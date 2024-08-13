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    Отыграется ли «Твенте» против «Зальцбурга»?

    «Твенте» — «Ред Булл Зальцбург». Ставка (к. 1.83) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 13 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Твенте» — «Ред Булл Зальцбург»
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    Алекса Терзич («Зальцбург»)
    «Твенте» на своем поле примет «Ред Булл Зальцбург» в ответном поединке 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча состоится 13 августа и начнется в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Твенте» — «Ред Булл Зальцбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 13 Августа 2024 года

    Твенте

  • Энсхеде
    •  Твенте 20:00 Зальцбург

    Зальцбург

  • Зальцбург
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    «Твенте»

    Турнирное положение: «Твенте» потерпел поражение в первом поединке третьего раунда квалификации Лиги чемпионов на выезде со счетом 1:2.

    Таким образом, команда выйдет в следующий круг, если победит с разницей минимум в два гола, тогда как выигрыш с разницей в один мяч позволит перевести игру в дополнительное время.

    Твенте — Зальцбург: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем прошлом поединке, который пришелся на первый тур нидерландской лиги, клуб в гостях обыграл «Неймеген» со счетом 2:1.

    Этот успех хозяев грядущей игры прервал безвыигрышную серию в четыре поединка, которые были товарищескими и официальными.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Не сыграют: травмирован — Михал Садилек, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах в разных турнирах «Твенте» выиграл лишь раз при трех ничьих и одном поражении.

    С такой формой коллектив не выглядит фаворитом дуэли, но с учетом домашнего поля, а также минимального дефицита, отыграться ему вполне реально.

    Три гола команды в новом сезоне забивали разные игроки.

    «Зальцбург»

    Турнирное положение: «Зальцбург» выиграл в первом поединке третьего раунда квалификации Лиги чемпионов на своем поле со счетом 2:1.

    Таким образом, команда выйдет в следующий круг турнира, если выиграет или сыграет вничью, тогда как поражение с минимальным счетом оставляет шансы на успех в серии пенальти.

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    • Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках второго тура австрийской лиги клуб дома разгромил «Блау Вайсс» Линц со счетом 5:1.

    Этот успех продлил победную серию коллектива до шести поединков. Они пришлись на разные турниры, а один из них был товарищеским.

    Не сыграют: травмирован — Диджон Камери, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 11-ти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, «Зальцбург» ни разу не проиграл при 10-ти победах и одной ничьей.

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    Мауриц Кьергор — лучший бомбардир команды в квалификации Лиги чемпионов с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в девяти из 10-ти последних матчей «Твенте» забивали обе команды

    • в 10-ти из 11-ти последних матчей «Зальцбурга» забивали больше 2,5 голов

    • в шести последних матчах «Зальцбург» выиграл.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Твенте» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.50. Ничья — в 3.65, победа «Зальцбурга» — в 2.65.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.62 и 2.30.

    Прогноз: в девяти из 10-ти последних матчей хозяев забивали обе команды. При этом в тех же девяти поединках забивали больше 2,5 голов.

    Вместе с тем, в трех последних играх гостей были реализованы оба данных сценария.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.83.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют при тотал больше 2,5 голов, ведь в 10-ти из 11-ти последних их матчей было именно так.

    Ставка: «Зальцбург» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.80

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    «Твенте» — «Ред Булл Зальцбург»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 13.08.2024. Прогнозы на футбол. Отыграется ли «Твенте» против «Зальцбурга»?
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