Арсенал Тула
Уфа
«Арсенал» Тула
Турнирное положение: «Канониры» все еще идут без поражений. После 11 туров команда занимает 1 место в турнирной таблице.
При этом «Арсенал» Тула в 11 поединках настрелял лишь 10 мячей. Зато оборона команды надежна словно бетон, дав сбой всего 4 раза.
Арсенал Тула — Уфа: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре туляки добыли один зачетный пункт. «Арсенал» Тула подписал мировую с «Балтикой» (0:0).
А вот из Кубка России команда Александра Сторожука вылетела. «Пушкари» в серии пенальти уступили скромному «Знамя Труда».
Вообще, в 5 своих последних матчах «Арсенал» Тула добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 3 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «канониры» в среднем забивают чуть реже гола за матч. Да и победы команде Сторожука в последнее время даются натужно.
Поединки с «Уфой» для команды традиционно складываются непросто. Из 5 последних матчей «Арсенал» Тула выиграл и проиграл по 2 раза.
Нет сомнений, что туляки постараются закрепиться на вершине турнирной таблицы. Да и оппонент нынче переживает явный кризис жанра.
«Уфа»
Турнирное положение: Уфимцам предстоит непростая борьба за выживание. При этом по итогам первых 11 туров первенства команда находится на 17 месте.
Причем «Уфа» относительно неплохо действует в плане реализации. В 11 матчах команда забила 10 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: в минувшем туре команда снова уступила. Уфимцы минимально уступили «Чайке».
А вот в Кубке страны команда прошла в следующий раунд. В серии пенальти она сумела пройти второлиговый «Волгарь».
Вообще, в 5 своих последних матчах «Уфа» выиграла 1 раз. В этих матчах игроки команды забили 3 мяча, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе «Уфа» имеет явные проблемы с надежностью тылов. Оборона команды дала результативный сбой 15 раз в 11 матчах первенства.
Вот только «Уфа» в двух последних очных поединках уступила тулякам. Да и в нынешней диспозиции команде за счастье будет ничейный результат.
Отставание от спасительной 15 позиции составляет 2 очка. Да и сама игра уфимцев вызывает ряд вопросов.
И уж точно «Уфа» будет действовать с явной оглядкой на тылы. Гости постараются найти свой шанс на контратаках.
Статистика для ставок
- «Уфа» в среднем забивает почти гол за матч
- «Арсенал» Тула пропустил всего 4 мяча в 11 матчах первенства
- Туляки не пропускали в 2 своих последних матчах первого дивизиона
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» Тула — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.61. Ничья оценена в 3.62, а победа оппонента — в скромные 5.93.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.38 и 1.56.
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Прогноз: «Канониры» явно намерены поднатореть в плане реализации.
Подопечные Сторожука потенциально способны прибавить, и наверняка начнут встречу максимально активно.
Ставка: Победа «Арсенала» Тула в 1 тайме за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих забьют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.38