25 сентября в рамках 7-го тура испанской Примеры сыграют «Барселона» и «Хетафе». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Барселона» — «Хетафе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Барселона»

Турнирное положение: Команда начала нынешний сезоне просто бесподобно. После 6-и туров «Барселона» занимает 1-е место в таблице Примеры с 18-ю очками в активе.

«Сине-гранатовые» опережают ближайшего преследователя («Реал») на 4 балла. К тому же, «Барселона» занимает 1-е место в лиге по результативности (22 гола) и делит 3-ю строчку по надежности в обороне (5 пропущенных).

Последние матчи: В прошедшем туре Примеры «Барселона» разгромила «Вильярреал» со счетом 5:1, по дублю в том матче оформили Роберт Левандовский и Рафинья. До этого команда проиграла «Монако» (1:2) в рамках 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

У «Барселоны» продолжается победная серия в Примере, которая насчитывает уже 6 матчей подряд. Во всех встречах команда не пропускала больше 1-го гола, забивая при этом минимум дважды.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: Рональд Араухо, Марк Берналь, Андреас Кристенсен, Френки Де Йонг, Гави, Фермин Лопес, Даниэль Ольмо и Марк-Андре тер Стеген (у всех — травмы).

Состояние команды: Стоит отметить, что в последнем матче против «Вильярреала» основной голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген получил серьезную травму и не сможет помочь своей команде в нынешнем сезоне.

«Сине-гранатовые» громят своих соперников в Примере одного за другим. Три футболиста «Барселоны» находятся в топ-5 лучших бомбардиров чемпионата — Роберт Левандовский, Рафинья и Ламин Ямаль.

«Хетафе»

Турнирное положение: Команда, откровенно говоря, провалила старт нынешнего сезона. После 6-и туров «Хетафе» занимает 18-е место в таблице с 4 очками в активе.

Команда находится в зоне вылета, отставая от 17-й позиции на 1 балл. Главная проблема «Хетафе» на старте сезона — крайне низкая результативность. По забитым голам команда делит предпоследнее место в лиге.

Последние матчи: В прошлом туре Примеры «Хетафе» сыграл вничью с «Леганесом» (1:1), сравняв счет на 83-й минуте. До этого команда проиграла «Бетису» (1:2).

В нынешнем сезоне «Хетафе» еще ни разу не побеждал. За 6 встреч команда 4 раза сыграла вничью и дважды проиграла, забив при этом всего лишь 3 гола при 5-и пропущенных.

Состояние команды: Да, «Хетафе» не набирает то количество очков, которое позволит чуствовать себя спокойно в Примере, но команда бьется буквально в каждом матче. В матчах против «Бетиса» и «Севильи» «Хетафе» уступил только в 1 мяч.

Стоит отметить, что в последних 5-и очных встречах команда проигрывала «Барселоне» только 2 раза, во всех остальных 3-х встречах была ничья. Сможет ли на сей раз «Хетафе» зацепиться за очки? Это будет сделать очень тяжело...

Статистика для ставок

«Барселона» выиграла все 6 матчей в Примере

В последних 3-х матчах чемпионата Испании «сине-гранатовые» забили 16 раз

«Хетафе» не смог одержать ни одной победы в 6-и матчах нынешнего сезона

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 6.40, а победа «Хетафе» — в 13.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 1.60 и 2.40.

Прогноз: «Барселона» продолжит крушить своих соперников. «Хетафе» не будет исключением.

Ставка: Победа «Барселоны» с форой (-2.5) за 2.90.

Прогноз: Можно предположить, что «Хетафе» соберется с силами и забьет 1 гол «Барселоне». К тому же, у «сине-гранатовых» травмировался основной голкипер.

Ставка: Индивидуальный тотал «Хетафе» 0.5 больше за 2.10.