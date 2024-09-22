22 сентября в 5-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Монца» и «Болонья». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Монца» — «Болонья», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Монца»

Турнирное положение: «Монца» по итогам четырех стартовых туров итальянского первенства набрала лишь три очка.

Команда находится в нижней половине таблицы на 15-й позиции, опережая зону вылета только на один балл и уступая сопернику по разнице мячей.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках четвертого тура Серии А коллектив на своем поле потерпел сыграл вничью с «Интером» (1:1).

Эта мировая стала для хозяев третьей в четырех последних поединках, которые пришлись на официальные игры — в рамках как раз чемпионата Италии.

Прогнозы и ставки на Серию А

Не сыграют: травмирован — Гальярдини, Виньято, Биринделли, Чюррия, Краньо, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах (четырех официальных и одном товарищеском), «Монца» ни разу не выиграла при двух поражениях и трех ничьих.

Словом, у коллектива не лучшие результаты, хотя и не самые плохие, поэтому коллектив имеет хорошие шансы на ничью, а фактор своего поля может даже помочь ему выиграть.

Три гола команды в Серии А нового сезона забивали разные игроки.

«Болонья»

Турнирное положение: «Болонья» после четырех стартовых туров итальянского первенства набрала три очка.

Команда также находится в нижней половине таблицы — на 17-й позиции, опережая зону вылета лишь на один балл и опережая соперника по разнице мячей.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках первого тура основного раунда Лиги чемпионов клуб на своем поле разошелся миром с донецким «Шахтером» со счетом 0:0.

Эта ничья стала для «россоблу» четвертой в пяти последних поединках, которые пришлись на национальный чемпионат и главный еврокубок новой кампании.

Не сыграют: травмированы — Камбьяги, Эль Аззузи, Фергюсон, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые были официальными в Серии А и Лиге чемпионов, «Болонья» ни разу не выиграла при четырех ничьих и одном поражении.

Эта серия говорит о не лучших шансах гостей на победу, особенно если учесть фактор чужого поля, вместе с тем, их шансы на ничью неплохи.

Четыре гола команды в Серии А нового сезона забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Монцы» забивали меньше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Болонья» сыграла вничью

в пяти из семи последних матчей «Болоньи» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Монца» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.40. Ничья — в 3.20, победа «Болоньи» — в 3.25.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.30 и 1.63.

Прогноз: в пяти из семи последних матчей «Болоньи» забивали оба соперника. Так было и в двух из трех их последних домашних поединков.

При этом в двух последних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет ничья, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Болоньи».

Ставка: ничья за 3.20