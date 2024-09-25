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    Украинский клуб не проиграет первый матч?

    «Динамо» Киев — «Лацио». Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, Лига Европы, 25 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Киев — «Лацио»
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    «Динамо» Киев
    Киевское «Динамо» 25 сентября примет римский «Лацио» на старте основного этапа Лиги Европы. Поединок начнется в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» Киев — «Лацио», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Этап лиги 25 Сентября 2024 года

    Динамо К

  • Киев
    •  Динамо К 22:00 Лацио

    Лацио

  • Рим
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    «Динамо» Киев

    Турнирное положение: Киевляне в УПЛ лидируют в таблице. «Динамо» набрало 16 очков в шести встречах.

    У команды 5 побед, одна ничья и ни одного поражения. Разница мячей составляет 11-3.

    Динамо К — Лацио: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: «Динамо» в минувшие выходные неожиданно потеряло очки в домашнем матче УПЛ. Киевский клуб принимал «Рух» и разошелся миром со счетом 0:0.

    Ранее в сентябре «Динамо» только побеждало. Киевляне выиграли у «ЛНЗ Черкассы» (1:0), «Зари» (2:0) и «Ворсклы» (3:1).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: Значимых потерь у команды нет.

    Состояние команды: «Динамо» Киев очень хорошо выступает во внутреннем первенстве. Команда рассчитывает продолжить беспроигрышную серию в еврокубках.

    Букмекеры выделяют фаворитом «Лацио». Но украинский клуб не стоит недооценивать. Динамовцам по силам добиться положительного результата в первом матче.

    «Лацио»

    Турнирное положение: «Лацио» в чемпионате Италии находится на 8-й позиции. У клуба 7 набранных очков в пяти встречах.

    В Серии А «Лацио» два раза победил и дважды уступил. Также зафиксирована одна ничья.

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    • Последние матчи: «Лацио» начал чемпионат Италии-2024/25 с победы над «Венецией» со счетом 3:1. Но затем в двух матчах с «Удинезе» и «Миланом» было набрано лишь одно очко.

    В текущем месяце «Лацио» одолел «Верону», а также уступил «Фиорентине».

    Не сыграют: Значимых потерь у команды нет.

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    Состояние команды: «Лацио» пока не хватает стабильности. Команда чередует победы с поражениями.

    В первом матче с «Динамо» римляне вряд ли постараются выиграть любой ценой. Впереди будет ответная встреча в Италии. Перед своими фанатами «Лацио» наверняка сыграет активнее.

    Последний раз команды встречались 15 марта 2018 года. Тогда «Лацио» на выезде одолел киевское «Динамо» со счетом 2:0.

    Статистика для ставок

    • «Динамо» в УПЛ еще ни разу не проиграло

    • «Лацио» в таблице чемпионата Италии находится на 8-м месте

    • 15 марта 2018 года римский клуб в гостях одолел киевское «Динамо» со счетом 2:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Лацио» — 2.04, выигрыш «Динамо» — 3.85, ничья — 3.60.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.84 и 2.00 соответственно.

    Прогноз: украинский клуб находится в хорошей форме. «Динамо» по силам не проиграть первый матч.

    Ставка: «Динамо» не проиграет за 1.85.

    Прогноз: еще один прогноз, что команды проявят себя в атаке и смогут поразить ворота друг друга.

    Ставка: обе забьют за 1.78.

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    «Динамо» Киев — «Лацио»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 25.09.2024. Прогнозы на футбол. Украинский клуб не проиграет первый матч?
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