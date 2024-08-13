Твенте
Зальцбург
«Твенте»
Турнирное положение: «Твенте» потерпел поражение в первом поединке третьего раунда квалификации Лиги чемпионов на выезде со счетом 1:2.
Таким образом, команда выйдет в следующий круг, если победит с разницей минимум в два гола, тогда как выигрыш с разницей в один мяч позволит перевести игру в дополнительное время.
Твенте — Зальцбург: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем прошлом поединке, который пришелся на первый тур нидерландской лиги, клуб в гостях обыграл «Неймеген» со счетом 2:1.
Этот успех хозяев грядущей игры прервал безвыигрышную серию в четыре поединка, которые были товарищескими и официальными.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Не сыграют: травмирован — Михал Садилек, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах в разных турнирах «Твенте» выиграл лишь раз при трех ничьих и одном поражении.
С такой формой коллектив не выглядит фаворитом дуэли, но с учетом домашнего поля, а также минимального дефицита, отыграться ему вполне реально.
Три гола команды в новом сезоне забивали разные игроки.
«Зальцбург»
Турнирное положение: «Зальцбург» выиграл в первом поединке третьего раунда квалификации Лиги чемпионов на своем поле со счетом 2:1.
Таким образом, команда выйдет в следующий круг турнира, если выиграет или сыграет вничью, тогда как поражение с минимальным счетом оставляет шансы на успех в серии пенальти.
Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках второго тура австрийской лиги клуб дома разгромил «Блау Вайсс» Линц со счетом 5:1.
Этот успех продлил победную серию коллектива до шести поединков. Они пришлись на разные турниры, а один из них был товарищеским.
Не сыграют: травмирован — Диджон Камери, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 11-ти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, «Зальцбург» ни разу не проиграл при 10-ти победах и одной ничьей.
Мауриц Кьергор — лучший бомбардир команды в квалификации Лиги чемпионов с двумя голами.
Статистика для ставок
- в девяти из 10-ти последних матчей «Твенте» забивали обе команды
- в 10-ти из 11-ти последних матчей «Зальцбурга» забивали больше 2,5 голов
- в шести последних матчах «Зальцбург» выиграл.
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: «Твенте» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.50. Ничья — в 3.65, победа «Зальцбурга» — в 2.65.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.62 и 2.30.
- 1.93Уфа — Урал: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
- 3.25КАМАЗ — Торпедо: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 3.00Барселона — Монако: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: в девяти из 10-ти последних матчей хозяев забивали обе команды. При этом в тех же девяти поединках забивали больше 2,5 голов.
Вместе с тем, в трех последних играх гостей были реализованы оба данных сценария.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.83.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют при тотал больше 2,5 голов, ведь в 10-ти из 11-ти последних их матчей было именно так.
Ставка: «Зальцбург» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.80