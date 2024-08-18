ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити»Театр одного актера. Чего ждать от нового сезона АПЛ? Удержится ли ПСЖ на троне без Мбаппе?Отсутствие звезд и финансовый дисбаланс. Чего ждать от нового сезона Лиги 1? Алехандро Гарначо и Маркус Рэшфорд«Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм» 1:0. Онлайн
  • 00:41
    • Мирра Андреева и Соболенко вышли в четвертьфинал турнира в Цинциннати
  • 23:55
    • «Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Фулхэма»
  • 23:49
    • «ПСЖ» обыграл на выезде «Гавр» в Лиге 1
    Все новости спорта

    А давайте поставим на голевое шоу?!

    «Кальяри» — «Рома». Ставка (к. 2.01) и прогноз на футбол, Серия А, 18 августа 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Серию А Прогнозы на Кальяри Прогнозы на Рому Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Кальяри» — «Рома»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Пауло Дибала
    18 августа в 1-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Кальяри» и «Рома». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Кальяри» — «Рома», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 18 Августа 2024 года

    Кальяри

  • Кальяри
    •  Кальяри 21:45 Рома

    Рома

  • Рим
    •

    «Кальяри»

    Турнирное положение: «Кальяри» в прошлом сезоне выступил неудачно. Команда финишировала лишь на 16 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Кальяри» практически весь прошедший сезон сражался за выживание. Да и атака команды отличилась всего 42 забитыми мячами в 38 матчах.

    Кальяри — Рома: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: нынешним летом команда провела 4 контрольных поединка. В них она добыла 2 победы при одной коллизии.

    При этом «Кальяри» в рамках Кубка Италии переиграл скромный «Каррарезе» (3:1). А вот до того команда в спарринге подписала мировую с «Моденой» (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда забила 11 мячей. А вот в собственные ворота сардинцы пропустили 6 раза.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: «Кальяри» явно постарается не допустить ошибок прошлого сезона. Правда, команде, видимо, снова придется сражаться за выживание.

    Поединки против «волков» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Кальяри» добыл одну викторию при 4 поражениях.

    Очевидно, что сардинцы постараются воспользоваться фактором своего поля. Вот только последняя победа над римлянами случилась еще 3 года назад.

    «Рома»

    Турнирное положение: «Волки» прошедший чемпионат не могут записать себе в актив. Команда финишировала на скромном 6 месте турнирной таблицы Серии А.

    Причем «Рома» в прошлом сезоне весьма прилично выглядели в атаке. В 38 турах прошедшего чемпионата команда отличилась 65 забитыми мячами.

  • Пять причин, почему «Манчестер Сити» (наконец-то) не станет чемпионом АПЛ
  • В новом сезоне команде Пепа Гвардиолы будет очень сложно обойти главных конкурентов
  • 15/08/2024

    • Последние матчи: Летом команда провела 6 контрольных поединков. В них римляне добыли 2 виктории при одном поражении.

    В последнем контрольном матче команда Даниэле Де Росси не смогла обыграть «Эвертон» (1:1). А вот до того «волки» загрызли «Барнсли» (4:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Рома» выиграла 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: подопечные Де Росси в контрольных матчах выглядели не столь выгодно. Тем не менее, римляне явно пободаются за выход в Лигу чемпионов.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    При этом «Рома» пока не решила свою главную проблему с надежностью тылов. Хоть и состав у команды по именам весьма грозный.

    В прошедшем чемпионате «Рома» дважды переиграла «Кальяри». Причем в обоих матчах римляне забивали по 4 мяча — 4:1, 4:0.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать максимально активно. Да и пополнение в виде украинского форварда Артема Довбика должно помочь римлянам.

    Статистика для ставок

    • «Рома» обыграла сардинцев в 4 последних очных поединках

    • «Кальяри» проиграл лишь в одном летнем спарринге из 4

    • Последняя очная встреча соперников завершилась победой «Ромы» (4:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Рома» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.04. Ничья оценена в 3.62, а победа оппонента — в скромные 4.02.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно похожими коэффициентами — 2.01 и 1.94.

    Прогноз: Обе команды испытывают явные сложности с надежностью тылов.

    «Рома» явно не преуспевала в летних спаррингах, да и «Кальяри» не блещет стабильностью результатов.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.01.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке «Рома» добудет три очка.

    Ставка: Победа «Ромы» за 2.04

    Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч Ипсвич — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Арсенал — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Динамо — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Эвертон — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Шинник — Родина
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч КАМАЗ — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.53
  • Прогноз на матч Брест — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Алания
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Аль-Хиляль — Аль-Наср
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •  2.40
  • Прогноз на матч Торпедо — Нефтехимик
  • Футбол
  • Сегодня в 19:24
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ростов — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Дженоа — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Кальяри» — «Рома»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 18.08.2024. Прогнозы на футбол. А давайте поставим на голевое шоу?!
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры