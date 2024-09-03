3 сентября в 1/8 финала пути регионов Кубка России по футболу сыграют «Амкар» и «Торпедо» Миасс. Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Амкар» — «Торпедо» Миасс, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Амкар»

Турнирное положение: Пермяки сражаются за попадание в золотую группу второй лиги. По итогам 19 туров первенства команда занимает 1 место в турнирной таблице.

При этом «Амкар» в 19 поединках уступил всего лишь дважды. Да и пропускает команда в среднем меньше гола за матч — 10 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда проиграла. «Амкар» разгромно уступил «Крыльям Советов-2» (1:4).

До того команда нанесла поражение «Уральцу» (2:0). Причем чуть раньше этот же соперник был пройден и в Кубке России.

В 5 своих последних матчах «Амкар» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 5 раз.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Пермяки нынче пребывают не в лучшем расположении духа. Последнее поражение вышло чересчур болезненным.

Матчи с торпедовцами для команды исторически складываются непросто. В 5 последних очных поединках соперники по разу огорчили друг друга.

Нет сомнений, что пермяки будут максимально активно атаковать. Вот только торпедовцев «Амкар» не может обыграть уже на протяжении двух лет.

«Торпедо» Миасс

Турнирное положение: Миасцы стартовали в своей группе второй лиги вполне себе прилично. По итогам первых 7 туров команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Торпедо» Миасс слабо выглядят в плане реализации. В 7 матчах первенства команда наколотила всего 6 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в минувшем туре миасцы добыли три очка. Торпедовцы с минимальным счетом переиграли «Краснодар-2».

До того команда потерпела поражение от «Иртыша» (0:1). Зато в предыдущем раунде Кубка России была обыграна «Носта» (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Торпедо» Миасс победил 4 раза. В этих матчах игроки команды забили 4 мяча при 1 пропущенном.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе миасцы выглядят весьма монолитно. Правда, 5 последних викторий вышли минимальными.

При этом «Торпедо» Миасс пропустил лишь 1 мяч в 6 своих последних матчах. Так что с надежностью тылов у команды полный ажур.

Год назад торпедовцы пересекались с «Амкаром» в Кубке. Тогда соперник оказался сильнее в серии послематчевых пенальти.

И уж точно команда предстанет в оптимальном составе. Пермяки для миасцев являются весьма серьезным раздражителем.

Статистика для ставок

Миасцы не пропускали в 3 своих последних выездных матчах

«Амкар» два года не может обыграть миасцев

Пермяки выиграли в 2 своих последних домашних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Амкар» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.69. Ничья оценена в 4.47, а победа оппонента — в скромные 4.78.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.49 и 2.44.

Прогноз: Пермяки явно сильнее соперника, и наверняка будут активно атаковать с первых минут матча.

«Амкар» намерен реабилитироваться за последнее поражение, да и миасцы не преуспевают в плане реализации.

Ставка: Победа «Амкара» в 1 тайме за 2.13.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.35