Монца
Болонья
«Монца»
Турнирное положение: «Монца» по итогам четырех стартовых туров итальянского первенства набрала лишь три очка.
Команда находится в нижней половине таблицы на 15-й позиции, опережая зону вылета только на один балл и уступая сопернику по разнице мячей.
Монца — Болонья: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках четвертого тура Серии А коллектив на своем поле потерпел сыграл вничью с «Интером» (1:1).
Эта мировая стала для хозяев третьей в четырех последних поединках, которые пришлись на официальные игры — в рамках как раз чемпионата Италии.
Не сыграют: травмирован — Гальярдини, Виньято, Биринделли, Чюррия, Краньо, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах (четырех официальных и одном товарищеском), «Монца» ни разу не выиграла при двух поражениях и трех ничьих.
Словом, у коллектива не лучшие результаты, хотя и не самые плохие, поэтому коллектив имеет хорошие шансы на ничью, а фактор своего поля может даже помочь ему выиграть.
Три гола команды в Серии А нового сезона забивали разные игроки.
«Болонья»
Турнирное положение: «Болонья» после четырех стартовых туров итальянского первенства набрала три очка.
Команда также находится в нижней половине таблицы — на 17-й позиции, опережая зону вылета лишь на один балл и опережая соперника по разнице мячей.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках первого тура основного раунда Лиги чемпионов клуб на своем поле разошелся миром с донецким «Шахтером» со счетом 0:0.
Эта ничья стала для «россоблу» четвертой в пяти последних поединках, которые пришлись на национальный чемпионат и главный еврокубок новой кампании.
Не сыграют: травмированы — Камбьяги, Эль Аззузи, Фергюсон, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах, которые были официальными в Серии А и Лиге чемпионов, «Болонья» ни разу не выиграла при четырех ничьих и одном поражении.
Эта серия говорит о не лучших шансах гостей на победу, особенно если учесть фактор чужого поля, вместе с тем, их шансы на ничью неплохи.
Четыре гола команды в Серии А нового сезона забивали разные игроки.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Монцы» забивали меньше 2,5 голов
- в четырех из пяти последних матчей «Болонья» сыграла вничью
- в пяти из семи последних матчей «Болоньи» забивали обе команды.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Монца» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.40. Ничья — в 3.20, победа «Болоньи» — в 3.25.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.30 и 1.63.
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Прогноз: в пяти из семи последних матчей «Болоньи» забивали оба соперника. Так было и в двух из трех их последних домашних поединков.
При этом в двух последних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет ничья, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Болоньи».
Ставка: ничья за 3.20