Фрайбург
Штутгарт
«Фрайбург»
Турнирное положение: «Фрайбург» в прошлом сезоне не смог пробиться в еврокубки, как это было ранее, заняв место в середине таблицы.
Команда после 34-х туров первенства финишировала на 10-й позиции, не попав в зону еврокубков лишь из-за худшей разницы мячей.
Фрайбург — Штутгарт: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках первого раунда Кубка Германии клуб на чужом поле разгромил «Оснабрюк» (4:0).
Этот успех оформил победную мини-серию коллектива в два поединка, один из которых был товарищеским, а другой — официальным.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Не сыграют: травмированы — Доан, Сильдилия, Гульде, Роль, Кьере, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних играх, два из которых были товарищескими, а один — официальным, «Фрайбург» ни разу не проиграл при двух победах и одной ничьей.
Такие результаты говорят о неплохой форме коллектива перед стартом нового сезона, тем не менее, более высокий класс соперника может все же оказаться решающим.
Винченцо Грифо — лучший бомбардир клуба в Бундеслиге прошлого сезона с восемью голами.
«Штутгарт»
Турнирное положение: «Штутгарт» в прошлом сезоне не просто сумел попасть в топ-4 Бундеслиги, а сенсационно стал вице-чемпионом.
Команда после 34-х туров первенства отстала на 17 очков от чемпиона «Байера», а также на один балл опередила ставшую лишь третьей «Баварию».
Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках Суперкубка Германии клуб по пенальти потерпел поражение от «Байера» (2:2).
Эта неудача прервала победную серию коллектива в трех поединках, которые были контрольными и прошли нынешним летом.
Не сыграют: травмированы — Стергиу, Раймунд, Пфайффер, Нартей, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних 10-ти матчах (официальных и товарищеских) «Штутгарт» проиграл лишь раз, да и то в серии пенальти, при семи победах и двух ничьих.
Это говорит о хорошей форме гостей, а значит против соперника, все же уступающему ему в классе, пусть и на выезде, у них есть неплохие шансы на успех.
Серу Гирасси, который перешел в «Дортмунд», — лучший бомбардир клуба и второй — в Бундеслиге прошлого сезона с 28-ю голами.
Статистика для ставок
- в четырех последних матчах «Фрайбурга» забивали больше 2,5 голов
- в четырех из пяти последних матчей «Фрайбурга» забивали обе команды
- в трех из четырех последних матчей «Штутгарт» выиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Штутгарт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.02. Ничья — в 3.75, победа «Фрайбурга» — в 3.65.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.72 и 2.15.
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Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивали больше 2,5 голов. При этом в четырех из пяти последних их поединков забивали обе команды.
Между тем, в трех из четырех последних игр гостей были реализованы оба данных сценария.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, гости выиграют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех их последних матчей.
Ставка: «Штутгарт» победит и тотал больше 2,5 голов за 2.85