Сборная Кот-д'Ивуара дома примет Габон в матче первого тура квалификации к КАН-2025. Поединок состоится 6 сентября и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч Кот-д'Ивуар — Замбия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Кот-д'Ивуар

Турнирное положение: Национальная команда Кот-д'Ивуара на текущий момент находится на 38 месте в мировом рейтинге футбола.

Данный коллектив является одним из самых титулованных и сильных команд континента, выигравший трижды Кубок Африки, в том числе и предыдущий турнир.

Последние матчи: «Слоны» последний раз выходили на поле летом, расписав тогда на выезде мировую 0:0 с Кенией в отборе к ЧМ-2026, где они пока лидируют в группе. Еще в данном соревновании они одолели 9:0 Сейшелы, 2:0 Гамбию и 1:0 Габон.

Не сыграют: Значимых потерь у команды нет. Все игроки основы в строю.

Состояние команды: Сборная Кот-д'Ивуара к этой встрече подходит с 8-матчевой беспроигрышной серией, в которой поровну поделили мировые и победы с учетом основного времени.

А проиграла команда только в двух случаях из 18 последних. А не забивала она только четырежды за данный промежуток времени.

Замбия

Турнирное положение: Сборная Замбии на данный момент в рейтинге ФИФА расположилась на скромном 96 месте.

Команда лишь раз в своей истории становилась чемпионом Африки, выиграв этот титул в 2012 году.

Последние матчи: Свой последний матч «медные пули» также провели еще летом, проиграв тогда на выезде со счетом 0:1 Коморским островам в Кубка КОСАФА. И данное фиаско стало для них пятым кряду во всех турнирах. Причем за все это время они забили лишь гол.

Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

Состояние команды: Национальная команда Замбии смогла выиграть только один поединок из 12 предыдущих с учетом всех турниров. Еще за этот период она расписала четыре мировые и потерпела семь поражений.

Причем пять из них пришлись на последние игры команды. Причем четыре фиаско за этот период были с сухим счетом.

Статистика для ставок

В четырех предыдущих очных поединках эти команды по два раза обыграли друг друга

И трижды за это время коллективы пробивали верховой тотал

Летом прошлого года эти сборные обменялись домашними викториями — 3:1 и 0:3

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: На Кот-д'Ивуара букмекеры дают коэффициент 1.48. Ничья оценена в 4.05, а победа Замбии оценена в 6.50.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.96 и 1.78 соответственно.

Прогноз: В первую очередь здесь ставим на верховой исход, ведь в очных поединках эти команды зачастую играют результативно, да и в общем в последнее время выдают довольно-таки голевые матчи.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 за 1.96.

Прогноз: И также еще здесь ставим на то, что Кот-д'Ивуар одолеет своего оппонента, пробив при этом фору в -1,5 гола.

Ставка: победа Кот-д'Ивуара с форой (-1,5) за 2.30.