Тулуза
Марсель
«Тулуза»
Турнирное положение: «Тулуза» по итогам двух туров Лиги 1 находится в середине турнирной таблице, занимая 11-ю позицию.
Команда пока что набрала два очка, опережая зону вылета, а также отставая от зоны еврокубков на столько же баллов.
Тулуза — Марсель: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура Лиги 1 клуб на выезде разошелся миром с «Ниццей» (1:1).
Эта ничья стала для коллектива третьей в четырех последних поединках, два из которых были официальными, а еще два -товарищескими.
Не сыграют: травмирован — Кебен, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних играх (двух контрольных и двух официальных), «Тулуза» ни разу не выиграл при трех ничьих и одном поражении.
Это говорит о не лучшей форме коллектива, которая характеризует его как типичного середняка чемпионата Франции, поэтому ему будет сложно выиграть.
Шави Бабика — автор пока что единственного гола команды в Лиге 1 нового сезона.
«Марсель»
Турнирное положение: «Марсель» после двух стартовых туров французского первенства набрал четыре очка.
Команда находится в пятой позиции в таблице, на два очка отставая от зоны Лиги чемпионов (третья строчка Лиги 1).
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура Лиги 1 клуб на своем поле сыграл вничью с «Реймсом» (2:2).
Эта мировая прервала победную мини-серию коллектива в два поединка, один из которых был официальным, а другой — товарищеским.
Не сыграют: травмированы — Коне, Рубен Бланко, Надир, Муамбанья, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних поединках, которые были официальными и контрольными, «Марсель» ни разу не проиграл при четырех победах и трех ничьих.
Это говорит о хороших шансах гостей на победу, особенно против соперника, который не выигрывает вот уже четвертый поединок кряду.
Мэйсон Гринвуд — лучший бомбардир команды в новом сезоне Лиги 1 с тремя голами.
Статистика для ставок
- в четырех последних матчах «Тулузы» забивали меньше 2,5 голов
- в шести последних матчах «Марселя» забивали больше 2,5 голов
- в четырех из шести последних матчей «Марсель» выиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.95. Ничья — в 3.65, победа «Тулузы» — в 3.80.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 2.00.
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Прогноз: в шести последних матчах гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в четырех их последних выездных поединках.
И хотя в четырех последних матчах хозяев забивали меньше 2,5 голов, фактор результативности фаворита игры будет здесь решающим.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в четырех из шести их последних матчей.
Ставка: «Марсель» победит за 1.95