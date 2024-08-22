Сент-Патрикс
Истанбул Башакшехир
«Сент-Патрикс»
Турнирное положение: «Сент-Патрикс» вышел в Лигу конференций благодаря победе в Кубке Ирландии прошлого сезона.
Команда начала выступления в турнире со второго раунда квалификации, в котором прошла «Вадуц» их Лихтенштейна, после чего справилась с азербайджанским «Сабахом».
Последние матчи: в своей прошлой игре, которая была ответной в рамках квалификации Лиги конференций, клуб как раз обыграл на выезде «Сабах» (1:0).
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних матчах, которые были официальными в разных турнирах, «Сент-Патрикс» ни разу не проиграл при четырех победах и двух ничьих.
При этом в чемпионате Ирландии дублинцы занимают лишь седьмую строчку после 27-ми туров с отставанием в восемь очков от зоны еврокубков.
Брэндон Каванах и Руайри Китинг — лучшие бомбардиры команды в ирландской лиге с четырьмя голами в текущем сезоне.
«Истанбул Башакшехир»
Турнирное положение: «Башакшехир» вышел в Лигу конференций благодаря четвертой позиции в чемпионате Турции прошлого сезона.
Команда также начала выступления в турнире со второго раунда квалификации, в котором прошла «Ла Фиориту» их Сан-Марино, после чего справилась с грузинской «Иберией 1999».
Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках второго тура чемпионата Турции клуб на своем поле обыграл «Аланьяспор» (4:2).
Этот результат позволил коллективу занять четвертую позицию в Суперлиге, где от лидера «Бешикташа» ее отделяют всего лишь два балла.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в восьми последних матчах, которые пришлись на Лигу конференций и турецкий чемпионат, «Башакшехир» не проиграл.
И то, что лишь в одном поединке коллектив не выиграл, сыграв вничью, только подчеркивает хорошую форму коллектива перед грядущей дуэлью.
Кшиштоф Пёнтек — лучший бомбардир команды в квалификации Лиги конференций текущего сезона с четырьмя голами.
Статистика для ставок
- в пяти из шести последних матчей «Сент-Патрикса» забивали обе команды
- в шести последних матчах «Сент-Патрикс» не проиграл
- в трех из четырех последних матчей «Башакшехира» забивали меньше 2,5 голов.
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: «Башакшехир» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.40. Ничья — в 4.70, победа «Сент-Патрикса» — в 8.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.10.
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Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в двух их последних выездных поединках.
При этом в трех последних играх хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют и будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех их последних матчей.
Ставка: «Башакшехир» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.30