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    Опустится ли «Болонья» в зону вылета?

    «Монца» — «Болонья». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Серия А, 22 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Монца» — «Болонья»
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    Сантьяго Кастро («Болонья»)
    22 сентября в 5-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Монца» и «Болонья». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Монца» — «Болонья», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 22 Сентября 2024 года

    Монца

  • Монца
    •  Монца 16:00 Болонья

    Болонья

  • Болонья
    •

    «Монца»

    Турнирное положение: «Монца» по итогам четырех стартовых туров итальянского первенства набрала лишь три очка.

    Команда находится в нижней половине таблицы на 15-й позиции, опережая зону вылета только на один балл и уступая сопернику по разнице мячей.

    Монца — Болонья: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках четвертого тура Серии А коллектив на своем поле потерпел сыграл вничью с «Интером» (1:1).

    Эта мировая стала для хозяев третьей в четырех последних поединках, которые пришлись на официальные игры — в рамках как раз чемпионата Италии.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Не сыграют: травмирован — Гальярдини, Виньято, Биринделли, Чюррия, Краньо, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах (четырех официальных и одном товарищеском), «Монца» ни разу не выиграла при двух поражениях и трех ничьих.

    Словом, у коллектива не лучшие результаты, хотя и не самые плохие, поэтому коллектив имеет хорошие шансы на ничью, а фактор своего поля может даже помочь ему выиграть.

    Три гола команды в Серии А нового сезона забивали разные игроки.

    «Болонья»

    Турнирное положение: «Болонья» после четырех стартовых туров итальянского первенства набрала три очка.

    Команда также находится в нижней половине таблицы — на 17-й позиции, опережая зону вылета лишь на один балл и опережая соперника по разнице мячей.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках первого тура основного раунда Лиги чемпионов клуб на своем поле разошелся миром с донецким «Шахтером» со счетом 0:0.

    Эта ничья стала для «россоблу» четвертой в пяти последних поединках, которые пришлись на национальный чемпионат и главный еврокубок новой кампании.

    Не сыграют: травмированы — Камбьяги, Эль Аззузи, Фергюсон, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые были официальными в Серии А и Лиге чемпионов, «Болонья» ни разу не выиграла при четырех ничьих и одном поражении.

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    Эта серия говорит о не лучших шансах гостей на победу, особенно если учесть фактор чужого поля, вместе с тем, их шансы на ничью неплохи.

    Четыре гола команды в Серии А нового сезона забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Монцы» забивали меньше 2,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей «Болонья» сыграла вничью

    • в пяти из семи последних матчей «Болоньи» забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Монца» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.40. Ничья — в 3.20, победа «Болоньи» — в 3.25.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.30 и 1.63.

    Прогноз: в пяти из семи последних матчей «Болоньи» забивали оба соперника. Так было и в двух из трех их последних домашних поединков.

    При этом в двух последних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет ничья, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Болоньи».

    Ставка: ничья за 3.20

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    «Монца» — «Болонья»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 22.09.2024. Прогнозы на футбол. Опустится ли «Болонья» в зону вылета?
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