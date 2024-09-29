ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Владимир Габулов«Я осознал, сколько интересного пропускал, будучи футболистом». Владимир Габулов — о жизни вне футбола, важности риска и лучших вратарях мира Роберт Левандовский — нападающий «Барселоны» Примера. «Атлетико» встретится с «Реалом», «Осасуна» примет «Барселону», «Атлетик» — «Севилья» Макс Холлоуэй против Джастина ГейджиНокаут Холлоуэя в бою с Гейджи и еще 5 громких апсетов в истории легкого веса UFC
    Все новости спорта

    Туляки начнут без раскачки

    Арсенал Тула — Уфа: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.20. 29/09/2024 в 17:00

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на ФНЛ — Первая лига Прогнозы на Арсенал Тула Прогнозы на Уфу Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Арсенал» Тула — «Уфа»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Арсенал» Тула
    29 сентября в 12-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Арсенал» Тула и «Уфа». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Арсенал» Тула — «Уфа», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Первая лига 29 Сентября 2024 года

    Арсенал Тула

  • Тула
    •  Арсенал Тула 17:00 Уфа

    Уфа

  • Уфа
    •

    «Арсенал» Тула

    Турнирное положение: «Канониры» все еще идут без поражений. После 11 туров команда занимает 1 место в турнирной таблице.

    При этом «Арсенал» Тула в 11 поединках настрелял лишь 10 мячей. Зато оборона команды надежна словно бетон, дав сбой всего 4 раза.

    Арсенал Тула — Уфа: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре туляки добыли один зачетный пункт. «Арсенал» Тула подписал мировую с «Балтикой» (0:0).

    А вот из Кубка России команда Александра Сторожука вылетела. «Пушкари» в серии пенальти уступили скромному «Знамя Труда».

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Арсенал» Тула добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: «канониры» в среднем забивают чуть реже гола за матч. Да и победы команде Сторожука в последнее время даются натужно.

    Поединки с «Уфой» для команды традиционно складываются непросто. Из 5 последних матчей «Арсенал» Тула выиграл и проиграл по 2 раза.

    Нет сомнений, что туляки постараются закрепиться на вершине турнирной таблицы. Да и оппонент нынче переживает явный кризис жанра.

    «Уфа»

    Турнирное положение: Уфимцам предстоит непростая борьба за выживание. При этом по итогам первых 11 туров первенства команда находится на 17 месте.

    Причем «Уфа» относительно неплохо действует в плане реализации. В 11 матчах команда забила 10 мячей в ворота соперников.

  • 10-й тур РПЛ. Булыкин и Рабинер ждут много голов в дерби «Спартака» и «Локо»
  • Прогнозы экспертов на центральные матчи 10-го тура чемпионата России по футболу
  • Вчера

    • Последние матчи: в минувшем туре команда снова уступила. Уфимцы минимально уступили «Чайке».

    А вот в Кубке страны команда прошла в следующий раунд. В серии пенальти она сумела пройти второлиговый «Волгарь».

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Уфа» выиграла 1 раз. В этих матчах игроки команды забили 3 мяча, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе «Уфа» имеет явные проблемы с надежностью тылов. Оборона команды дала результативный сбой 15 раз в 11 матчах первенства.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Вот только «Уфа» в двух последних очных поединках уступила тулякам. Да и в нынешней диспозиции команде за счастье будет ничейный результат.

    Отставание от спасительной 15 позиции составляет 2 очка. Да и сама игра уфимцев вызывает ряд вопросов.

    И уж точно «Уфа» будет действовать с явной оглядкой на тылы. Гости постараются найти свой шанс на контратаках.

    Статистика для ставок

    • «Уфа» в среднем забивает почти гол за матч

    • «Арсенал» Тула пропустил всего 4 мяча в 11 матчах первенства

    • Туляки не пропускали в 2 своих последних матчах первого дивизиона

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» Тула — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.61. Ничья оценена в 3.62, а победа оппонента — в скромные 5.93.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.38 и 1.56.

    Прогноз: «Канониры» явно намерены поднатореть в плане реализации.

    Подопечные Сторожука потенциально способны прибавить, и наверняка начнут встречу максимально активно.

    Ставка: Победа «Арсенала» Тула в 1 тайме за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих забьют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.38

    Ещё прогнозы на спорт
    1.73
  • Прогноз на матч Ястремская — Подороска
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Синнер — Сафиуллин
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Амур — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 10:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Андреева — Бегу
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Киз — Соррибес-Тормо
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Нисиока — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Барыс — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Рахимова — Чжэн
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Маннарино — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Удинезе — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.75
  • Прогноз на матч Локомотив — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Арсенал» Тула — «Уфа»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 29.09.2024. Прогнозы на футбол. Туляки начнут без раскачки
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры