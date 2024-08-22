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    Сумеет ли «Викингур» разгромить андоррцев?

    «Викингур» — «УЕ Санта-Колома». Ставка (к. 2.88) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 22 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Викингур» — «УЕ Санта-Колома»
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    «Викингур»
    22 августа в финале квалификационного раунда Лиги конференций по футболу сыграют «Викингур» и «УЕ Санта-Колома». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Викингур» — «УЕ Санта-Колома», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 22 Августа 2024 года

    Викингур Р

  • Рейкьявик
    •  Викингур Р 21:00 УЭ Санта-Колома

    УЭ Санта-Колома

  • Лига конференций. Квалификация
    •

    «Викингур»

    Турнирное положение: «Викингур» весьма уверенно выступает в своем чемпионате. Нынче команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

    При этом «Викингур» в среднем забивает более 2 голов за матч. В 19 поединках чемпионата Исландии забито 44 мячей.

    Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда потерпела коллизию. «Викингур» дома уступил «Акранесу» (1:2).

    При этом команда чуть ранее сумела переиграть «Флору» (2:1). А вот поединок с «Вестри» завершился мировой (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Викингур» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: Исландцы довольно крепки, но очень нестабильны. Да и оборона команды действует не столь монолитно.

    При этом «Викингур» явно намерен максимально воспользоваться фактором своего поля. Да и андоррцев команда априори обязана уверенно обыгрывать.

    Нет сомнений, что исландцы будут действовать первым номером. «Викингур» наверняка постарается оперативно вскрыть оборону соперника.

    «УЕ Санта-Колома»

    Турнирное положение: Эта команда уже успела вылететь из квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы. Да и вообще, андоррцы считаются мальчиками для битья.

    Причем «УЕ Санта-Колома» не особо блещет в плане реализации. В 4 своих последних матчах команда не забила ни разу.

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    • Последние матчи: в своем последнем поединке «УЕ Санта-Колома» была жестоко бита. Андоррцы пропустили 7 сухих мячей от РФШ (0:7).

    А вот несколько раньше команда проиграла тем же латвийцам (0:2). Да и «Мидтьюлланну» андоррцы уступили (0:1).

    В 5 своих последних матчах андоррцы победили лишь однажды. В этих поединках игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 14 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: андоррцы явно намерены дать бой более сильному сопернику. Вот только в последних матчах «УЕ Санта-Колома» выглядела бледновато.

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    Нет сомнений, что андоррцы постараются не ударить в грязь лицом. Вот только в серия из 4 поражений кряду явно угнетает.

    При этом «УЕ Санта-Колома» умудрилась пройти один раунд квалификации Лиги чемпионов. Вот только потом команда уступила «Мидтьюлланну» (0:3, 0:1).

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с явной оглядкой на тылы. Главной задачей андоррцев будет не пропустить много.

    Статистика для ставок

    • Андоррцы не забивали в 4 своих последних поединках

    • «Викингур» в среднем забивает более 2 мячей за матч

    • «УЕ Санта-Колома» проиграла в 4 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Викингур» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.29. Ничья оценена в 5.90, а победа оппонента — в скромные 11.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.69 и 2.26.

    Прогноз: Исландцы явно сильнее соперника, и наверняка будут максимально активны в атаке.

    Андоррцы в 4 своих последних матчах не забивали, да и оборона команды выглядит не столь монолитно.

    Ставка: Фора «Викингура» -2.5 за 2.88.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.51

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    «Викингур» — «УЕ Санта-Колома». Ставка (к. 2.88) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 22 августа 2024 года. Ставка и прогноз на матч «Викингур» — «УЕ Санта-Колома», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.88
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