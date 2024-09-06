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    «Слоны» стартуют в отборе КАН с победы

    Кот-д'Ивуар — Замбия: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на Кот-д'Ивуар — Замбия
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    Николя Пепе
    Сборная Кот-д'Ивуара дома примет Габон в матче первого тура квалификации к КАН-2025. Поединок состоится 6 сентября и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч Кот-д'Ивуар — Замбия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кубок Африки. Квалификация 06 Сентября 2024 года

    Кот-д Ивуар

  • Кубок Африки-2023. 1/8 финала
    •  Кот-д Ивуар 22:00 Замбия

    Замбия

  • Лусака
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    Кот-д'Ивуар

    Турнирное положение: Национальная команда Кот-д'Ивуара на текущий момент находится на 38 месте в мировом рейтинге футбола.

    Данный коллектив является одним из самых титулованных и сильных команд континента, выигравший трижды Кубок Африки, в том числе и предыдущий турнир.

    Кот-д Ивуар — Замбия: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: «Слоны» последний раз выходили на поле летом, расписав тогда на выезде мировую 0:0 с Кенией в отборе к ЧМ-2026, где они пока лидируют в группе. Еще в данном соревновании они одолели 9:0 Сейшелы, 2:0 Гамбию и 1:0 Габон.

    Не сыграют: Значимых потерь у команды нет. Все игроки основы в строю.

    Состояние команды: Сборная Кот-д'Ивуара к этой встрече подходит с 8-матчевой беспроигрышной серией, в которой поровну поделили мировые и победы с учетом основного времени.

    А проиграла команда только в двух случаях из 18 последних. А не забивала она только четырежды за данный промежуток времени.

    Замбия

    Турнирное положение: Сборная Замбии на данный момент в рейтинге ФИФА расположилась на скромном 96 месте.

    Команда лишь раз в своей истории становилась чемпионом Африки, выиграв этот титул в 2012 году.

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    • Последние матчи: Свой последний матч «медные пули» также провели еще летом, проиграв тогда на выезде со счетом 0:1 Коморским островам в Кубка КОСАФА. И данное фиаско стало для них пятым кряду во всех турнирах. Причем за все это время они забили лишь гол.

    Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

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    Состояние команды: Национальная команда Замбии смогла выиграть только один поединок из 12 предыдущих с учетом всех турниров. Еще за этот период она расписала четыре мировые и потерпела семь поражений.

    Причем пять из них пришлись на последние игры команды. Причем четыре фиаско за этот период были с сухим счетом.

    Статистика для ставок

    • В четырех предыдущих очных поединках эти команды по два раза обыграли друг друга

    • И трижды за это время коллективы пробивали верховой тотал

    • Летом прошлого года эти сборные обменялись домашними викториями — 3:1 и 0:3

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: На Кот-д'Ивуара букмекеры дают коэффициент 1.48. Ничья оценена в 4.05, а победа Замбии оценена в 6.50.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.96 и 1.78 соответственно.

    Прогноз: В первую очередь здесь ставим на верховой исход, ведь в очных поединках эти команды зачастую играют результативно, да и в общем в последнее время выдают довольно-таки голевые матчи.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 за 1.96.

    Прогноз: И также еще здесь ставим на то, что Кот-д'Ивуар одолеет своего оппонента, пробив при этом фору в -1,5 гола.

    Ставка: победа Кот-д'Ивуара с форой (-1,5) за 2.30.

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    Кот-д'Ивуар — Замбия: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 06.09.2024. Прогнозы на футбол. «Слоны» стартуют в отборе КАН с победы
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