23 сентября в рамках 5-го тура итальянской Серии А сыграют «Аталанта» и «Комо». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Аталанта» — «Комо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Аталанта»

Турнирное положение: Команда занимает 8-е место в таблице Серии А с 6-ю очками в активе после 4-х туров. «Аталанта» отстает от 5-ки лидеров лишь на 2 балла.

На своем поле команда успела провести только 1 матч, в котором одержала победу. «Аталанта» показывает очень веселый футбол в последнее время

Последние матчи: В прошедшей встрече общего этапа Лиги чемпионов «Аталанта» сыграла вничью с «Арсеналом» (0:0). Матчем ранее команда одолела «Фиорентину» со счетом 3:2.

В последних 5-и встречах во всех турнирах «Аталанта» по 2 раза выиграла и проиграла, а также однажды сыграла вничью. За этот период команда забила 8 голов при таком же количестве пропущенных.

Прогнозы и ставки на Серию А

Не сыграют: Джорджо Скальвини, Рафаэл Толой и Джанлука Скамакка (у всех — травмы).

Состояние команды: «Аталанта» не всегда показывает свою мощь, но в матче против «Комо» команда точно будет фаворитом. В тому же, в единственной встрече за последние 20 лет «Аталанта» разгромила своего соперника со счетом 4:0.

У «Аталанты» есть нападающий, который возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата Италии. Матео Ретеги забил 4 гола за 5 встреч.

«Комо»

Турнирное положение: Команда занимает предпоследнее 19-е место в таблице Серии А, набрав всего 2 очка в 4-х турах. «Комо» только пробилась в высший дивизион и пока не может найти свою игру.

На чужом поле команда уже успела набрать один балл, но в целом игра оставляет желать лучшего.

Последние матчи: В прошедшем туре Серии А «Комо» сыграла вничью с «Болоньей» (2:2), а до этого проиграла «Удинезе» с минимальным счетом 0:1.

В последних 5-и матчах во всех турнирах «Комо» ни разу не победил, трижды проиграл и дважды сыграл вничью. За этот период команда забила 4 гола при 8-и пропущенных.

Не сыграет: Рафаэль Варан (травма).

Состояние команды: «Комо» стартовал не очень здорово, но у команды продолжается адаптация к высшему дивизиону Италии.

Команда забивает не так много, но даже так нашелся нападающий, который отличился пару раз. Патрик Кутроне занимает 13-е место в списке лучших бомбардиров лиги.

Статистика для ставок

«Комо» еще не выиграл ни одной встречи в нынешнем сезоне

Во всех матчах на старте сезона «Аталанта» пробивала тотал 2.5 больше

В единственной очной встрече «Аталанта» разгромила «Комо»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аталанта» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.47. Ничья оценена в 4.80, а победа «Комо» — в 6.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 1.65 и 2.30.

Прогноз: Можно предположить, что «Аталанта» одержит уверенную победу.

Ставка: Победа «Аталанты» с форой (-1.5) за 2.20.

Прогноз: Матч получится результативным. Тем более, у «Комо» не самая надежная оборона.

Ставка: Тотал 3 больше за 2.00.