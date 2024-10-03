Копенгаген
Ягеллония
«Копенгаген»
Турнирное положение: «Копенгаген» — один из лидеров датского чемпионата. В турнирной таблице участник Лиги конференций занимает вторую строчку, набрав 20 очков, отставая от «Мидтьюлланна» на 4 пункта.
Последние матчи: «Копенгаген» изначально стартовал в Лиге конференций, обыграв трёх соперников: «Мэгпис» (5:1 — дома, 3:0 — в гостях), «Баник Острава» (1:0 — дома, 1:1 — в гостях) и «Килмарнок» (2:0 — дома, 1:1 — в гостях).
Копенгаген — Ягеллония: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: 6 игроков датского клуба находятся в лазарете: Барджи, Бойлисен, Фальк, Гарананга, Ларссон и Мелинг.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: «Копенгаген» выдает победную серию из трёх матчей.
«Ягеллония»
Турнирное положение: «Ягеллония» в числе лидеров польского чемпионата. В турнирной таблице участник Лиги конференций занимает вторую строчку, набрав 21 очко, отставая от «Леха» на 4 пункта.
Последние матчи: «Ягеллония» на правах чемпиона Польши выступила в Лиге чемпионов. В главном клубном турнире польский коллектив выиграл у литовского «Паневежиса» (3:1 — дома, 4:0 — в гостях), но потом проиграл норвежского «Будё-Глимту» (4:1 — дома, 1:0 — в гостях).
В Лиге Европы «Ягеллония» проиграла «Аяксу» (1:4 — дома, 0:3 — в гостях). Таким образом польский коллектив перебрался из ЛЕ в основную сетку Лиги конференций.
Не сыграют: 3 игрока польского клуба находятся в лазарете: Чурлинов, Нене, Войдаковски.
Состояние команды: «Ягеллония» выдает победную серию из трёх матчей.
Статистика для ставок
- «Копенгаген» и «Ягеллония» выдают победную серию из трёх матчей
- «Копенгаген» и «Ягеллония» ранее не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Копенгаген» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.56. Ничья оценена в 4.68, а победа «Ягеллонии» — в 5.49.
ТБ 3.5 и ТМ 3.5 принимаются с коэффициентом — 2.26 и 1.67 соответственно.
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Прогноз: Как показывает практика игр, обе команды любят играть в атакующий футбол и много забивают.
Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.26.
Прогноз: Есть большая вероятность, что оба клуба смогут отличиться в предстоящей игре.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.70.