18 августа в 1-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Кальяри» и «Рома». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Кальяри» — «Рома», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Кальяри»

Турнирное положение: «Кальяри» в прошлом сезоне выступил неудачно. Команда финишировала лишь на 16 строчке турнирной таблицы.

При этом «Кальяри» практически весь прошедший сезон сражался за выживание. Да и атака команды отличилась всего 42 забитыми мячами в 38 матчах.

Последние матчи: нынешним летом команда провела 4 контрольных поединка. В них она добыла 2 победы при одной коллизии.

При этом «Кальяри» в рамках Кубка Италии переиграл скромный «Каррарезе» (3:1). А вот до того команда в спарринге подписала мировую с «Моденой» (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда забила 11 мячей. А вот в собственные ворота сардинцы пропустили 6 раза.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: «Кальяри» явно постарается не допустить ошибок прошлого сезона. Правда, команде, видимо, снова придется сражаться за выживание.

Поединки против «волков» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Кальяри» добыл одну викторию при 4 поражениях.

Очевидно, что сардинцы постараются воспользоваться фактором своего поля. Вот только последняя победа над римлянами случилась еще 3 года назад.

«Рома»

Турнирное положение: «Волки» прошедший чемпионат не могут записать себе в актив. Команда финишировала на скромном 6 месте турнирной таблицы Серии А.

Причем «Рома» в прошлом сезоне весьма прилично выглядели в атаке. В 38 турах прошедшего чемпионата команда отличилась 65 забитыми мячами.

Последние матчи: Летом команда провела 6 контрольных поединков. В них римляне добыли 2 виктории при одном поражении.

В последнем контрольном матче команда Даниэле Де Росси не смогла обыграть «Эвертон» (1:1). А вот до того «волки» загрызли «Барнсли» (4:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Рома» выиграла 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: подопечные Де Росси в контрольных матчах выглядели не столь выгодно. Тем не менее, римляне явно пободаются за выход в Лигу чемпионов.

При этом «Рома» пока не решила свою главную проблему с надежностью тылов. Хоть и состав у команды по именам весьма грозный.

В прошедшем чемпионате «Рома» дважды переиграла «Кальяри». Причем в обоих матчах римляне забивали по 4 мяча — 4:1, 4:0.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать максимально активно. Да и пополнение в виде украинского форварда Артема Довбика должно помочь римлянам.

Статистика для ставок

«Рома» обыграла сардинцев в 4 последних очных поединках

«Кальяри» проиграл лишь в одном летнем спарринге из 4

Последняя очная встреча соперников завершилась победой «Ромы» (4:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Рома» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.04. Ничья оценена в 3.62, а победа оппонента — в скромные 4.02.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно похожими коэффициентами — 2.01 и 1.94.

Прогноз: Обе команды испытывают явные сложности с надежностью тылов.

«Рома» явно не преуспевала в летних спаррингах, да и «Кальяри» не блещет стабильностью результатов.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.01.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке «Рома» добудет три очка.

Ставка: Победа «Ромы» за 2.04