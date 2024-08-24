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    Сдержит ли «Фрайбург» «Штутгарт»?

    «Фрайбург» — «Штутгарт». Прогноз и ставки (к. 2.00) на футбол, чемпионат Германии, 24 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Фрайбург» — «Штутгарт»
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    Дениз Ундав
    В матче первого тура немецкой Бундеслиги «Фрайбург» на своем поле примет «Штутгарт». Встреча пройдет 24 августа и начнется в 16:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Фрайбург» — «Штутгарт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 24 Августа 2024 года

    Фрайбург

  • Фрайбург
    •  Фрайбург 16:30 Штутгарт

    Штутгарт

  • Штутгарт
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    «Фрайбург»

    Турнирное положение: «Фрайбург» в прошлом сезоне не смог пробиться в еврокубки, как это было ранее, заняв место в середине таблицы.

    Команда после 34-х туров первенства финишировала на 10-й позиции, не попав в зону еврокубков лишь из-за худшей разницы мячей.

    Фрайбург — Штутгарт: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках первого раунда Кубка Германии клуб на чужом поле разгромил «Оснабрюк» (4:0).

    Этот успех оформил победную мини-серию коллектива в два поединка, один из которых был товарищеским, а другой — официальным.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Не сыграют: травмированы — Доан, Сильдилия, Гульде, Роль, Кьере, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних играх, два из которых были товарищескими, а один — официальным, «Фрайбург» ни разу не проиграл при двух победах и одной ничьей.

    Такие результаты говорят о неплохой форме коллектива перед стартом нового сезона, тем не менее, более высокий класс соперника может все же оказаться решающим.

    Винченцо Грифо — лучший бомбардир клуба в Бундеслиге прошлого сезона с восемью голами.

    «Штутгарт»

    Турнирное положение: «Штутгарт» в прошлом сезоне не просто сумел попасть в топ-4 Бундеслиги, а сенсационно стал вице-чемпионом.

    Команда после 34-х туров первенства отстала на 17 очков от чемпиона «Байера», а также на один балл опередила ставшую лишь третьей «Баварию».

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    • Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках Суперкубка Германии клуб по пенальти потерпел поражение от «Байера» (2:2).

    Эта неудача прервала победную серию коллектива в трех поединках, которые были контрольными и прошли нынешним летом.

    Не сыграют: травмированы — Стергиу, Раймунд, Пфайффер, Нартей, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних 10-ти матчах (официальных и товарищеских) «Штутгарт» проиграл лишь раз, да и то в серии пенальти, при семи победах и двух ничьих.

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    Это говорит о хорошей форме гостей, а значит против соперника, все же уступающему ему в классе, пусть и на выезде, у них есть неплохие шансы на успех.

    Серу Гирасси, который перешел в «Дортмунд», — лучший бомбардир клуба и второй — в Бундеслиге прошлого сезона с 28-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех последних матчах «Фрайбурга» забивали больше 2,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей «Фрайбурга» забивали обе команды

    • в трех из четырех последних матчей «Штутгарт» выиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Штутгарт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.02. Ничья — в 3.75, победа «Фрайбурга» — в 3.65.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.72 и 2.15.

    Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивали больше 2,5 голов. При этом в четырех из пяти последних их поединков забивали обе команды.

    Между тем, в трех из четырех последних игр гостей были реализованы оба данных сценария.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, гости выиграют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех их последних матчей.

    Ставка: «Штутгарт» победит и тотал больше 2,5 голов за 2.85

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    «Фрайбург» — «Штутгарт». Прогноз и ставки (к. 2.00) на футбол, чемпионат Германии, 24 августа 2024 года. Ставка и прогноз на матч «Фрайбург» — «Штутгарт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.00
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