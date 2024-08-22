Викингур Р
УЭ Санта-Колома
«Викингур»
Турнирное положение: «Викингур» весьма уверенно выступает в своем чемпионате. Нынче команда находится на 1 месте турнирной таблицы.
При этом «Викингур» в среднем забивает более 2 голов за матч. В 19 поединках чемпионата Исландии забито 44 мячей.
Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда потерпела коллизию. «Викингур» дома уступил «Акранесу» (1:2).
При этом команда чуть ранее сумела переиграть «Флору» (2:1). А вот поединок с «Вестри» завершился мировой (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Викингур» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 7 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: Исландцы довольно крепки, но очень нестабильны. Да и оборона команды действует не столь монолитно.
При этом «Викингур» явно намерен максимально воспользоваться фактором своего поля. Да и андоррцев команда априори обязана уверенно обыгрывать.
Нет сомнений, что исландцы будут действовать первым номером. «Викингур» наверняка постарается оперативно вскрыть оборону соперника.
«УЕ Санта-Колома»
Турнирное положение: Эта команда уже успела вылететь из квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы. Да и вообще, андоррцы считаются мальчиками для битья.
Причем «УЕ Санта-Колома» не особо блещет в плане реализации. В 4 своих последних матчах команда не забила ни разу.
Последние матчи: в своем последнем поединке «УЕ Санта-Колома» была жестоко бита. Андоррцы пропустили 7 сухих мячей от РФШ (0:7).
А вот несколько раньше команда проиграла тем же латвийцам (0:2). Да и «Мидтьюлланну» андоррцы уступили (0:1).
В 5 своих последних матчах андоррцы победили лишь однажды. В этих поединках игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 14 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: андоррцы явно намерены дать бой более сильному сопернику. Вот только в последних матчах «УЕ Санта-Колома» выглядела бледновато.
Нет сомнений, что андоррцы постараются не ударить в грязь лицом. Вот только в серия из 4 поражений кряду явно угнетает.
При этом «УЕ Санта-Колома» умудрилась пройти один раунд квалификации Лиги чемпионов. Вот только потом команда уступила «Мидтьюлланну» (0:3, 0:1).
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с явной оглядкой на тылы. Главной задачей андоррцев будет не пропустить много.
Статистика для ставок
- Андоррцы не забивали в 4 своих последних поединках
- «Викингур» в среднем забивает более 2 мячей за матч
- «УЕ Санта-Колома» проиграла в 4 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Викингур» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.29. Ничья оценена в 5.90, а победа оппонента — в скромные 11.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.69 и 2.26.
- 2.02Динамо Киев — Зальцбург: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.90Янг Бойз — Галатасарай: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.25Мальмё — Спарта: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: Исландцы явно сильнее соперника, и наверняка будут максимально активны в атаке.
Андоррцы в 4 своих последних матчах не забивали, да и оборона команды выглядит не столь монолитно.
Ставка: Фора «Викингура» -2.5 за 2.88.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.51