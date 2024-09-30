30 сентября во 2-м туре Азиатской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Аль-Наср» и «Аль-Райян». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Наср» — «Аль-Райян», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Аль-Наср»

Турнирное положение: «Аль-Наср» сражается за чемпионство в Саудовской Аравии. На данный момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Аль-Наср» лишь на один зачетный балл отстает от лидера. Причем в 5 турах команде удалось набрать 11 очков.

Последние матчи: минувший тур чемпионата «Аль-Наср» провел удачно. Команда уверенно переиграла «Аль-Вехду» (2:0).

А вот до того «Аль-Наср» с натугой одолел «Аль-Хазм» (2:1). Зато «Аль-Иттифак» команда обыграла по всем статьям (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих матчах она забила 9 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Криштиану Роналду и его партнеры нынче на ходу. В трех своих последних матчах команда добыла победы.

Против «Аль-Райяна» аравийцы явно будут действовать с позиции силы. Да и Роналду отличился уже 4 мячами в чемпионате, и теперь мотивирован улучшить статистику и в Азиатской Лиге чемпионов.

Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться добыть свою первую победу в турнире. Да и оппонент нынче отнюдь не блещет.

«Аль-Райян»

Турнирное положение: «Аль-Райян» проводит далеко не самый успешный свой сезон. На текущий момент команда находится на 9 строчке турнирной таблицы чемпионата Катара.

Причем «Аль-Райян» отстает от лидера чемпионата уже на 9 очков. Да и пропускает команда в среднем 2 гола за матч — 13 мячей в 6 поединках.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда проиграла. «Аль-Райян» уступил «Аль-Райяну» (1:2).

До того команда драматично уступила «Аль-Вакре» (0:2). А вот в стартовом туре Азиатской Лиги чемпионов она пала под натиском «Аль-Хиляля» (1:3).

Вообще же, «Аль-Райян» в 5 своих последних матчах победил 2 раза. Забила в них команда 9 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда не блещет стабильностью результатов. При этом «Аль-Райян» проиграл в 3 своих последних поединках.

При этом катарцы постараются поднатореть в плане результатов. «Аль-Райян» способен выдать отдельный качественный поединок.

Причем «Аль-Райян» до последней серии неудач выиграл 3 раза кряду. Да и мотивация дать знатный бой аравийцам у команды высокая.

Нет сомнений, что номинальные гости не собираются лишь обороняться. Катарцы намерены поправить свое турнирное положение в Азиатской Лиге чемпионов.

Статистика для ставок

Катарцы проиграли в 3 своих последних поединках

«Аль-Наср» в среднем забивает 2 гола за матч

«Аль-Наср» в 5 турах своего чемпионата пропустил 3 мяча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аль-Наср» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 4.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.46 и 2.60.

Прогноз: Аравийцы весьма неплохо атакуют, и наверняка будут действовать максимально активно.

«Аль-Наср» способен прибавить в плане реализации, и наверняка сразу понесется в атаку.

Ставка: Победа «Аль-Насра» в 1 тайме за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.60