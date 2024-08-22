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    «Лудогорец» подберёт ключи к обороне «Петрокуба»?

    «Лудогорец» — «Петрокуб». Ставка (к. 1.88) и прогноз на футбол, Лига Европы, 22 августа 2024 года

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    «Ракув» — «Лудогорец»
    В четвёртом отборочном раунде Лиги Европы 22 августа пройдет матч «Лудогорец» — «Петрокуб». Начало — в 21:00. Ставка и прогноз на матч «Лудогорец» — «Петрокуб», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 22 Августа 2024 года

    Лудогорец

  • Лига Европы. Квалификация
    •  Лудогорец 21:00 Петрокуб

    Петрокуб

  • Лига Европы. Квалификация
    •

    «Лудогорец»

    Турнирная таблица: В высшей лиге болгарского чемпионата «Лудогорец» стартовал с трёх побед. Вы нынешнем розыгрыше команда из Разграда переиграла ЦСКА София (1:0), команду «Арда» Кырджали (5:1) и «Левски» (1:0).

    Последние матчи: «Лудогорец» сыграл в трёх раундах Лиги чемпионов. На ранних этапах чемпион Болгарии выиграл у «Динамо» Батуми (3:1 — дома, 0:1 — в гостях) и «Динамо» Минск (2:0 — дома, 0:1 — в гостях).

    Лудогорец — Петрокуб: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Лудогорец» одержал три победы и потерпел два проигрыша.

    «Петрокуб»

    Турнирная таблица: В чемпионате Молдавии стартовал новый сезон, «Петрокуб» уже провёл два матча: победа над «Флорештами» (3:0) и поражение в матче с «Шерифом» (0:1).

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  • 19/08/2024

    • Последние матчи: В первом раунде Лиги чемпионов «Петрокуб» обыграл лучшую команду Казахстана — «Ордабасы» (1:0 — дома, 0:0 — в гостях).

    Однако, во второй стадии квалификации команда из Хынчешт не смогла преодолеть барьер в лице кипрского АПОЭЛа (1:1 — дома, 0:1 — в гостях).

    Таким образом «Петрокуб» перебрался из Лиги чемпионов в Лигу Европы, где добился победы над валлийским клубом ТНС (1:0 — дома, 0:0 — в гостях).

    Не сыграют: В команде травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

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    Состояние команды: В последних пяти матчах «Петрокуб» одержал 1 победу, 3 матча завершил вничью и 1 игру проиграл.

    Статистика для ставок

    • В последних пяти матчах «Лудогорец» одержала три победы

    • «Петрокуб» не может выиграть в третьем матче подряд

    • «Лудогорец» и «Петрокуб» ранее не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лудогорец» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.29. Ничья оценена в 5.50, а победа «Петрокуб» — в 10.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.70 и 2.16 соответственно.

    Прогноз: «Петрокуб» на евроарене смотрится достойно, команда практически не пропускает, только АПОЭЛу удалось забить чемпиону Молдавии. Клубы ТНС и «Ордабасы» этого сделать не смогли. «Лудогорец» сделает все, чтобы вскрыть оборону «Петрокуба».

    Ставка: Фора «Лудогорца» (-1.5) с коэффициентом 1.88.

    Прогноз: Или можно сыграть результативности матча.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.70.

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    «Лудогорец» — «Петрокуб». Ставка (к. 1.88) и прогноз на футбол, Лига Европы, 22 августа 2024 года . Ставка и прогноз на матч «Лудогорец» — «Петрокуб», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.88
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