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    Команда Роналду начнет без прелюдий

    «Аль-Наср» — «Аль-Райян». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Азиатская Лига чемпионов, 30 сентября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Аль-Наср Эр-Рияд Прогнозы на Криштиану Роналду
    Прогноз и ставки на «Аль-Наср» — «Аль-Райян»
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    Криштиану Роналду
    30 сентября во 2-м туре Азиатской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Аль-Наср» и «Аль-Райян». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Наср» — «Аль-Райян», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов Азии. Элита. Запад 30 Сентября 2024 года

    Аль-Наср

  • Эр-Рияд
    •  Аль-Наср 21:00 Al-Rayyan

    Al-Rayyan

  • Лига чемпионов Азии. Элита. Запад
    •

    «Аль-Наср»

    Турнирное положение: «Аль-Наср» сражается за чемпионство в Саудовской Аравии. На данный момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

    При этом «Аль-Наср» лишь на один зачетный балл отстает от лидера. Причем в 5 турах команде удалось набрать 11 очков.

    Последние матчи: минувший тур чемпионата «Аль-Наср» провел удачно. Команда уверенно переиграла «Аль-Вехду» (2:0).

    А вот до того «Аль-Наср» с натугой одолел «Аль-Хазм» (2:1). Зато «Аль-Иттифак» команда обыграла по всем статьям (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих матчах она забила 9 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Криштиану Роналду и его партнеры нынче на ходу. В трех своих последних матчах команда добыла победы.

    Против «Аль-Райяна» аравийцы явно будут действовать с позиции силы. Да и Роналду отличился уже 4 мячами в чемпионате, и теперь мотивирован улучшить статистику и в Азиатской Лиге чемпионов.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться добыть свою первую победу в турнире. Да и оппонент нынче отнюдь не блещет.

    «Аль-Райян»

    Турнирное положение: «Аль-Райян» проводит далеко не самый успешный свой сезон. На текущий момент команда находится на 9 строчке турнирной таблицы чемпионата Катара.

    Причем «Аль-Райян» отстает от лидера чемпионата уже на 9 очков. Да и пропускает команда в среднем 2 гола за матч — 13 мячей в 6 поединках.

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    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда проиграла. «Аль-Райян» уступил «Аль-Райяну» (1:2).

    До того команда драматично уступила «Аль-Вакре» (0:2). А вот в стартовом туре Азиатской Лиги чемпионов она пала под натиском «Аль-Хиляля» (1:3).

    Вообще же, «Аль-Райян» в 5 своих последних матчах победил 2 раза. Забила в них команда 9 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда не блещет стабильностью результатов. При этом «Аль-Райян» проиграл в 3 своих последних поединках.

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    При этом катарцы постараются поднатореть в плане результатов. «Аль-Райян» способен выдать отдельный качественный поединок.

    Причем «Аль-Райян» до последней серии неудач выиграл 3 раза кряду. Да и мотивация дать знатный бой аравийцам у команды высокая.

    Нет сомнений, что номинальные гости не собираются лишь обороняться. Катарцы намерены поправить свое турнирное положение в Азиатской Лиге чемпионов.

    Статистика для ставок

    • Катарцы проиграли в 3 своих последних поединках

    • «Аль-Наср» в среднем забивает 2 гола за матч

    • «Аль-Наср» в 5 турах своего чемпионата пропустил 3 мяча

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аль-Наср» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 4.25.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.46 и 2.60.

    Прогноз: Аравийцы весьма неплохо атакуют, и наверняка будут действовать максимально активно.

    «Аль-Наср» способен прибавить в плане реализации, и наверняка сразу понесется в атаку.

    Ставка: Победа «Аль-Насра» в 1 тайме за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.60

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    «Аль-Наср» — «Аль-Райян»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 30.09.2024. Прогнозы на футбол. Команда Роналду начнет без прелюдий
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