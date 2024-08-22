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    «Ривер Плейт» совершит блицкриг?

    «Ривер Плейт» — «Тальерес» Кордоба. Ставка (к. 2.13) и прогноз на футбол, Кубок Либертадорес, 22 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ривер Плейт» — «Тальерес» Кордоба
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    «Ривер Плейт»
    22 августа в 1/8 финала плей-офф Кубка Либертадорес по футболу сыграют «Ривер Плейт» и «Тальерес» Кордоба. Начало игры — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ривер Плейт» — «Тальерес» Кордоба, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кубок Либертадорес. Плей-офф 22 Августа 2024 года

    Ривер Плейт

  • Кубок Либертадорес. Плей-офф
    •  Ривер Плейт 03:30 Тальерес

    Тальерес

  • Кубок Либертадорес. Плей-офф
    •

    «Ривер Плейт»

    Турнирное положение: «Ривер Плейт» проводит крайне слабый сезон. На данный момент команда расположилась на 9 месте турнирной таблицы аргентинского чемпионата.

    При этом «Ривер Плейт» отстает от лидера аж на 7 зачетных баллов. Да и выиграла команда всего в 4 матчах из 11.

    Последние матчи: В последних матчах команда выглядела достаточно неплохо. Да и первый матч с «Тальересом» Кордоба был выигран (1:0).

    В своем предыдущем поединке команда расписала мировую с «Химнасия и Эгримой» (1:1). А вот до того «Ривер Плейт» не уступил «Атлетико» Хуракан (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих матчах она забила 4 мяча при 2 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: на нынешнем отрезке команда больше озабочена ситуацией в родном чемпионате. При этом «Ривер Плейт» пропускает в среднем менее гола за матч: 10 мячей в 11 поединках.

    Матчи против «Тальереса» Кордоба для команды традиционно складываются крайне сложно. В 5 последних очных поединках «Ривер Плейт» выиграл и проиграл по 2 раза.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться как можно быстрее закрыть вопрос с проходом в следующий раунд. Так что ждем от «Ривера» высокой стартовой активности.

    «Тальерес» Кордоба

    Турнирное положение: «Тальерес» Кордоба нынче сражается за высокие места в своем чемпионате. На текущий момент команда находится на 6 месте.

    Причем «Тальерес» Кордоба в 11 матчах чемпионата победил всего 5 раз. Да и забивает команда в среднем более гола за матч — 17 мячей.

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    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла викторию. «Тальерес» Кордоба дома нанес поражение «Индепендьенте» Ривадавия (2:1).

    До того команда дома уступила «Ривер Плейту» (0:1). Ну а чуть ранее случился паритет в матче с «Барракас Сентраль» (1:1).

    Вообще же, «Тальерес» Кордоба в 5 своих последних матчах победил 1 раз. Забила в них команда 5 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда выглядит достаточно уверенно. При этом потенциально «Тальерес» Кордоба явно способен прибавить в игре и результатах.

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    Вот только команда имеет не самые надежные тылы. Пропускает «Тальерес» Кордоба в среднем чуть более гола за матч: 12 пропущенных мячей в 11 поединках чемпионата Аргентины.

    Причем «Тальерес» Кордоба явно будет рисковать. Номинальным гостям ничего другого банально не остается.

    Нет сомнений, что гости будут стараться сыграть на своих лучших качествах. Вот только последняя виктория над «Ривером» случилась еще год назад.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем забивают более гола за матч

    • «Тальерес» Кордоба уже год не может обыграть «Ривер Плейт»

    • «Ривер Плейт» не проигрывал в 5 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ривер Плейт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.59. Ничья оценена в 3.93, а победа оппонента — в скромные 6.32.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.21 и 1.70.

    Прогноз: «Ривер Плейт» намерен быстро решить вопрос с проходом, и явно будет активно атаковать с первых минут встречи.

    Номинальные хозяева явно постараются преуспеть в плане реализации, да и потенциально «Ривер Плейт» сильнее оппонента.

    Ставка: Победа «Ривер Плейта» в 1 тайме за 2.13.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.21

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    «Ривер Плейт» — «Тальерес» Кордоба. Ставка (к. 2.13) и прогноз на футбол, Кубок Либертадорес, 22 августа 2024 года. Ставка и прогноз на матч «Ривер Плейт» — «Тальерес» Кордоба, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.13
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