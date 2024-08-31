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    Остановит ли «Тулуза» «Марсель»?

    Тулуза — Марсель: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Тулуза» — «Марсель»
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    Мэйсон Гринвуд
    31 августа в 3-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Тулуза» и «Марсель». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Тулуза» — «Марсель», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 31 Августа 2024 года

    Тулуза

  • Товарищеские матчи (клубы)
    •  Тулуза 22:00 Марсель

    Марсель

  • Франция. Лига 1
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    «Тулуза»

    Турнирное положение: «Тулуза» по итогам двух туров Лиги 1 находится в середине турнирной таблице, занимая 11-ю позицию.

    Команда пока что набрала два очка, опережая зону вылета, а также отставая от зоны еврокубков на столько же баллов.

    Тулуза — Марсель: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура Лиги 1 клуб на выезде разошелся миром с «Ниццей» (1:1).

    Эта ничья стала для коллектива третьей в четырех последних поединках, два из которых были официальными, а еще два -товарищескими.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Не сыграют: травмирован — Кебен, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних играх (двух контрольных и двух официальных), «Тулуза» ни разу не выиграл при трех ничьих и одном поражении.

    Это говорит о не лучшей форме коллектива, которая характеризует его как типичного середняка чемпионата Франции, поэтому ему будет сложно выиграть.

    Шави Бабика — автор пока что единственного гола команды в Лиге 1 нового сезона.

    «Марсель»

    Турнирное положение: «Марсель» после двух стартовых туров французского первенства набрал четыре очка.

    Команда находится в пятой позиции в таблице, на два очка отставая от зоны Лиги чемпионов (третья строчка Лиги 1).

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура Лиги 1 клуб на своем поле сыграл вничью с «Реймсом» (2:2).

    Эта мировая прервала победную мини-серию коллектива в два поединка, один из которых был официальным, а другой — товарищеским.

    Не сыграют: травмированы — Коне, Рубен Бланко, Надир, Муамбанья, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних поединках, которые были официальными и контрольными, «Марсель» ни разу не проиграл при четырех победах и трех ничьих.

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    Это говорит о хороших шансах гостей на победу, особенно против соперника, который не выигрывает вот уже четвертый поединок кряду.

    Мэйсон Гринвуд — лучший бомбардир команды в новом сезоне Лиги 1 с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех последних матчах «Тулузы» забивали меньше 2,5 голов

    • в шести последних матчах «Марселя» забивали больше 2,5 голов

    • в четырех из шести последних матчей «Марсель» выиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.95. Ничья — в 3.65, победа «Тулузы» — в 3.80.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: в шести последних матчах гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в четырех их последних выездных поединках.

    И хотя в четырех последних матчах хозяев забивали меньше 2,5 голов, фактор результативности фаворита игры будет здесь решающим.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в четырех из шести их последних матчей.

    Ставка: «Марсель» победит за 1.95

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