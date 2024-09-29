29 сентября в 12-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Арсенал» Тула и «Уфа». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Арсенал» Тула — «Уфа», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Арсенал» Тула

Турнирное положение: «Канониры» все еще идут без поражений. После 11 туров команда занимает 1 место в турнирной таблице.

При этом «Арсенал» Тула в 11 поединках настрелял лишь 10 мячей. Зато оборона команды надежна словно бетон, дав сбой всего 4 раза.

Последние матчи: в минувшем туре туляки добыли один зачетный пункт. «Арсенал» Тула подписал мировую с «Балтикой» (0:0).

А вот из Кубка России команда Александра Сторожука вылетела. «Пушкари» в серии пенальти уступили скромному «Знамя Труда».

Вообще, в 5 своих последних матчах «Арсенал» Тула добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: «канониры» в среднем забивают чуть реже гола за матч. Да и победы команде Сторожука в последнее время даются натужно.

Поединки с «Уфой» для команды традиционно складываются непросто. Из 5 последних матчей «Арсенал» Тула выиграл и проиграл по 2 раза.

Нет сомнений, что туляки постараются закрепиться на вершине турнирной таблицы. Да и оппонент нынче переживает явный кризис жанра.

«Уфа»

Турнирное положение: Уфимцам предстоит непростая борьба за выживание. При этом по итогам первых 11 туров первенства команда находится на 17 месте.

Причем «Уфа» относительно неплохо действует в плане реализации. В 11 матчах команда забила 10 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в минувшем туре команда снова уступила. Уфимцы минимально уступили «Чайке».

А вот в Кубке страны команда прошла в следующий раунд. В серии пенальти она сумела пройти второлиговый «Волгарь».

Вообще, в 5 своих последних матчах «Уфа» выиграла 1 раз. В этих матчах игроки команды забили 3 мяча, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе «Уфа» имеет явные проблемы с надежностью тылов. Оборона команды дала результативный сбой 15 раз в 11 матчах первенства.

Вот только «Уфа» в двух последних очных поединках уступила тулякам. Да и в нынешней диспозиции команде за счастье будет ничейный результат.

Отставание от спасительной 15 позиции составляет 2 очка. Да и сама игра уфимцев вызывает ряд вопросов.

И уж точно «Уфа» будет действовать с явной оглядкой на тылы. Гости постараются найти свой шанс на контратаках.

Статистика для ставок

«Уфа» в среднем забивает почти гол за матч

«Арсенал» Тула пропустил всего 4 мяча в 11 матчах первенства

Туляки не пропускали в 2 своих последних матчах первого дивизиона

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» Тула — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.61. Ничья оценена в 3.62, а победа оппонента — в скромные 5.93.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.38 и 1.56.

Прогноз: «Канониры» явно намерены поднатореть в плане реализации.

Подопечные Сторожука потенциально способны прибавить, и наверняка начнут встречу максимально активно.

Ставка: Победа «Арсенала» Тула в 1 тайме за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих забьют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.38