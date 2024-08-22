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    «Сент-Патрикс» — «Истанбул Башакшехир». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Лига конференций, 22 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сент-Патрикс» — «Истанбул Башакшехир»
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    Кшиштоф Пёнтек
    «Сент-Патрикс» на своем поле примет «Истанбул Башакшехир» в первом поединке раунда плей-офф Лиги конференций. Встреча состоится 22 августа и начнется в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Сент-Патрикс» — «Истанбул Башакшехир», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 22 Августа 2024 года

    Сент-Патрикс

  • Лига конференций. Квалификация
    •  Сент-Патрикс 21:45 Истанбул Башакшехир

    Истанбул Башакшехир

  • Стамбул
    •

    «Сент-Патрикс»

    Турнирное положение: «Сент-Патрикс» вышел в Лигу конференций благодаря победе в Кубке Ирландии прошлого сезона.

    Команда начала выступления в турнире со второго раунда квалификации, в котором прошла «Вадуц» их Лихтенштейна, после чего справилась с азербайджанским «Сабахом».

    Последние матчи: в своей прошлой игре, которая была ответной в рамках квалификации Лиги конференций, клуб как раз обыграл на выезде «Сабах» (1:0).

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних матчах, которые были официальными в разных турнирах, «Сент-Патрикс» ни разу не проиграл при четырех победах и двух ничьих.

    При этом в чемпионате Ирландии дублинцы занимают лишь седьмую строчку после 27-ми туров с отставанием в восемь очков от зоны еврокубков.

    Брэндон Каванах и Руайри Китинг — лучшие бомбардиры команды в ирландской лиге с четырьмя голами в текущем сезоне.

    «Истанбул Башакшехир»

    Турнирное положение: «Башакшехир» вышел в Лигу конференций благодаря четвертой позиции в чемпионате Турции прошлого сезона.

    Команда также начала выступления в турнире со второго раунда квалификации, в котором прошла «Ла Фиориту» их Сан-Марино, после чего справилась с грузинской «Иберией 1999».

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    • Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках второго тура чемпионата Турции клуб на своем поле обыграл «Аланьяспор» (4:2).

    Этот результат позволил коллективу занять четвертую позицию в Суперлиге, где от лидера «Бешикташа» ее отделяют всего лишь два балла.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в восьми последних матчах, которые пришлись на Лигу конференций и турецкий чемпионат, «Башакшехир» не проиграл.

    И то, что лишь в одном поединке коллектив не выиграл, сыграв вничью, только подчеркивает хорошую форму коллектива перед грядущей дуэлью.

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    Кшиштоф Пёнтек — лучший бомбардир команды в квалификации Лиги конференций текущего сезона с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти из шести последних матчей «Сент-Патрикса» забивали обе команды

    • в шести последних матчах «Сент-Патрикс» не проиграл

    • в трех из четырех последних матчей «Башакшехира» забивали меньше 2,5 голов.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Башакшехир» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.40. Ничья — в 4.70, победа «Сент-Патрикса» — в 8.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.10.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в двух их последних выездных поединках.

    При этом в трех последних играх хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют и будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех их последних матчей.

    Ставка: «Башакшехир» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.30

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    «Сент-Патрикс» — «Истанбул Башакшехир». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Лига конференций, 22 августа 2024 года. Ставка и прогноз на матч «Сент-Патрикс» — «Истанбул Башакшехир», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.10
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