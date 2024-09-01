Челси
Кристал Пэлас
«Челси»
Турнирное положение: «Аристократы» в новом сезоне стартовали не столь ярко. Команда на данный момент находится на 8 строчке турнирной таблицы АПЛ.
При этом «Челси» в 2 матчах настрелял 6 мячей в ворота соперников. А вот оборона команды дала результативный сбой уже 4 раза.
Челси — Кристал Пэлас: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем последнем поединке команда потерпела поражение. «Челси» в квалификации Лиги конференций был бит «Серветтом» (1:2), но по сумме двух встреч все же прошел в групповой этап турнира.
А вот до того команда разгромила «Вулверхэмптон» (6:2). Зато в первом туре АПЛ лондонцы уступили «Манчестер Сити» (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Челси» отличился 10 мячами при 7 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Аристократы» явно способны побороться за попадание в Лигу чемпионов. Вот только проблемы в обороне никуда не делись.
Поединки против «Кристал Пэласа» для команды традиционно складываются успешно. «Челси» обыгрывал земляков в 14 последних очных встречах.
Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Тем паче, оппонент нынче явно не блещет.
«Кристал Пэлас»
Турнирное положение: Лондонцы в последние годы сражаются лишь за выживание. Вот и нынешний чемпионат команда начала крайне неудачно.
Причем «Кристал Пэлас» уступили в двух стартовых турах АПЛ. В них лондонцы сумели отличиться всего 1 точным ударом.
Последние матчи: в своем последнем спарринге команда добыла яркую викторию. В матче Кубка английской лиги она разгромила «Норвич» (4:0).
В минувшем туре чемпионата Англии команда уступила «Вест Хэму» (0:2). А вот в первом туре случилось поражение от «Брентфорда» (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Кристал Пэлас» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: неудачный старт спутал все планы команды. Обладая неплохим подбором игроков, «Кристал Пэлас», похоже, снова впутается в сражение за выживание.
При этом «Кристал Пэлас» уже почти 7 лет не может одолеть «аристократов». Да и вообще, земляки считаются для команды крайне неудобным оппонентом.
Нет сомнений, что гости постараются разжиться заветными баллами. Да и лазарет команды нынче пуст.
Очевидно, что номинальные гости будут действовать вторым номером. «Кристал Пэлас» постарается воспользоваться проблемами в обороне соперника.
Статистика для ставок
- «Челси» обыграл земляков в 14 последних матчах
- Обе команды в среднем пропускают 2 гола за матч
- «Кристал Пэлас» почти 7 лет не может одолеть «аристократов»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Челси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.64. Ничья оценена в 4.58, а победа оппонента — в скромные 5.08.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.46 и 2.53.
- 2.23Спартак — Рубин: прогноз и ставкаСегодня в 19:45
- 1.97Арсенал — Брайтон: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 2.50Химки — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 15:00
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Прогноз: «Аристократы», несмотря на все свои проблемы, явно сильнее соперника, к тому же исторически успешно ему противостоят.
«Челси» наверняка постарается приблизиться к группе лидеров, так что ждем от хозяев активных атакующих акций.
Ставка: Фора «Челси» -1.5 за 2.45.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече отличиться удастся лишь одному из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.38