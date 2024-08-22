22 августа в финале квалификационного раунда Лиги конференций по футболу сыграют «Викингур» и «УЕ Санта-Колома». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Викингур» — «УЕ Санта-Колома», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Викингур»

Турнирное положение: «Викингур» весьма уверенно выступает в своем чемпионате. Нынче команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Викингур» в среднем забивает более 2 голов за матч. В 19 поединках чемпионата Исландии забито 44 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда потерпела коллизию. «Викингур» дома уступил «Акранесу» (1:2).

При этом команда чуть ранее сумела переиграть «Флору» (2:1). А вот поединок с «Вестри» завершился мировой (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Викингур» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: Исландцы довольно крепки, но очень нестабильны. Да и оборона команды действует не столь монолитно.

При этом «Викингур» явно намерен максимально воспользоваться фактором своего поля. Да и андоррцев команда априори обязана уверенно обыгрывать.

Нет сомнений, что исландцы будут действовать первым номером. «Викингур» наверняка постарается оперативно вскрыть оборону соперника.

«УЕ Санта-Колома»

Турнирное положение: Эта команда уже успела вылететь из квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы. Да и вообще, андоррцы считаются мальчиками для битья.

Причем «УЕ Санта-Колома» не особо блещет в плане реализации. В 4 своих последних матчах команда не забила ни разу.

Последние матчи: в своем последнем поединке «УЕ Санта-Колома» была жестоко бита. Андоррцы пропустили 7 сухих мячей от РФШ (0:7).

А вот несколько раньше команда проиграла тем же латвийцам (0:2). Да и «Мидтьюлланну» андоррцы уступили (0:1).

В 5 своих последних матчах андоррцы победили лишь однажды. В этих поединках игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 14 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: андоррцы явно намерены дать бой более сильному сопернику. Вот только в последних матчах «УЕ Санта-Колома» выглядела бледновато.

Нет сомнений, что андоррцы постараются не ударить в грязь лицом. Вот только в серия из 4 поражений кряду явно угнетает.

При этом «УЕ Санта-Колома» умудрилась пройти один раунд квалификации Лиги чемпионов. Вот только потом команда уступила «Мидтьюлланну» (0:3, 0:1).

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с явной оглядкой на тылы. Главной задачей андоррцев будет не пропустить много.

Статистика для ставок

Андоррцы не забивали в 4 своих последних поединках

«Викингур» в среднем забивает более 2 мячей за матч

«УЕ Санта-Колома» проиграла в 4 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Викингур» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.29. Ничья оценена в 5.90, а победа оппонента — в скромные 11.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.69 и 2.26.

Прогноз: Исландцы явно сильнее соперника, и наверняка будут максимально активны в атаке.

Андоррцы в 4 своих последних матчах не забивали, да и оборона команды выглядит не столь монолитно.

Ставка: Фора «Викингура» -2.5 за 2.88.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.51