12 августа в 17-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Илбирс» и «Мурас Юнайтед». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Илбирс» — «Мурас Юнайтед», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Илбирс»

Турнирное положение: «Илбирс» привычно ходит в середняках чемпионата. Сейчас команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Илбирс» на 5 зачетных пунктов опережает зону вылета. Да и выиграла команда всего в 4 матчах чемпионата из 14.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Илбирс» по всем статьям уступил «Абдыш-Ата» (1:5).

Причем команда не побеждала в 3 своих последних матчах. Да и забивает она в среднем чуть более гола за матч: 16 мячей в 14 поединках.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Илбирс» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 10 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: В последних поединках «Илбирс» набирал очки с огромным трудом. Да и проиграла команда уже 9 раз в чемпионате.

Матчи против «Мурас Юнайтед» для команды традиционно складываются неудачно. Из 4 очных поединков «Илбирс» проиграл все 4.

Наверняка номинальные хозяева будут стараться добыть хотя бы балл. Да и потенциально команда способна дать бой столь крепкому сопернику.

«Мурас Юнайтед»

Турнирное положение: «Мурас Юнайтед» привычно ходит в претендентах на самые высокие места. На текущий момент команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Мурас Юнайтед» весьма неплохо атакует. В 16 поединках чемпионата команда 28 раз расписалась в воротах оппонентов.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла один пункт. «Мурас Юнайтед» подписал мировую с «Абдыш-Ата» (1:1).

До того команда одолела «Кыргызалтын» со счетом 1:0. Вот только поражение от «Нефтчи» Кочкор-Ата вышло разгромным (1:4).

В пяти своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей в ворота соперников при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: оборона команды ошибается чересчур часто. «Мурас Юнайтед» пропустил 19 мячей в 16 поединках чемпионата Кыргызстана.

При этом «Мурас Юнайтед» заметно отстал от дуэта лидеров. Идущий вторым «Дордой» оторвался уже на 8 зачетных баллов.

В чемпионате команда проиграла уже 4 раза. Да и побеждать ей нужно срочно, ведь «Алай» наступает на пятки, имея лишь на 3 очка меньше.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Да и вообще, «Мурас Юнайтед» нынче явно сильнее соперника.

Статистика для ставок

«Мурас Юнайтед» обыграл «Илбирс» во всех 4 очных поединках

«Мурас Юнайтед» в среднем забивает почти 2 гола за матч

«Илбирс» в среднем пропускает 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Мурас Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.69. Ничья оценена в 3.77, а победа оппонента — в скромные 4.71.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.11 и 1.73.

Прогноз: «Мурас Юнайтед» еще намерен побороться за 2 место, и уж точно сразу будет активно атаковать.

«Мурас Юнайтед» во всех четырех очных поединках обыграл «Илбирс», к тому же прекрасно атакует.

Ставка: Победа «Мурас Юнайтед» в 1 тайме за 2.27.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.11