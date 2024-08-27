Аль-Фатех
Аль-Ахли
«Аль-Фатех»
Турнирное положение: «Аль-Фатех» явно поборется за высокие места. Вот только прошедший чемпионат команда завершила на 7 месте.
При этом «Аль-Фатех» имел явные проблемы с надежностью тылов. В 34 поединках чемпионата команда пропустила 55 мячей.
Последние матчи: летом команда провела 2 контрольных поединка. В них она дважды сыграла вничью.
В своем последнем контрольном поединке «Аль-Фатех» не смог переиграть «Аль-Халидж» (2:2). А вот в стартовом туре чемпионата команда уступила «Аль-Кадисии» (0:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда забила 7 мячей. При этом в собственные ворота было пропущено аж 10 мячей.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Аль-Фатех» нынче смотрится не столь грозно. Да и состав команды по именам смотрится весьма скромно.
Поединки против «Аль-Ахли» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных встречах «Аль-Фатех» выиграл 2 раза при одной коллизии.
Нет сомнений, что на своем поле команда не будет лишь отсиживаться в тылах. Да и в двух последних очных встречах она по разу победила и сыграла вничью с «Аль-Ахли».
«Аль-Ахли»
Турнирное положение: Клуб из Джидды прошедший чемпионат может записать себе в актив. Команда финишировала на 3 месте турнирной таблицы.
Причем «Аль-Ахли» в прошлом сезоне прилично выглядел в атаке. В 34 турах прошедшего чемпионата команда отличилась 67 забитыми мячами.
Последние матчи: Летом команда провела 4 контрольных поединка. В них «Аль-Ахли» выиграл 3 раза при одном паритете.
В первом туре чемпионата команда уверенно расправилась с «Аль-Орубой» (2:0). А вот Суперкубок в серии пенальти был проигран «Аль-Хилялю».
Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Ахли» настрелял 9 мячей. А вот в свои ворота команда пропустила 4 раза.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: в летних спаррингах клуб из Джидды смотрелся весьма уверенно. Да и в чемпионате команда явно поборется за самые высокие места.
При этом «Аль-Ахли» не проигрывает с начала мая. Да и в нынешней диспозиции команды выглядит достаточно монолитно.
На месте и Роберто Фирмино, забивший один из мячей в прошедшем туре. Да и Франк Кесси еще скажет свое веское слово!
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать агрессивно. Более опытные гости явно проявят максимально высокую атакующую активность.
Статистика для ставок
- «Аль-Ахли» уже более 2 лет не может одолеть «Аль-Фатех»
- «Аль-Фатех» не побеждал в 4 своих последних поединках
- «Аль-Ахли» не проигрывает с начала мая
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Аль-Ахли» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.59. Ничья оценена в 4.25, а победа оппонента — в скромные 4.67.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.45 и 2.48.
- 2.18Верона — Ювентус: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 3.25Родина — Ротор: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.00Акрон — Зенит: прогноз и ставкаЗавтра в 17:15
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Прогноз: Гости явно сильнее соперника, к тому же имеют прекрасный подбор атакующих исполнителей.
«Аль-Ахли» в последних матчах выглядел весьма выгодно, и явно начнет встречу агрессивно.
Ставка: Победа «Аль-Ахли» в 1 тайме за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.19