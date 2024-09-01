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    «Челси» уверенно расправится с земляками

    Челси — Кристал Пэлас: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Челси» — «Кристал Пэлас»
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    1 сентября в 3-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Челси» и «Кристал Пэлас». Начало игры — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Челси» — «Кристал Пэлас», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 01 Сентября 2024 года

    Челси

  • Лондон
    •  Челси 15:30 Кристал Пэлас

    Кристал Пэлас

  • Лондон
    •

    «Челси»

    Турнирное положение: «Аристократы» в новом сезоне стартовали не столь ярко. Команда на данный момент находится на 8 строчке турнирной таблицы АПЛ.

    При этом «Челси» в 2 матчах настрелял 6 мячей в ворота соперников. А вот оборона команды дала результативный сбой уже 4 раза.

    Челси — Кристал Пэлас: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда потерпела поражение. «Челси» в квалификации Лиги конференций был бит «Серветтом» (1:2), но по сумме двух встреч все же прошел в групповой этап турнира.

    А вот до того команда разгромила «Вулверхэмптон» (6:2). Зато в первом туре АПЛ лондонцы уступили «Манчестер Сити» (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Челси» отличился 10 мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Состояние команды: «Аристократы» явно способны побороться за попадание в Лигу чемпионов. Вот только проблемы в обороне никуда не делись.

    Поединки против «Кристал Пэласа» для команды традиционно складываются успешно. «Челси» обыгрывал земляков в 14 последних очных встречах.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Тем паче, оппонент нынче явно не блещет.

    «Кристал Пэлас»

    Турнирное положение: Лондонцы в последние годы сражаются лишь за выживание. Вот и нынешний чемпионат команда начала крайне неудачно.

    Причем «Кристал Пэлас» уступили в двух стартовых турах АПЛ. В них лондонцы сумели отличиться всего 1 точным ударом.

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    • Последние матчи: в своем последнем спарринге команда добыла яркую викторию. В матче Кубка английской лиги она разгромила «Норвич» (4:0).

    В минувшем туре чемпионата Англии команда уступила «Вест Хэму» (0:2). А вот в первом туре случилось поражение от «Брентфорда» (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Кристал Пэлас» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: неудачный старт спутал все планы команды. Обладая неплохим подбором игроков, «Кристал Пэлас», похоже, снова впутается в сражение за выживание.

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    При этом «Кристал Пэлас» уже почти 7 лет не может одолеть «аристократов». Да и вообще, земляки считаются для команды крайне неудобным оппонентом.

    Нет сомнений, что гости постараются разжиться заветными баллами. Да и лазарет команды нынче пуст.

    Очевидно, что номинальные гости будут действовать вторым номером. «Кристал Пэлас» постарается воспользоваться проблемами в обороне соперника.

    Статистика для ставок

    • «Челси» обыграл земляков в 14 последних матчах

    • Обе команды в среднем пропускают 2 гола за матч

    • «Кристал Пэлас» почти 7 лет не может одолеть «аристократов»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Челси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.64. Ничья оценена в 4.58, а победа оппонента — в скромные 5.08.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.46 и 2.53.

    Прогноз: «Аристократы», несмотря на все свои проблемы, явно сильнее соперника, к тому же исторически успешно ему противостоят.

    «Челси» наверняка постарается приблизиться к группе лидеров, так что ждем от хозяев активных атакующих акций.

    Ставка: Фора «Челси» -1.5 за 2.45.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече отличиться удастся лишь одному из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.38

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