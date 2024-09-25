Киевское «Динамо» 25 сентября примет римский «Лацио» на старте основного этапа Лиги Европы. Поединок начнется в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» Киев — «Лацио», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Динамо» Киев

Турнирное положение: Киевляне в УПЛ лидируют в таблице. «Динамо» набрало 16 очков в шести встречах.

У команды 5 побед, одна ничья и ни одного поражения. Разница мячей составляет 11-3.

Последние матчи: «Динамо» в минувшие выходные неожиданно потеряло очки в домашнем матче УПЛ. Киевский клуб принимал «Рух» и разошелся миром со счетом 0:0.

Ранее в сентябре «Динамо» только побеждало. Киевляне выиграли у «ЛНЗ Черкассы» (1:0), «Зари» (2:0) и «Ворсклы» (3:1).

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: Значимых потерь у команды нет.

Состояние команды: «Динамо» Киев очень хорошо выступает во внутреннем первенстве. Команда рассчитывает продолжить беспроигрышную серию в еврокубках.

Букмекеры выделяют фаворитом «Лацио». Но украинский клуб не стоит недооценивать. Динамовцам по силам добиться положительного результата в первом матче.

«Лацио»

Турнирное положение: «Лацио» в чемпионате Италии находится на 8-й позиции. У клуба 7 набранных очков в пяти встречах.

В Серии А «Лацио» два раза победил и дважды уступил. Также зафиксирована одна ничья.

Последние матчи: «Лацио» начал чемпионат Италии-2024/25 с победы над «Венецией» со счетом 3:1. Но затем в двух матчах с «Удинезе» и «Миланом» было набрано лишь одно очко.

В текущем месяце «Лацио» одолел «Верону», а также уступил «Фиорентине».

Не сыграют: Значимых потерь у команды нет.

Состояние команды: «Лацио» пока не хватает стабильности. Команда чередует победы с поражениями.

В первом матче с «Динамо» римляне вряд ли постараются выиграть любой ценой. Впереди будет ответная встреча в Италии. Перед своими фанатами «Лацио» наверняка сыграет активнее.

Последний раз команды встречались 15 марта 2018 года. Тогда «Лацио» на выезде одолел киевское «Динамо» со счетом 2:0.

Статистика для ставок

«Динамо» в УПЛ еще ни разу не проиграло

«Лацио» в таблице чемпионата Италии находится на 8-м месте

15 марта 2018 года римский клуб в гостях одолел киевское «Динамо» со счетом 2:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Лацио» — 2.04, выигрыш «Динамо» — 3.85, ничья — 3.60.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.84 и 2.00 соответственно.

Прогноз: украинский клуб находится в хорошей форме. «Динамо» по силам не проиграть первый матч.

Ставка: «Динамо» не проиграет за 1.85.

Прогноз: еще один прогноз, что команды проявят себя в атаке и смогут поразить ворота друг друга.

Ставка: обе забьют за 1.78.