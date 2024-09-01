1 сентября в 3-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Челси» и «Кристал Пэлас». Начало игры — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Челси» — «Кристал Пэлас», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Челси»

Турнирное положение: «Аристократы» в новом сезоне стартовали не столь ярко. Команда на данный момент находится на 8 строчке турнирной таблицы АПЛ.

При этом «Челси» в 2 матчах настрелял 6 мячей в ворота соперников. А вот оборона команды дала результативный сбой уже 4 раза.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда потерпела поражение. «Челси» в квалификации Лиги конференций был бит «Серветтом» (1:2), но по сумме двух встреч все же прошел в групповой этап турнира.

А вот до того команда разгромила «Вулверхэмптон» (6:2). Зато в первом туре АПЛ лондонцы уступили «Манчестер Сити» (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Челси» отличился 10 мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Аристократы» явно способны побороться за попадание в Лигу чемпионов. Вот только проблемы в обороне никуда не делись.

Поединки против «Кристал Пэласа» для команды традиционно складываются успешно. «Челси» обыгрывал земляков в 14 последних очных встречах.

Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Тем паче, оппонент нынче явно не блещет.

«Кристал Пэлас»

Турнирное положение: Лондонцы в последние годы сражаются лишь за выживание. Вот и нынешний чемпионат команда начала крайне неудачно.

Причем «Кристал Пэлас» уступили в двух стартовых турах АПЛ. В них лондонцы сумели отличиться всего 1 точным ударом.

Последние матчи: в своем последнем спарринге команда добыла яркую викторию. В матче Кубка английской лиги она разгромила «Норвич» (4:0).

В минувшем туре чемпионата Англии команда уступила «Вест Хэму» (0:2). А вот в первом туре случилось поражение от «Брентфорда» (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Кристал Пэлас» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: неудачный старт спутал все планы команды. Обладая неплохим подбором игроков, «Кристал Пэлас», похоже, снова впутается в сражение за выживание.

При этом «Кристал Пэлас» уже почти 7 лет не может одолеть «аристократов». Да и вообще, земляки считаются для команды крайне неудобным оппонентом.

Нет сомнений, что гости постараются разжиться заветными баллами. Да и лазарет команды нынче пуст.

Очевидно, что номинальные гости будут действовать вторым номером. «Кристал Пэлас» постарается воспользоваться проблемами в обороне соперника.

Статистика для ставок

«Челси» обыграл земляков в 14 последних матчах

Обе команды в среднем пропускают 2 гола за матч

«Кристал Пэлас» почти 7 лет не может одолеть «аристократов»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Челси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.64. Ничья оценена в 4.58, а победа оппонента — в скромные 5.08.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.46 и 2.53.

Прогноз: «Аристократы», несмотря на все свои проблемы, явно сильнее соперника, к тому же исторически успешно ему противостоят.

«Челси» наверняка постарается приблизиться к группе лидеров, так что ждем от хозяев активных атакующих акций.

Ставка: Фора «Челси» -1.5 за 2.45.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече отличиться удастся лишь одному из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.38