5 принимаются с коэффициентом — 2.26 и 1.67 соответственно.

    Прогноз: Как показывает практика игр, обе команды любят играть в атакующий футбол и много забивают.

    Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.26.

    Прогноз: Есть большая вероятность, что оба клуба смогут отличиться в предстоящей игре.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.70.

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    «Копенгаген» — «Ягеллония»: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 03.10.2024. Прогнозы на футбол. «Копенгаген» добьётся домашней победы?
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