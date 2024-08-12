Илбирс
Мурас Юнайтед
«Илбирс»
Турнирное положение: «Илбирс» привычно ходит в середняках чемпионата. Сейчас команда находится на 7 месте турнирной таблицы.
При этом «Илбирс» на 5 зачетных пунктов опережает зону вылета. Да и выиграла команда всего в 4 матчах чемпионата из 14.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Илбирс» по всем статьям уступил «Абдыш-Ата» (1:5).
Причем команда не побеждала в 3 своих последних матчах. Да и забивает она в среднем чуть более гола за матч: 16 мячей в 14 поединках.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Илбирс» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 10 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: В последних поединках «Илбирс» набирал очки с огромным трудом. Да и проиграла команда уже 9 раз в чемпионате.
Матчи против «Мурас Юнайтед» для команды традиционно складываются неудачно. Из 4 очных поединков «Илбирс» проиграл все 4.
Наверняка номинальные хозяева будут стараться добыть хотя бы балл. Да и потенциально команда способна дать бой столь крепкому сопернику.
«Мурас Юнайтед»
Турнирное положение: «Мурас Юнайтед» привычно ходит в претендентах на самые высокие места. На текущий момент команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы.
Притом, что «Мурас Юнайтед» весьма неплохо атакует. В 16 поединках чемпионата команда 28 раз расписалась в воротах оппонентов.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла один пункт. «Мурас Юнайтед» подписал мировую с «Абдыш-Ата» (1:1).
До того команда одолела «Кыргызалтын» со счетом 1:0. Вот только поражение от «Нефтчи» Кочкор-Ата вышло разгромным (1:4).
В пяти своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей в ворота соперников при 8 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: оборона команды ошибается чересчур часто. «Мурас Юнайтед» пропустил 19 мячей в 16 поединках чемпионата Кыргызстана.
При этом «Мурас Юнайтед» заметно отстал от дуэта лидеров. Идущий вторым «Дордой» оторвался уже на 8 зачетных баллов.
В чемпионате команда проиграла уже 4 раза. Да и побеждать ей нужно срочно, ведь «Алай» наступает на пятки, имея лишь на 3 очка меньше.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Да и вообще, «Мурас Юнайтед» нынче явно сильнее соперника.
Статистика для ставок
- «Мурас Юнайтед» обыграл «Илбирс» во всех 4 очных поединках
- «Мурас Юнайтед» в среднем забивает почти 2 гола за матч
- «Илбирс» в среднем пропускает 2 гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Мурас Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.69. Ничья оценена в 3.77, а победа оппонента — в скромные 4.71.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.11 и 1.73.
- 2.15Спартак — Ахмат: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.25Крылья Советов — Факел: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
- 2.30Аякс — Херенвен: прогноз и ставкаСегодня в 17:45
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Прогноз: «Мурас Юнайтед» еще намерен побороться за 2 место, и уж точно сразу будет активно атаковать.
«Мурас Юнайтед» во всех четырех очных поединках обыграл «Илбирс», к тому же прекрасно атакует.
Ставка: Победа «Мурас Юнайтед» в 1 тайме за 2.27.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.11