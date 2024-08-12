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    Добудет ли АГМК три очка?

    АГМК — «Навбахор». Ставка (к. 2.55) и прогноз на футбол, чемпионат Узбекистана, 12 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на АГМК — «Навбахор»
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    АГМК
    12 августа в 15-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют АГМК и «Навбахор». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч АГМК — «Навбахор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Узбекистан. Суперлига 12 Августа 2024 года

    AGMK

  • Узбекистан. Суперлига
    •  AGMK 17:00 Навбахор

    Навбахор

  • Наманган
    •

    АГМК

    Турнирное положение: АГМК сражается за золотые медали. Сейчас команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

    При этом АГМК имеет столько же очков, сколько и лидирующий «Насаф». Да и забивает команда чаще всех в лиге — 25 мячей.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. АГМК сумел переиграть «Андижан» (3:2).

    Причем до того команда минимально уступила «Кызылкуму». А вот с «Пахтакором» справиться удалось, причем на ура (4:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах АГМК выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: АГМК в среднем пропускает более гола за матч: 17 мячей в 14 встречах. Да и проиграла команда уже 4 раза в чемпионате.

    Матчи против «Навбахора» для команды традиционно складываются сложно. Из 5 последних очных поединков АГМК выиграл и проиграл по разу.

    Наверняка номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и «Навбахору» команда не проигрывает без малого 2 года.

    «Навбахор»

    Турнирное положение: «Навбахор» привычно ходит в претендентах на самые высокие места. На текущий момент команда пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Навбахор» не столь мощно атакует. В 13 поединках чемпионата команда 18 раз расписалась в воротах оппонентов.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда победила. «Навбахор» в Кубке страны в овертайме прошел «Согдиану» (3:2).

    До того команда одолела «Бухару» со счетом 1:0. Вот только поражение от «Насафа» вышло крайне досадным (2:3).

    В пяти своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей в ворота соперников при 8 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: оборона команды в последних поединках ошибается чересчур часто. К тому же «Навбахор» выиграл лишь в 4 матчах чемпионата из 13.

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    При этом «Навбахор» заметно отстал от группы лидеров. Да и в плане миролюбия команда явно перебарщивает — уже 7 паритетов.

    В чемпионате команда проиграла всего 2 раза. Да и побеждать ей нужно срочно, ведь отставание от медальной зоны составляет всего 4 очка.

    Нет сомнений, что номинальные гости не будут отсиживаться тылах. Да и вообще, «Навбахор» способен прибавить во всех игровых компонентах.

    Статистика для ставок

    • «Навбахор» не обыгрывает АГМК уже почти 2 года

    • «Навбахор» в среднем пропускает гол за матч

    • АГМК в среднем забивает почти 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: АГМК — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.12, а победа оппонента — в скромные 2.81.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.97 и 1.83.

    Прогноз: АГМК борется за лидерство, и уж точно будет активно атаковать.

    «Навбахор» давненько не обыгрывал АГМК, к тому же имеет проблемы в плане реализации.

    Ставка: Победа АГМК за 2.55.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.16

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    АГМК — «Навбахор»: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 12.08.2024. Прогнозы на футбол. Добудет ли АГМК три очка?
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