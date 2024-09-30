Аль-Наср
Al-Rayyan
«Аль-Наср»
Турнирное положение: «Аль-Наср» сражается за чемпионство в Саудовской Аравии. На данный момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы.
При этом «Аль-Наср» лишь на один зачетный балл отстает от лидера. Причем в 5 турах команде удалось набрать 11 очков.
Последние матчи: минувший тур чемпионата «Аль-Наср» провел удачно. Команда уверенно переиграла «Аль-Вехду» (2:0).
А вот до того «Аль-Наср» с натугой одолел «Аль-Хазм» (2:1). Зато «Аль-Иттифак» команда обыграла по всем статьям (3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих матчах она забила 9 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Криштиану Роналду и его партнеры нынче на ходу. В трех своих последних матчах команда добыла победы.
Против «Аль-Райяна» аравийцы явно будут действовать с позиции силы. Да и Роналду отличился уже 4 мячами в чемпионате, и теперь мотивирован улучшить статистику и в Азиатской Лиге чемпионов.
Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться добыть свою первую победу в турнире. Да и оппонент нынче отнюдь не блещет.
«Аль-Райян»
Турнирное положение: «Аль-Райян» проводит далеко не самый успешный свой сезон. На текущий момент команда находится на 9 строчке турнирной таблицы чемпионата Катара.
Причем «Аль-Райян» отстает от лидера чемпионата уже на 9 очков. Да и пропускает команда в среднем 2 гола за матч — 13 мячей в 6 поединках.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда проиграла. «Аль-Райян» уступил «Аль-Райяну» (1:2).
До того команда драматично уступила «Аль-Вакре» (0:2). А вот в стартовом туре Азиатской Лиги чемпионов она пала под натиском «Аль-Хиляля» (1:3).
Вообще же, «Аль-Райян» в 5 своих последних матчах победил 2 раза. Забила в них команда 9 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе команда не блещет стабильностью результатов. При этом «Аль-Райян» проиграл в 3 своих последних поединках.
При этом катарцы постараются поднатореть в плане результатов. «Аль-Райян» способен выдать отдельный качественный поединок.
Причем «Аль-Райян» до последней серии неудач выиграл 3 раза кряду. Да и мотивация дать знатный бой аравийцам у команды высокая.
Нет сомнений, что номинальные гости не собираются лишь обороняться. Катарцы намерены поправить свое турнирное положение в Азиатской Лиге чемпионов.
Статистика для ставок
- Катарцы проиграли в 3 своих последних поединках
- «Аль-Наср» в среднем забивает 2 гола за матч
- «Аль-Наср» в 5 турах своего чемпионата пропустил 3 мяча
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Аль-Наср» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 4.25.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.46 и 2.60.
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Прогноз: Аравийцы весьма неплохо атакуют, и наверняка будут действовать максимально активно.
«Аль-Наср» способен прибавить в плане реализации, и наверняка сразу понесется в атаку.
Ставка: Победа «Аль-Насра» в 1 тайме за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.60