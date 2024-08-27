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    «Аль-Ахли» быстро добьется своего

    «Аль-Фатех» — «Аль-Ахли». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, чемпионат Саудовской Аравии, 27 августа 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Саудовская Про-Лига Прогнозы на Аль-Ахли Джидда
    Прогноз и ставки на «Аль-Фатех» — «Аль-Ахли»
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    «Аль-Ахли»
    27 августа во 2-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Фатех» и «Аль-Ахли». Начало игры — в 18:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Фатех» — «Аль-Ахли», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига 27 Августа 2024 года

    Аль-Фатех

  • Эль-Мубарраз
    •  Аль-Фатех 18:45 Аль-Ахли

    Аль-Ахли

  • Джидда
    •

    «Аль-Фатех»

    Турнирное положение: «Аль-Фатех» явно поборется за высокие места. Вот только прошедший чемпионат команда завершила на 7 месте.

    При этом «Аль-Фатех» имел явные проблемы с надежностью тылов. В 34 поединках чемпионата команда пропустила 55 мячей.

    Последние матчи: летом команда провела 2 контрольных поединка. В них она дважды сыграла вничью.

    В своем последнем контрольном поединке «Аль-Фатех» не смог переиграть «Аль-Халидж» (2:2). А вот в стартовом туре чемпионата команда уступила «Аль-Кадисии» (0:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда забила 7 мячей. При этом в собственные ворота было пропущено аж 10 мячей.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Аль-Фатех» нынче смотрится не столь грозно. Да и состав команды по именам смотрится весьма скромно.

    Поединки против «Аль-Ахли» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных встречах «Аль-Фатех» выиграл 2 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что на своем поле команда не будет лишь отсиживаться в тылах. Да и в двух последних очных встречах она по разу победила и сыграла вничью с «Аль-Ахли».

    «Аль-Ахли»

    Турнирное положение: Клуб из Джидды прошедший чемпионат может записать себе в актив. Команда финишировала на 3 месте турнирной таблицы.

    Причем «Аль-Ахли» в прошлом сезоне прилично выглядел в атаке. В 34 турах прошедшего чемпионата команда отличилась 67 забитыми мячами.

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  • 24/08/2024

    • Последние матчи: Летом команда провела 4 контрольных поединка. В них «Аль-Ахли» выиграл 3 раза при одном паритете.

    В первом туре чемпионата команда уверенно расправилась с «Аль-Орубой» (2:0). А вот Суперкубок в серии пенальти был проигран «Аль-Хилялю».

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Ахли» настрелял 9 мячей. А вот в свои ворота команда пропустила 4 раза.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: в летних спаррингах клуб из Джидды смотрелся весьма уверенно. Да и в чемпионате команда явно поборется за самые высокие места.

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    При этом «Аль-Ахли» не проигрывает с начала мая. Да и в нынешней диспозиции команды выглядит достаточно монолитно.

    На месте и Роберто Фирмино, забивший один из мячей в прошедшем туре. Да и Франк Кесси еще скажет свое веское слово!

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать агрессивно. Более опытные гости явно проявят максимально высокую атакующую активность.

    Статистика для ставок

    • «Аль-Ахли» уже более 2 лет не может одолеть «Аль-Фатех»

    • «Аль-Фатех» не побеждал в 4 своих последних поединках

    • «Аль-Ахли» не проигрывает с начала мая

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аль-Ахли» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.59. Ничья оценена в 4.25, а победа оппонента — в скромные 4.67.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.45 и 2.48.

    Прогноз: Гости явно сильнее соперника, к тому же имеют прекрасный подбор атакующих исполнителей.

    «Аль-Ахли» в последних матчах выглядел весьма выгодно, и явно начнет встречу агрессивно.

    Ставка: Победа «Аль-Ахли» в 1 тайме за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.19

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    «Аль-Фатех» — «Аль-Ахли»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 27.08.2024. Прогнозы на футбол. «Аль-Ахли» быстро добьется своего
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